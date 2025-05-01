Президент внес поправки в работу госкомиссии по вопросам модернизации экономики

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана внесло поправки в правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета или выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам Республики Казахстан, нуждающихся в жилище, передает корреспондент агентства.





Для городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей финансирование за счет республиканского бюджета одного квадратного метра общей площади жилища в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) строительства и (или) приобретения жилищ, определяется в размере 70% от УПСС по крупнопанельному жилому дому соответствующей этажности, предусматриваемому для каждого региона в сборниках укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, утвержденных на текущий год с учетом нормативных затрат на организацию и управление строительством, сметной прибыли и непредвиденных работ и затрат", - говорится в приказе Минпрома РК.





Отмечается, что при финансировании из республиканского бюджета приобретение жилищ в реконструированных многоэтажных жилых домах за 1 квадратный метр не должно превышать 60% стоимости строительства (приобретения) нового жилого дома в рамках концепции. При этом для расчета целевого индикатора 1 (одной) единицы жилья принимается средняя площадь квартиры 60 квадратных метров. При превышении стоимости установленных пределов финансирования затраты покрываются за счет средств местного бюджета.





Документом предусмотрено, что в целях развития социальной инфраструктуры местные исполнительные органы будут предусматривать в рамках средств местных бюджетов финансирование строительства на первых этажах жилых домов объектов социального назначения (детских садов, детских мини-центров, медицинских организаций и т.д.) по проектам, соответствующим установленным государственным нормативам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.





Частный застройщик обеспечивает финансирование строительства коммерческих площадей и ввод в эксплуатацию.





Не допускается передача земельных участков обеспеченными инженерно-коммуникационной инфраструктурой за счет бюджетных средств частным застройщикам, предоставляемых гражданам Республики Казахстан для целей индивидуального жилищного строительства в рамках земельного законодательства", - говорится в документе.





Поправками предусмотрено допущение приобретения жилья только на первичном рынке в введенных в эксплуатацию домах, либо в объектах долевого участия в жилищном строительстве. А также введенных в эксплуатацию в рамках реконструкции многоэтажных жилых домов и построенных индивидуальными предпринимателями и физическими лицами малоэтажных домов, введенных в эксплуатацию не позднее 6 (шести) месяцев.





Отмечается, что средства по районам, городам областного, республиканского значения должны распределяться пропорционально согласно количеству очередников.





Допускается приобретение жилищ в областных центрах, в городах республиканского значения, столицы в многоэтажном жилом доме не более 50%.



