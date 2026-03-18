17.03.2026, 15:55
В Казахстане в правила сбора и обработки персональных данных внесли изменения
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев приказом внес изменения и дополнения в правила сбора, обработки персональных данных, передает корреспондент агентства.
Приказ уточняет, что персональные данные - данные, в том числе биометрические, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе.
Также в документе прописано, что срок действия согласия на обработку персональных данных не может превышать срок, необходимый для достижения целей сбора и обработки персональных данных, если иное не установлено законами Республики Казахстан или договором.
В случае, если срок действия согласия на сбор, обработку персональных данных не указан, оно считается действующим до достижения целей обработки, определенных при его предоставлении. Субъект или его законный представитель имеет право отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, уведомив об этом собственника и (или) оператора, а также третье лицо. В течение пятнадцати рабочих дней собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны прекратить обработку персональных данных, если их хранение или обработка не требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо представить мотивированный отказ", - говорится в приказе.
Ранее в Казахстане изменили правила контроля доступа к персональным данным. Выступая на рабочем совещании по реализации проекта Digital Qazaqstan, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что каждая утечка персональных данных серьезно подрывает доверие к государству.
Отметим, что тема защиты персональных данных в Казахстане в последние годы стала одной из наиболее обсуждаемых в сфере цифровой безопасности. В 2025 году утечка могла затронуть около 16 миллионов записей. После появления этих данных в Сети уполномоченные органы начали проверку и возбудили уголовное дело.
Одной из возможных точек утечки премьер-министр Олжас Бектенов назвал медицинские организации, которые получают доступ к государственным базам для оказания услуг гражданам.
Проблема утечек персональных данных в Казахстане носит системный характер. По данным Министерства ИИ и цифрового развития, в ходе проверок информационных систем государственных органов и организаций регулярно выявляются нарушения требований информационной безопасности. Среди них - недостаточный контроль доступа к базам данных, отсутствие подключения к системам мониторинга киберугроз и несоблюдение правил хранения информации. В связи с этим в стране обсуждаются изменения законодательства, направленные на ужесточение наказания за незаконное распространение персональных данных. В частности, рассматриваются меры по усилению административной и уголовной ответственности за массовые утечки и нарушения правил обработки информации.
13.03.2026, 15:13 17086
В Казахстане изменили правила контроля доступа к персональным данным
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев внес изменения и дополнения в приказ "Об утверждении правил функционирования государственного сервиса контроля доступа к персональным данным", передает корреспондент агентства.
Приказом уточняется, что персональные данные - данные, в том числе биометрические, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе. А автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных объектом информатизации, исключающая участие собственника и (или) оператора, а также третьего лица в процессе обработки.
Функционирование государственного сервиса контроля доступа к персональным данным осуществляется при автоматизации, в том числе при автоматизированной обработке персональных данных, следующих процессов:
1) информационное взаимодействие собственников и (или) операторов, третьих лиц с субъектом и уполномоченным органом при доступе к персональным данным, содержащимся в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, включая получение от субъекта согласия на сбор, обработку, в том числе автоматизированную обработку персональных данных или их передачу третьим лицам;
2) предоставление субъектом или его законным представителем согласия (отказа) на сбор и (или) обработку в том числе автоматизированную обработку персональных данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц;
3) отзыв субъектом или его законным представителем согласия на сбор и (или) обработку, в том числе автоматизированную обработку персональных данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц;
4) уведомление субъекта о действиях, в том числе автоматизированную обработку, с его персональными данными, содержащимися в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц (доступ, просмотр, изменение, дополнение, передача, блокирование, уничтожение);
5) представление субъекту сведений о собственниках и (или) операторах, имеющих согласие на сбор и (или) обработку, в том числе автоматизированную обработку его персональных данных, содержащихся в объектах информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц.
В документе указывается, что
процесс получения доступа к персональным данным посредством запроса/ответа средствами инициатора, оказывающим проактивные услуги, состоит из:
- получения инициатором согласия у субъекта на доступ к его персональным данным следующими способами:
- системы биометрии;
- электронные цифровые подписи;
- бумажные носители информации;
- отправки инициатором запроса на доступ к персональным данным к государственному сервису с открытым ключом электронно-цифровой подписи (далее - ЭЦП) в токене верификации и кода проактивной услуги (предоставляется инициатором);
- проверки государственным сервисом наличия токена верификации в запросе на доступ к персональным данным;
- проверки государственным сервисом подписи токена верификации на соответствие, представленного ЭЦП;
- проверки государственным сервисом соответствия бизнес-идентификационного номера и кода проактивной услуги;
- проверки государственным сервисом соответствия бизнес-идентификационного номера в токене верификации организации и бизнес-идентификационного номера, указанный в запросе на доступ к персональным данным;
- проверки государственным сервисом на соответствие возможным способам получения доступа к персональным данным и указанным в токене верификации;
- проверки государственным сервисом даты формирования токена верификации;
- формирования государственным сервисом токена безопасности на период оказания проактивной услуги при прохождении всех проверок токена верификации;
- отправки инициатором и (или) оператором запроса на доступ к персональным данным с включенным в запрос токеном безопасности к собственнику;
- проверки собственником токена безопасности на соответствие запросу и сроку действия;
- обработки запроса и отправление ответа собственником инициатору и (или) оператору.
Процесс получения доступа к персональным данным посредством запроса/ответа в режиме протоколирования состоит из:
- отправки инициатором запроса на доступ к персональным данным к государственному сервису с открытым ключом ЭЦП в токене верификации (с пометкой об отсутствии полученного согласия) и кода из справочника оснований получения доступа к персональным данным без получения согласия субъекта персональным данных;
- проверки государственным сервисом наличия токена верификации в запросе на доступ к персональным данным;
- проверки государственным сервисом подписи токена верификации на соответствие, представленного ЭЦП;
- проверки государственным сервисом бизнес-идентификационного номера на предмет возможности получения токена безопасности в режиме протоколирования;
- проверки государственным сервисом соответствия бизнес-идентификационного номера в токене верификации организации и бизнес-идентификационного номера, указанный в запросе на доступ к персональным данным;
- проверки государственным сервисом даты формирования токена верификации;
- формирования государственным сервисом токена безопасности на период 15 минут при прохождении всех проверок токена верификации;
- отправки инициатором и (или) оператором запроса на доступ к персональным данным с включенным в запрос токеном безопасности к собственнику;
- проверки собственником токена безопасности на соответствие запросу и сроку действия;
- обработки запроса и отправление ответа собственником инициатору и (или) оператору.
Процесс получения доступа к персональным данным посредством запроса/ответа в государственный сервис осуществляется посредством sms-сообщений, отправленных через информационную систему "мобильное правительство", состоит из:
- отправки инициатором и (или) оператором запроса на доступ к персональным данным к государственному сервису;
- проверки государственным сервисом наличия запроса на доступ к персональным данным в процессе обработки;
- при наличии запроса на доступ к персональным данным в процессе обработки, государственный сервис отправляет статус "ожидание ответа от субъекта";
- при отсутствии запроса на доступ к персональным данным в процессе обработки, государственный сервис отправляет запрос на получение абонентского номера сети сотовой связи субъекта к бмг;
- при отсутствии абонентского номера сети сотовой связи субъекта в бмг, субъект осуществляет регистрацию на веб-портале "электронного правительства";
- после получения абонентского номера сети сотовой связи субъекта от бмг, государственный сервис отправляет запрос на доступ к персональным данным субъекту посредством sms-сообщения с буквенно-цифровым или цифровым одноразовым кодом через информационную систему "мобильное правительство";
- после получения ответа от государственного сервиса статуса "ожидание ответа от субъекта" и идентификатора запроса государственного сервиса, инициатор и (или) оператор отправляет повторный запрос с идентификатором запроса государственного сервиса;
- отправка токена безопасности государственным сервисом при повторном запросе доступа к персональным данным инициатором и (или) оператором с буквенно-цифровым или цифровым одноразовым кодом, соответствующим отправленному коду через информационную систему "мобильное правительство";
- отправки инициатором и (или) оператором запроса на доступ к персональным данным с включенным в запрос токеном безопасности к собственнику;
- проверки собственником токена безопасности на соответствие запросу и сроку действия;
- обработки запроса и отправление ответа собственником инициатору и (или) оператору.
Напомним, что в Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных. В рамках Цифрового кодекса планируется актуализация законодательства в сфере защиты персональных данных путем усиления ответственности, введения аудита кибербезопасности и другие меры.
По словам министра ИИ и цифрового развития, результат проверок показал, что госорганы и организации зачастую нарушают законодательно установленные требования информационной безопасности. Одним из основных нарушений является отсутствие подключения информистем госорганов к оперативному центру информационной безопасности. В связи с этим руководителям государственных органов напомнили о персональной ответственности за утечки данных из принадлежащих им информационных систем.
В июне прошлого года в Сети появилась информация об утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал, что утечка произошла, скорее всего, из медицинских организаций. По его словам, "они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность".
12.03.2026, 15:30 23396
Вплоть до уголовной ответственности: в Казахстане разработаны правила мониторинга противоправного контента
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу разработало правила проведения мониторинга информационного пространства по выявлению противоправного контента, в том числе в интернете, с принятием мер по его блокировке.
Согласно правилам, мониторинг проводится путем анализа информации, размещенной в открытых источниках, включая интернет-ресурсы, социальные сети, мессенджеры, средства массовой информации, иные информационно-коммуникационные платформы.
В случае установления факта размещения противоправного контента уполномоченный орган по финансовому мониторингу в пределах своей компетенции:
1) при наличии признаков уголовного правонарушения принимает меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;
2) при отсутствии признаков уголовного правонарушения направляет материалы в уполномоченные органы для привлечения к административной ответственности;
3) при выявлении в сетях телекоммуникаций материалов, запрещенных или иным образом ограниченных к распространению вступившими в законную силу судебными актами или законами Республики Казахстан, направляет в уполномоченный орган в области масс-медиа уведомление через информационную систему для принятия мер по их дальнейшей блокировке.
При направлении уведомления уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает заполнение требуемых в информационной системе данных в полном объеме: законность и обоснованность, сведений вносимых информационную систему, скриншоты выявленных материалов, подтверждающих их противоправность", - сказано в документе.
Согласно закону РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", противоправным контентом являются: призыв, пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, самоубийства, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, идеи сепаратизма, мошенничества, информации, способствующей нарушению межнационального и межконфессионального согласия, а также высказывания, подвергающие сомнению государственность и территориальную целостность Республики Казахстан, информация, раскрывающая государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, и иная информация, запрещенная законами Республики Казахстан.
Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность применением мошенниками и блогерами-пранкерами возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях и потребовали от властей принять соответствующие меры. По их словам, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими. На это в МВД ответили, что борьба с незаконным контентом в интернете ведется на постоянной основе.
Напомним, в 2025 году было выявлено более 100 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с противоправным содержанием, в том числе деятельность финансовой пирамиды, порнографические материалы, интернет-казино,распространение ложной информации, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия и др.
11.03.2026, 14:12 27361
Присвоение номеров электросамокатам: МВД наделили новыми функциями
Правительство внесло соответствующие поправки и дополнения
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в постановление "Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан". Согласно документу, МВД разработает порядок учета и присвоения регистрационных номеров электросамокатам, которые сдаются в аренду.
Согласно поправкам, МВД будет разрабатывать и утверждать порядок ведения учета и присвоения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, регистрационного номера на электрический самокат, а также его форму и образец.
Также в функции МВД включается:
- разработка и утверждение порядка, формы и вида привлечения граждан, участвующих в профилактике правонарушений;
- разработка и утверждение правил ведения профилактического учета и осуществления контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел.
Поправки и дополнения вступят в силу 2 июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила присвоения регистрационных номеров на электросамокаты.
13.02.2026, 13:11 66011
Токаев наделил КНБ новыми полномочиями
Президент подписал указ
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом от 9 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения и дополнения в указ "Об утверждении положения о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
В документе уточняется, что Комитет национальной безопасности Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан специальный государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство в пределах своих полномочий единой системой органов национальной безопасности Республики Казахстан, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, в области защиты и охраны государственной границы РК, обеспечения правительственной связью и организации шифровальной работы, в области государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, пресечения актов терроризма и иных особо опасных преступных посягательств на личность, общество и государство, организации деятельности авиации органов национальной безопасности, выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений, защиты государственных секретов, и является уполномоченным органом по защите государственных секретов в РК.
Согласно внесенным дополнениям к функциям КНБ относятся:
- осуществление государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- выдача предписаний при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- направление для исполнения предписаний при выявлении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.
10.02.2026, 18:42 79701
В новой Конституции закрепят запрет на выселение без решения суда
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось очередное заседание конституционной комиссии, где рассмотрен ряд новых дополнений. Одно из них касается усиления гарантий защиты граждан от необоснованного выселения и утраты жилья.
В проекте новой Конституции предложено закрепить все формы собственности. Как сообщил заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, предлагается изложить первый пункт статьи 8 в новой редакции: "В Республике Казахстан признаются все формы собственности, им предоставляются гарантии и обеспечивается их равная защита".
Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев подчеркнул важность закрепления права на жилье как фундаментального элемента безопасности и жизни человека.
Споры вокруг условий проживания и выселения должен разрешать только суд. Поэтому предлагается закрепить в Конституции следующую норму: без решения суда недопустимо не только лишение жилища, но и выселение из него. Кто-то скажет, что действующие законы и так запрещают это. Но отражение этого принципа в стержневом правовом документе обеспечит его юридическую константность", - сказал Артур Ластаев.
Уполномоченный по правам человека также отметил, что в целом проект новой Конституции формирует более устойчивую и понятную систему гарантий защиты прав и свобод граждан. Он последовательно усиливает правовую определенность, расширяет судебные механизмы защиты и закрепляет человекоцентричный подход как базовый принцип государственного управления.
Проект учитывает реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, и ориентирован на предотвращение произвольных решений, способных затронуть базовые права человека. В этом качестве он отвечает общественному запросу на справедливость, безопасность и уважение человеческого достоинства. С учетом проведенной работы и широты обсуждения представленный проект может быть вынесен на всенародный референдум и поддержан как документ, отражающий интересы граждан и соответствующий их ожиданиям", - сказал Артур Ластаев.
В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева поддержала данную норму, подчеркнув ее важность для защиты интересов детей. По ее словам, в практике нередко встречаются случаи, когда дети в силу различных жизненных обстоятельств, в том числе утраты родителей или кормильца, оказываются под угрозой лишения единственного жилья.
В этой связи мы считаем важным в рамках конституционной реформы закрепить дополнительные гарантии, которые не позволяли бы выселять человека из жилья без учета его жизненных обстоятельств, особенно интересов детей", - сказала Динара Закиева.
Она отметила, отражение в Конституции положения о недопустимости выселения из жилища иначе, как по решению суда, является показателем зрелости социального государства и уважения к человеческому достоинству.
Депутат мажилиса парламента Снежанна Имашева в своем выступлении акцентировала внимание на необходимости четко прописать в проекте новой Конституции Казахстана все переходные положения, чтобы обеспечить непрерывность политического процесса в стране. Прежде всего нужно однозначно определить порядок и сроки вступления новой Конституции в силу.
В проекте следует прямо закрепить, с какого момента начнут действовать ее положения: с даты официального опубликования результатов республиканского референдума либо с иной конкретно установленной даты. Кроме того, требуется урегулировать вопрос о статусе действующих органов государственной власти на переходный период. Следует определить, до какого момента парламент текущего созыва осуществляет свои полномочия. В какой срок и в каком порядке будут проведены выборы в Курултай. Полагаю эти вопросы нужно рассматривать с учетом обеспечения непрерывности осуществления законодательной функции, в том числе с учетом необходимости реализации институциональных новелл Конституции", - сказала депутат.
Не менее важно, по ее словам, предусмотреть в переходных положениях механизмы формирования нового состава Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Кроме того, переходных регламентаций требует и порядок назначения должностных лиц ключевых государственных органов.
По словам Снежанны Имашевой, отдельного внимания требует вопрос действия применяемого на сегодня законодательства. В этой связи она отметила, что в проекте новой Конституции нужно прямо установить, сохраняют ли силу законы и иные нормативные правовые акты, действующие на день вступления Конституции в силу, и в какие сроки они должны быть приведены в соответствие с ее новыми положениями.
Закрепление указанных положений обеспечит правовую определенность, предсказуемость функционирования государственных институтов и четкое понимание пределов полномочий каждого органа в переходный период", - заключила Снежанна Имашева.
Ранее о недопустимости выселения из жилища без решения суда говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.
10.02.2026, 08:30 83141
В проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку о статусе русского языка
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошло очередное заседание конституционной комиссии. В проект новой Конституции Казахстана внесли изменения с учетом предложений граждан, общественных организаций, ученых и юристов.
Заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов проинформировал, что продолжается работа по совершенствованию текстов проекта Конституции на государственном и русском языках, принимаются меры по оптимизации формулировок для обеспечения понятности содержания правовых норм.
Как сообщает sputnik.kz, речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции, в действующей Конституции это 7 статья.
Девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду)", - цитирует издание Бакыта Нурмуханова.
Отмечается, что раньше этот пункт был сформулирован следующим образом: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". При этом в словаре Ожегова слова "наряду" и "наравне" являются синонимами.
Также зампредседателя Конституционного суда сообщил, что в адрес комиссии поступили предложения о закреплении на конституционном уровне волонтерской деятельности. С учетом действующего закона "О волонтерской деятельности" и важности волонтерства в развитии общества и защите окружающей среды данная инициатива была поддержана.
В пункте 2 статьи 31 сделано дополнение, что в РК поощряются добровольное социальное страхование, создание иных форм социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность", - сказал Нурмуханов.
Он добавил, что реализация этой идеи органично дополняет другие положения проекта новой Конституции. В частности, преамбулу и основополагающие принципы, в числе которых продвижение идей ответственного и созидательного патриотизма, утверждение ценностей трудолюбия и так далее.
Кроме того, по его словам, продолжается работа по совершенствованию текстов проекта Конституции на государственном и русском языках, принимаются меры по оптимизации формулировок для обеспечения понятности содержания правовых норм.
Вместе с тем профессор НАО "Университет Нархоз" Виктор Малиновский представил развернутую позицию по статье 14 проекта новой Конституции, посвященной правовому положению личности, обозначив ряд принципиальных конституционных уточнений.
В пункте 3 статьи 14 проекта Конституции необходимо прямо и недвусмысленно закрепить, что гражданину Республики Казахстан права и обязанности принадлежат в силу гражданства, то есть вытекают из устойчивой политико-правовой связи человека с государством. Такое конституционное уточнение имеет принципиальное значение, поскольку позволяет четко разграничить права человека и права гражданина, что является общепризнанным подходом в теории и практике конституционного права. Права человека носят абсолютный, неотчуждаемый и универсальный характер, принадлежат каждому от рождения и не зависят от гражданства, правового статуса, места проживания или иных условий. Они выступают высшей конституционной ценностью и предопределяют смысл, содержание и применение всего действующего права. Гражданские права принадлежат лицу исключительно в силу гражданства и выражают его особый правовой статус как члена политического сообщества государства", - подчеркнул профессор.
Аналогичное мнение выразила и директор Института законодательства и правовой информации Индира Аубакирова, которая подчеркнула, что проект Конституции четко разграничивает права и свободы человека и права и обязанности гражданина.
Вопрос не столько в формальном уточнении, вопрос в смысловой логике. Четко разделяется: права человека - это более широкий характер, права граждан - это права казахстанцев, которые имеют казахстанский паспорт. Права у иностранцев и лиц без гражданства возникают не автоматически, а только если Курултай большинством голосов примет соответствующий закон, в котором будет четко определен объем этих прав, условий их использования и обязанности других лиц и государства по отношению к обладателю этих прав", - сказала Индира Аубакирова.
В свою очередь депутат мажилиса парламента Азат Перуашев предложил закрепить более широкое определение форм собственности в новой Конституции РК. А именно изложить пункт 1 статьи 8 в следующей редакции: "В Республике Казахстан признаются, гарантируются и равным образом защищаются все формы собственности".
Это подразумевало бы поддержку и защиту не только государственной и частной собственности, но и всех других возможных форм, что открыло бы возможность более широкого вовлечения в экономический оборот ресурсов и потенциала бизнеса, общества и государства в целях диверсификации экономики и обеспечения роста благосостояния нации", - подчеркнул Азат Перуашев.
Также депутат мажилиса Мурат Абенов прокомментировал норму проекта Конституции, подразумевающую возможность установления специального правового режима.
Нельзя допускать даже малейших сомнений в административной и тем боле территориальной целостности нашей страны. Казахстан остается унитарным государством с единым правовым пространством. Алатау - это не автономия и не особая территория. Это наш казахстанский город. В нем предусматривается определенная финансовая самостоятельность, ускоренные процедуры для бизнеса, чтобы создать новые рабочие места, привлечь инвестиции. И все это в рамках Конституции, в рамках унитарного государства", - сказал Мурат Абенов.
Политолог Марат Шибутов подчеркнул, что каждая формулировка, предлагаемая в новую Конституцию РК, прошла через насыщенные обсуждения внутри конституционной комиссии и сопровождалась открытой общественной оценкой.
Это был сложный, иногда неудобный, но честный процесс. В результате на текущем этапе мы имеем проект, который является результатом совместного труда и различных подходов, опыта и мировоззрений экспертов из разных сфер. Именно поэтому считаю, что проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование", - заключил Марат Шибутов.
В свою очередь мажилисмен, председатель РОО "Организация ветеранов" Бактыкожа Измухамбетов подчеркнул, что в проект новой Конституции включены важные для старшего поколения нормы.
В проекте новой Конституции каждому гражданину гарантируется право на минимальный размер заработной платы и пенсии, а также на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни или инвалидности. Кроме того, государство берет на себя обязательство содействовать развитию различных форм социальной поддержки и благотворительности, что создает дополнительные гарантии безопасности для людей пожилого возраста", - отметил Бактыкожа Измухамбетов.
Еще одной значимой нормой для старшего поколения стало конституционное закрепление обязанности совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях. Эта норма направлена на укрепление преемственности поколений и семейной солидарности.
Бактыкожа Измухамбетов сообщил, что ветеранское сообщество страны поддерживает разработанный проект новой Конституции.
Свою поддержку проекту новой Конституции выразила и Федерация профсоюзов Казахстана. Об этом сообщил ее председатель Сатыбалды Даулеталин. Он также акцентировал внимание на состоявшемся в регионах обсуждении, когда люди говорили о безопасности труда, о будущем своих детей.
05.02.2026, 20:42 94581
В Генпрокуратуре предложили уточнить статью 18 в проекте Конституции РК
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев на заседании комиссии по конституционной реформе предложил уточнить формулировку статьи 18 проекта новой Конституции на русском языке, сообщает МИА "Казинформ".
Во втором пункте данной статьи указано, что человека нельзя содержать без решения суда дольше срока, предусмотренного законом. В целом формулировка является корректной. Однако в русском переводе не было отражено ключевое понятие - "превышение установленного срока содержания", - цитирует издание заместителя генерального прокурора.
По мнению ряда специалистов, существует риск неверного толкования нормы, при котором может сложиться впечатление, что задержание подозреваемого без судебного решения вообще не допускается.
Если исходить из буквального содержания текста, такое понимание действительно возможно. Очевидно, что такие преступления, как убийство и другие общественно опасные деяния, не терпят промедления. Пресечение преступления и немедленная изоляция подозреваемого являются одними из ключевых обязанностей правоохранительных органов. Лишь после этого суд принимает решение о содержании лица под стражей. Это является общепринятой мировой практикой. Каждая норма Конституции должна быть четкой и однозначной. В этой связи предлагаю пересмотреть обсуждаемую норму с точки зрения юридической техники и уточнить ее", - заявил Жандос Умиралиев.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции. Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.
30.01.2026, 19:17 113486
Проект новой Конституции Казахстана опубликуют для всенародного обсуждения
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Текст проекта новой Конституции будет опубликован в печатных изданиях "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда", а также на официальном сайте Конституционного суда, сообщила председатель конституционной комиссии Эльвира Азимова на очередном заседании.
В основе новой Конституции заложена человекоцентричная модель государства, в которой человек, его права, свободы и достоинство признаются высшей ценностью и главным ориентиром государственной политики. В ней отражены принципы, глубоко связанные с традиционными ценностями народа, его историческим опытом и представлениями о справедливости, ответственности и общественной солидарности", - отметила председатель.
С учетом масштаба предлагаемых преобразований многие члены комиссии считают, что документ уже нельзя рассматривать лишь как пакет поправок. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал эту позицию и выступил за публикацию проекта для всенародного обсуждения. Аппарату Конституционного суда поручено опубликовать текст проекта новой Конституции в печатных изданиях "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда", а также разместить его на официальном сайте суда.
По словам Эльвиры Азимовой, в работе комиссии задействованы 130 человек, представляющих законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, а также представители научного сообщества, гражданского сектора и медиа. Все заседания проходят открыто с прямыми трансляциями в социальных сетях Конституционного суда и специальном Telegram-канале "Конституциялық реформа 2026".
Ранее сообщалось, что конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана.
