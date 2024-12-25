В правила оказания госуслуг по лицензированию и аттестации нотариусов, адвокатов и частных судисполнителей внесены поправки

Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев подписал изменения и дополнения правила оказания государственных услуг по лицензированию и аттестации нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей, передает корреспондент агентства.
Лицо, претендующее на занятие адвокатской деятельностью, успешно прошедшее стажировку у адвоката направляет в Комиссию по аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, создаваемой при департаментах юстиции областей, городов республиканского значения и столицы через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz документы, указанные в пункте 8 перечня основных требований к оказанию государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью" согласно приложению 1 к настоящим Правилам в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью", - говорится в измененной редакции правил проведения аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью.
Что касается правил проведения аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, согласно новой редакции, перечень вопросов, подлежащих включению в тесты и экзаменационные билеты, формируется и утверждается Комитетом регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан. Вопросы для претендентов на знание норм законодательства Республики Казахстан должны содержать не менее трех вариантов ответа с одним правильным.
Правила проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя, изложены в следующей редакции:
Услугодатель размещает на своем интернет-ресурсе объявление о дате, времени и месте проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя. Физическое лицо (услугополучатель) для получения государственной услуги не позднее пяти рабочих дней до дня проведения аттестации направляет услугодателю заявление через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz".
С полным текстом поправок и дополнений можно ознакомиться здесь.