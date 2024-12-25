В правила оказания госуслуг по лицензированию и аттестации нотариусов, адвокатов и частных судисполнителей внесены поправки

Также разграничена ответственность за изготовление и сбыт наркотиков

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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.





В законе определен новый порядок разграничения ответственности между производством наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и их сбытом.





Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств по-прежнему регулируется статьей 297 УК РК, где наказание будет варьироваться в зависимости от квалифицирующих признаков. Например, за такие деяния, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет (ранее было от 10 до 15 лет)", - пояснили в пресс-службе нижней палаты парламента.





Кроме того, в целях усиления ответственности за распространение наркотиков статья 301 УК РК дополнена санкцией в виде конфискации имущества. Уголовный кодекс дополняется ответственностью за незаконный оборот сильнодействующих веществ и прекурсоров (статья 301), а также за нарушение правил обращения с сильнодействующими веществами и прекурсорами для лиц, в обязанности которых входит соблюдение таких правил (статья 303).





Вместе с тем теперь незаконное производство наркотиков будет приравниваться к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.





Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств выделяется в отдельную новую статью 297-1 УК РК, где производство наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы", - уточнили в мажилисе.





Новыми нормами четко разграничены понятия "изготовление" и "производство" наркотиков, где основными признаками последнего является "серийность", характерная для подпольных нарколабораторий.