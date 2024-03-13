Генпрокуратура сделала заявление по делу Бишимбаева
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокуратура сделала заявление по делу Куандыка Бишимбаева. Казахстанцам напомнили об ответственности за вмешательство в деятельность суда и распространение заведомо ложных сведений.
В медиапространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении Куандыка Бишимбаева, ставящие под сомнение результаты досудебного расследования. Распространение таких сведений может расцениваться как форма воздействия на суд с целью воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу. Вмешательство в деятельность суда недопустимо и уголовно наказуемо в соответствии со статьей 407 УК РК. За распространение заведомо ложных сведений тоже предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК", - сообщил в надзорном органе.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.