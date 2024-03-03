Дело Бишимбаева: стала известна дата предварительного слушания   

Его разыскивали за производство наркотиков в особо крупном размере

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные полицейские задержали находившегося в международном розыске с октября 2022 года 31-летнего гражданина России, разыскиваемого за производство наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.





Задержанный в конце 2019 года на площадке крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra создал магазин по продаже наркотиков, которые сбывал через закладки.





Также сообщается, что он занимался производством наркотиков в арендованных квартирах на территории Омской области.





В настоящее время иностранец водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об экстрадиции.