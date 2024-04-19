17.04.2024, 15:04 5976
В Казахстане ужесточат наказание за превышение скорости на дорогах
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в первом чтении поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, передает корреспондент агентства.
Основным законопроектом вводятся понятия средней и максимальной скорости движения транспортного средства. Данные поправки направлены на снижение скорости водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также на уменьшение количества ДТП по причине превышения скоростного режима, пояснили в пресс-службе мажилиса.
При этом средняя скорость будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути.
Кроме того, поправками в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости транспортных средств на 60 километров в час и выше от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП.
Также закон предусматривает норму, согласно которой не имевшие водительских прав нарушители ПДД не смогут получить их в течение 7 лет.
После принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение семи лет", - уточнили в мажилисе.
Отмечается, что сегодня они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания. Действующие же водители после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям лишаются права вождения на 7 лет.
Ранее сообщалось, что в РК ужесточаются требования к водителям мопедов. Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, получать водительское удостоверение категории "А1", проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.
Напомним, казахстанцы высказались за ограничение скорости автотранспорта во дворах жилых домов. По итогам опроса на сайте информационного агентства Kazakhstan Today "В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домов?" 70% участников опроса ответили: "Ограничения необходимо ввести как можно скорее"; 9% выбрали ответ: "В РК водителям вообще не нужны никакие ограничения скорости и ПДД"; 19% считают, что нужно запретить въезд машин на территорию дворов; 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
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18.04.2024, 16:32 1891
Педагогам будут доплачивать за научно-исследовательскую работу
Депутаты сената приняли соответствующий проект закона
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании палаты сенаторы рассмотрели и одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования", который направлен на улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке, передает корреспондент агентства.
Закон был инициирован депутатами в рамках исполнения поручений главы государства и реализации задач, обозначенных ранее на заседании Национального совета по науке и технологиям.
Нормы закона направлены на повышение статуса ученого, поддержку научных работников и привлечение талантливой молодежи к научной деятельности. В частности, законом предусматриваются нормы по установлению дополнительных выплат к основной заработной плате педагогов, занимающихся научно-педагогической и научно-исследовательской работой.
Ведущим ученым также предоставляется право на оплачиваемый творческий отпуск для завершения научных работ. Кроме того, гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, предоставляются льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Надеемся, что одобренный Закон внесет значимый вклад в дальнейшее развитие науки и системы образования в нашей стране", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.
Ранее сообщалось, что депутаты сената вернули закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы" в мажилис.
20.03.2024, 15:01 47191
Мажилис ратифицировал поправки в договор о правовой помощи между Казахстаном и Китаем
Изменения исключат временные затраты самих граждан и уполномоченных органов по перенаправлению ходатайств из компетентного органа до Верховного суда
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал протокол о внесении изменений в договор между Казахстаном и Китаем об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 14 января 1993 года.
В документе уточняются функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана, а также в части изменения компетентных учреждений обеих сторон.
Протоколом определены следующие центральные учреждения: со стороны Казахстана - Верховный суд, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции; со стороны Китая - Министерство юстиции, Верховная народная прокуратура и Верховный народный суд.
Такие изменения исключат временные затраты самих граждан и уполномоченных органов по перенаправлению ходатайств из компетентного органа до Верховного суда договаривающихся сторон. В свою очередь это будет способствовать более быстрому разрешению вопросов защиты законных интересов граждан и юридических лиц", - отметили в мажилисе.
Напомним, на сегодняшнем заседании депутаты также одобрили законопроект о запрете выдачи кредитов без согласия супругов.
18.03.2024, 12:46 54201
Присвоенную Храпуновым часть комплекса скорой помощи вернули в госсобственность в Алматы
Фото: exclusive.kz
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула в госсобственность часть комплекса скорой медицинской помощи, выведенную бывшим акимом города Алматы Виктором Храпуновым, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
15.02.2024 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 года о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса скорой медицинской помощи в частную собственность. В суде незаконность решения бывшего акима города Алматы Храпунова В. по выводу в частные структуры здания площадью 3800 кв. м и 50 соток земли (пр. Райымбека, 196), подтвердилась", - говорится в информации.
Часть имущественного комплекса в области здравоохранения города возвращена в государственную собственность.
Храпунов был акимом Алматы с 1997 по 2004 год, после чего в 2008 году эмигрировал в Швейцарию.
Позже Храпунова и его супругу обвинили в мошенничестве, взяточничестве, присвоении и растрате вверенного чужого имущества, превышении служебных полномочий. По фактам возбуждено уголовное дело.
В мае 2022 года федеральный суд Нью-Йорка наложил санкции на сына экс-акима Алматы Ильяса Храпунова по делу, инициированному АО "БТА Банк" и властями города.
Ранее в Алматы вернули в госсобственность земельные участки стоимостью 700 млн тенге. Также государству вернули плато Ассы.
15.03.2024, 13:12 63756
Правила присвоения ИИН иностранцам изменились в Казахстане
Для получения ИИН нерезидент должен лично явиться в ЦОН
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана внесло поправки в правила присвоения и корректировки индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства.
Согласно правилам, иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается в АО ГК "Правительство для граждан" по месту пребывания путем подачи заявления.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда Республики Казахстан к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление. Для корректировки ИИН физическое лицо (или его законный представитель) обращается к услугодателю через госкорпорацию по месту пребывания путем подачи заявления", - сказано в правилах.
Заявление о формировании ИИН от имени иностранца, лица без гражданства или лица с неурегулированным статусом, содержащегося в местах лишения свободы, заверенное начальником учреждения уголовно-исполнительной системы, подает представитель учреждения УИС по месту отбывания наказания осужденного.
При обращении услугополучателя работник ГК осуществляет:
1) идентификацию личности услугополучателя;
2) проверку документов на достоверность указанных в них сведений, а также соответствие перечню, указанному в приложении 4 к настоящим правилам;
3) оформление заявки в ИИС ЦОН.
В процессе оформления заявки по формированию ИИН, в ИИС ЦОН вносится номер паспорта услугополучателя. Посредством интеграции ИИС ЦОН с ЕИС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранце и проверяется факт о пересечении государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.
К заявке на формирование ИИН прилагаются электронные копии документа, удостоверяющего личность, и его нотариально удостоверенного перевода.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, сведения об услугополучателе заносятся в ИИС ЦОН на основе данных, указанных им в заявлении", - отмечается в документе.
При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги сотрудник услугодателя в ИС ЦОН направляет заявку в ИС МП, услугополучателю выдается расписка.
Стоит отметить, что день обращения услугополучателя в ГК не входит в срок оказания государственной услуги.
При одобрении заявки работник ГК распечатывает регистрационное свидетельство, а в случае отказа в государственной услуге услугодатель направляет уведомление об отказе в формировании ИИН.
Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при личном обращении в Государственную корпорацию", - следует из правил.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что по новым правилам иностранец для получения ИИН должен лично обращаться в ЦОН.
14.03.2024, 13:50 68756
Какое наказание грозит продавцам вейпов после принятия закона об их полном запрете
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев рассказал, какое наказание получат продавцы вейпов после вступления закона в полную силу, передает корреспондент агентства.
При продаже и распространении некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, то есть вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено наказание штрафом в размере до 200 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом до 50 суток", - рассказал Тимур Султангазиев.
Кроме того, ввоз перечисленных изделий предусматривает наказание в виде штрафа до 2 тыс. МРП, исправительных работ в этом же размере, либо привлечение к общественным работам сроком до 600 часов, либо ограничение свободы сроком до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без.
Сегодня в ходе заседания депутаты сената заявили о необходимости переработки определенных положений законопроекта о запрете оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, в связи с чем документ был возвращен в мажилис на доработку.
Замечания, в частности, касаются исключения из Кодекса об административных правонарушениях норм, регламентирующих ответственность за продажу, использование, спонсорство электронных систем потребления и жидкостей для них ввиду установления законом уголовной ответственности за оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.
Предложено также установить запрет на рекламу товаров, работ и услуг с использованием элементов товарного знака или названия некурительных табачных изделий и вейпов, а также на проведение розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.
В кулуарах сената председатель верхней палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал предлагаемые доработки в проект закона.
Это нормальный процесс. Мы вносим изменения и дорабатываем их. По этому закону у нас нет концептуальных замечаний. Мы внесли ряд норм, которые устраняют пробелы, стыкуем некоторые нормы между собой и улучшаем этот закон", - сказал Ашимбаев.
Он также рассказал, почему было принято решение о полном запрете вейпов.
Мы должны запретить эти вейпы: продажу, производство, оборот. Это очень важное решение. Уже доказано и нет сомнений, что вейпы вредны для здоровья, поэтому законодательно приняли такое решение", - сказал спикер сената.
По его словам, если закон будет подписан и согласован с мажилисом, после его вступления в силу наступит уголовная ответственность за продажу вейпов.
Это уже не просто так замечание или штраф. Люди, которые продают, будут привлекаться (к уголовной ответственности. - Прим. ред.). Для потребителей есть административная ответственность", - добавил Маулен Ашимбаев.
Депутат сената Айнур Аргынбекова прокомментировала, что полный запрет оборота вейпов, нетабачных курительных изделий, ароматизаторов и жидкостей для них позволит полностью исключить потребление, особенно среди подростков и молодежи.
Необходимо отметить, что на сегодня ВОЗ опровергнуто заявление о снижении вреда для курильщиков при переходе с обычных сигарет на вейпы. На сегодня 33 страны в мире ввели полный запрет на оборот вейпов. В странах ЕАЭС на сегодня также обсуждается вопрос о полном запрете вейпов и некурительных табачных изделий", - пояснила она.
13.03.2024, 16:51 73406
Количество судебных дел с участием присяжных растет в Казахстане
О принимаемых мерах по улучшению качества отправления правосудия рассказал президенту председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о принимаемых мерах по улучшению качества отправления правосудия, сообщает Акорда.
По словам Мергалиева, в работе суда произошли следующие изменения:
- усилен аналитический блок и скорректирована третья часть всего массива нормативных постановлений Верховного суда;
- повысился уровень защиты прав граждан в ходе следствия;
- увеличилась доля отказов в санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей;
- растет количество дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, и доля гражданских споров, завершившихся мировым соглашением.
Председатель Верховного суда также рассказал Токаеву о продвижении судебной реформы.
Совместно с депутатским корпусом инициирован ряд законодательных поправок, направленных на реализацию поручений президента. В частности, предлагается пересмотреть институт возбуждения дисциплинарного производства по грубым нарушениям законности, усовершенствовать работу комиссии по качеству правосудия и образовать самостоятельную кассационную инстанцию", - доложил Мергалиев.
По итогам встречи Токаев отметил особую роль судов в обеспечении верховенства права и защите прав и законных интересов граждан и предпринимателей и поручил продолжить работу по дальнейшему реформированию судебной системы.
Напомним, в Астане в настоящее время рассматривается громкое дело о жестоком убийстве экс-министром нацэкономики Бишимбаевым своей жены - Салтанат Нукеновой. Подсудимый отказался признавать свою вину и потребовал суда присяжных. Общественность уверена, что таким образом министр пытается избежать сурового приговора. Данные опасения сегодня прокомментировал журналистам заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев. По его словам, суд над Бишимбаевым будет объективным.
13.03.2024, 12:37 74551
В Казахстане могут исключить возврат дел из суда на доработку прокурору
Фото: Polisia.kz
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов".
Как рассказал министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев, представляя проект закона, первый блок документа направлен на усиление защиты прав граждан и предпринимателей.
В нем предусмотрены такие меры, как:
- исключение необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования;
- исключение возможности возврата дела прокурору для "доработки" нарушений и восполнения неполноты досудебного расследования;
- установление обязательного согласования с прокурором производства ревизии и проверки субъектов предпринимательства;
- установление 10-суточного срока действия санкции по осуществлению обыска, личного обыска и выемки;
- введение запрета на использование в качестве доказательств показаний лица, ранее пребывавшего в качестве "свидетеля, имеющего право на защиту";
- предоставление возможности заключать процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины по некоторым видам особо тяжких преступлений, не связанных с гибелью людей;
- интеграция свидетеля, имеющего право на защиту, в круг лиц, обладающих правом инициирования экспертизы;
- введение кратных штрафов по некоторым уголовным правонарушениям в целях обеспечения соразмерности наказания, а также альтернативы лишению свободы.
Второй блок предусматривает укрепление состязательности уголовного процесса. В нем предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе, поскольку особенности реализации принципа состязательности в деятельности защитника обусловлены в первую очередь его активностью в процессе доказывания.
В настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что, в свою очередь способствует формированию у судей обвинительного уклона по делу. Учитывая, что суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов, предлагается предоставить адвокатам право вносить в суд акт защиты, документ противоположный обвинительному акту. Также, поскольку органами уголовного преследования может размещаться информация в СМИ, что может создать общественный резонанс и повлиять на ход следствия, "очерняя" фигуру подозреваемого, проектом Закона предлагается предоставить адвокату возможность публиковать опровержение, не разглашая данные досудебного расследования", - пояснил министр.
Также проектом закона предусмотрено значительное усиление роли адвоката, в том числе при проведении экспертизы:
1) расширяется перечень документов, с которых адвокат вправе снимать копии;
2) все дополнительные и уточняющие вопросы адвоката по назначенной экспертизе будут незамедлительно направляться эксперту;
3) теперь адвокат может знакомиться с объектами экспертизы.
Вместе с этим проектом закона повышается состязательность сторон в уголовном процессе путем исключения возможности суда назначать отдельные процессуальные действия по собственной инициативе (к примеру, назначение следственным судьей экспертизы, вызов свидетелей сторон). Это позволит обвинению и защите реализовать на равных условиях свои права для отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений противоположной стороны", - сказал Ескараев.
Третий блок направлен на оптимизацию и дебюрократизацию уголовного процесса.
Данный блок поправок позволит вести уголовное дело в электронном формате по умолчанию. Сейчас необходимо учитывать мнение участников уголовного процесса.
Также планируется введение возможности дистанционной очной ставки, так как на сегодняшний день следователь обеспечивает явку лиц для проведения очной ставки даже из других регионов.
Вместе с тем расширяется круг субъектов дистанционных допросов и очной ставки. Тем самым наряду с потерпевшим и свидетелем будет возможно произвести указанные следственные действия с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи в отношении свидетеля, имеющего право на защиту, и подозреваемого.
Проектом закона также предусмотрено введение возможности производства досудебного расследования по месту нахождения потерпевшего - в случаях совершения уголовного правонарушения посредством информационной системы или интернета.
При расследовании интернет-мошенничеств, когда уголовное правонарушение не раскрыто, подозреваемый, свидетели не установлены, имеется только потерпевший. Место обнаружения деяния потерпевшим (место подачи заявления) зачастую не совпадает с местом постоянного проживания потерпевшего.
В указанных условиях наиболее рациональным подходом к определению места досудебного расследования будет местонахождения потерпевшего.
Отдельным блоком предусматриваются поправки, направленные на улучшение уголовно-исполнительного законодательства:
1) совершенствование порядка исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе взаимодействия служб пробации с местными исполнительными органами;
2) изменение видов и порядка назначения уголовных наказаний;
3) совершенствование института условно-досрочного освобождения осужденных;
4) улучшение правового положения осужденных;
5) усиление режимных требований и охраны учреждений УИС;
Наряду с вышеизложенным в рамках ревизии особое внимание уделено вопросу частоты внесения изменений и дополнений в УК и УПК.
Ответственность за уголовные правонарушения подвергается изменениям в зависимости от резонансных событий в стране (например, незаконная порубка лесов, жестокое обращение с животными, кража скота), без проведения аналитической работы, устранения причин, по которым "не работают" определенные нормы. Менее чем за 8 лет действия в Уголовный кодекс внесены поправки 70 законами, в УПК - 69 законами, в том числе законами, концепция которых не предусматривала его корректировку. В свою очередь нарушение стабильности законодательства негативно отражается на правоприменительной практике и качества защиты прав и свобод граждан. В этой связи предлагается механизм, не позволяющий вносить в эти кодексы "бесконечные" поправки. Внесение поправок в УК и УПК будет осуществляться не более одного раза в год законом, не предусматривающим внесения изменений и дополнений в другие законодательные акты. Кроме того, учитывая тесную взаимосвязь кодифицированных актов в уголовно-правовой сфере, целесообразно предусмотреть особые случаи, допускающие внесение одним законом взаимосвязанных поправок сразу в несколько кодексов (например, одновременно в УК, УПК, УИК и КоАП)" , - заключил глава Минюста.
28.02.2024, 15:04 90331
Мажилис одобрил законопроект о пожизненном заключении насильников детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении изменения в законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передает корреспондент агентства.
Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
В частности, поправками предусматриваются криминализация действий, направленных на умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев, приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, пропаганду самоубийства и другие.
В ходе подготовки документа ко второму чтению депутаты внесли ряд дополнительных поправок. Теперь центры поддержки семьи будут предоставлять лицам с признаками бытового насилия возможность временного проживания. Урегулирован порядок содержания лиц, совершивших уголовное правонарушение за причинение легкого вреда и нанесение побоев. Также уточнены меры применения особых требований, установленных судом к лицам, осужденным или освобожденным от уголовной ответственности в связи с примирением",- отметили в мажилисе.
Кроме того, по предложению правительства внесены поправки, регламентирующие деятельность уполномоченных по правам ребенка области, города республиканского значения и столицы.
Что предусмотрено в законопроекте:
- пожизненный срок за убийство малолетнего и педофилию;
- уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП, либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток;
- за нанесение побоев - штраф до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток;
- исключается ограничение свободы за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью - с применением только лишения свободы;
- к лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, по решению суда может быть установлено прохождение психологической помощи в медицинских организациях;
- уполномоченным органам дается возможность реагировать на сообщения в СМИ о фактах насилия;
- вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет и за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП;
- вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего с наказанием в виде штрафа 10 МРП;
- штрафовать будут также за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения;
- уполномоченным органам разрешат проводить проверки в интернатах для детей всех типов и форм без предварительного уведомления и т.д.
Также в законопроекте предлагаются меры по обеспечению безопасности и защиты детей: открытие в каждом районе центров поддержки семьи; организация работы мобильных групп по раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание контакт-центра "111" для оказания психологической и иной помощи; разработка программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу.
Напомним, депутаты предложили хирургически кастрировать насильников детей.
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