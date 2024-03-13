12.03.2024, 20:34 10646

Генпрокуратура сделала заявление по делу Бишимбаева

Казахстанцам напомнили об ответственности
Генпрокуратура сделала заявление по делу Бишимбаева
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокуратура сделала заявление по делу Куандыка Бишимбаева. Казахстанцам напомнили об ответственности за вмешательство в деятельность суда и распространение заведомо ложных сведений.

В медиапространстве публикуются материалы касательно уголовного дела в отношении Куандыка Бишимбаева, ставящие под сомнение результаты досудебного расследования. Распространение таких сведений может расцениваться как форма воздействия на суд с целью воспрепятствования осуществлению им объективного и беспристрастного правосудия по конкретному делу. Вмешательство в деятельность суда недопустимо и уголовно наказуемо в соответствии со статьей 407 УК РК. За распространение заведомо ложных сведений тоже предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК", - сообщил в надзорном органе.


Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".

Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.

О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
 

новости по теме

12.03.2024, 20:47 10616

Антикор ведет досудебные расследования в отношении шести должностных лиц по фактам вмешательства в бизнес

Пять дел направлены в суд
Антикор ведет досудебные расследования в отношении шести должностных лиц по фактам вмешательства в бизнес
Фото: Depositphotos
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой с начала 2024 года по фактам незаконного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства начато восемь досудебных расследований в отношении шести должностных лиц. Из них пять дел направлены в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2022 году президент на очередном совещании с участием отечественного бизнеса правоохранительным органам дал ряд конкретных поручений в сфере защиты бизнеса.

Агентством эти поручения реализуются по трем ключевым направлениям:

  • оказание правовой помощи субъектам бизнеса в рамках проекта "Бизнеске жол";
  • качественное и своевременное рассмотрение обращений предпринимателей;
  • ограждение добросовестных предпринимателей от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования.

Это оградило предпринимателей от проведения свыше 900 следственных действий. Сэкономлено более девяти месяцев рабочего времени предпринимателей.
 
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Теги:БизнесвмешательствоАнтикор
12.03.2024, 19:10 14721

Антитеррористические учения прошли в ряде регионов Казахстана

Цель - внедрение единообразного порядка применения алгоритмов реагирования
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской, Акмолинской, Туркестанской и Карагандинской областях прошли командно-штабные учения на тему: "Организация совместных действий уполномоченных государственных органов при угрозе и совершении акта терроризма", сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.

В учебных мероприятиях приняло участие руководство оперативных групп городских и районных оперативных штабов по борьбе с терроризмом.

Цель - внедрение единообразного порядка применения алгоритмов реагирования на угрозы террористического характера и механизма разворота областного/городского/районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, а также оценка реального уровня готовности руководящего состава оперативных групп.

По результатам КШУ проведено тестирование членов оперативных штабов, старших оперативных групп и их дублеров.
 
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Теги:Ученияантитеррор
12.03.2024, 17:36 18336

Вице-министром по ЧС стал Серик Туленбергенов

Ранее Туленбергенов исполнял обязанности главы управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК назначен Серик Туленбергенов.

Соответствующее постановление опубликовано в Telegram-канале правительства.

Серик Туленбергенов родился 13 декабря 1974 года в городе Чарске Семипалатинской области.

В 2002 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "Финансы и кредит", в 2006 году - Казахстанско-Американский свободный университет по специальности "Юриспруденция", в 2013 году - Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности "Государственное и местное управление", магистр экономики и бизнеса.

В разные годы занимался бизнесом и руководил различными ТОО. Работал заместителем акима города Риддера, акимом Уланского района ВКО и замакима Актюбинской области.

Руководил управлениями пассажирского транспорта и автомобильных дорог и строительства, архитектуры и градостроительства ВКО. Также был помощником председателя правления АО "НУХ" "Байтерек".

С 2022 по 2023 годы занимал должность директора ГКП "Теплокоммунэнерго".

С 16 августа 2023 года исполнял обязанности главы управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.
 
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Теги:Назначениевице-министрМЧС
12.03.2024, 17:18 19511

Трехдневные учения военно-морских сил начались на Каспии

Учения продлятся до 15 марта
Актау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY -  В казахстанском секторе Каспийского моря сегодня начались командно-штабные учения Военно-морских сил РК, которые продлятся до 15 марта.

Цель учений - практика командиров в управлении силами, повышение морской выучки личного состава при выполнении поставленных задач, совершенствование слаженности и взаимодействия органов управления Военно-морских сил ВС РК и департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области", - сообщает Минобороны.


В командно-штабных учениях принимают участие ракетно-артиллерийские, минно-тральные корабли и катера ВМС РК, корабли ПС КНБ, армейская авиация.

Руководит учениями главнокомандующий военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов.
 
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Теги:МинобороныУченияКаспийВС
12.03.2024, 10:01 29826

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Жумабая Шаштайулы

Публицист скончался на 74-м году жизни
Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Жумабая Шаштайулы
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким видного писателя и публициста, заслуженного деятеля РК Жумабая Шаштайулы в связи с его кончиной, сообщает Акорда.

Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштайулы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа", - говорится в телеграмме.


Напомним, вчера стало известно, что ушел из жизни известный писатель Жумабай Шаштайулы. Публицист скончался на 74-м году жизни.
 
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Теги:Токаевписательсоболезнование
11.03.2024, 14:34 63766

Назначен вице-министр просвещения

На эту должность назначена Арай Уразова, занимавшая должность зампредседателя АО "НИТ"
Назначен вице-министр просвещения
Фото: Пресс-служба правительства РК
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

До 2021 года Арай Уразова занимала должность заместителя директора департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 2021 года по настоящее время занимала пост заместителя председателя правления АО "Национальные информационные технологии".
 
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Теги:Минпросвещениявице-министр
11.03.2024, 13:32 65661

Токаев прибыл с государственным визитом в Баку

Президент примет участие в первом заседании казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета
Токаев прибыл с государственным визитом в Баку
Фото: Акорда
Баку. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом прибыл в Азербайджан, сообщает пресс-служба президента.

В международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Напомним, в рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахстанско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью азербайджанскому информационному агентству АПА рассказал о перспективах развития казахстанско-азербайджанских отношений.
 
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Теги:ТокаевВизитБаку
11.03.2024, 09:11 69986

Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Он подчеркнул, что месяц Рамазан призывает к духовному очищению и помощи нуждающимся
Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Фото: Depositphotos
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба Акорды.

Сердечно поздравляю вас с началом месяца Рамазан, имеющим особое значение для нашего народа. В дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман", - заявил Касым-Жомарт Токаев.


Он подчеркнул, что месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов.

Страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы. Уверен, что, сохраняя гармонию и взаимопонимание, наш народ будет неуклонно следовать по пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - добавил глава государства.


Напомним, в 2024 году священный месяц Рамазан продлится с 11 марта по 9 апреля.
 
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Теги:ТокаевКазахстанцыПоздравление

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