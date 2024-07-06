ЕФСР обеспечивает 40% стабилизационного финансирования в Евразийском регионе: фонд провел промежуточную оценку выполнения стратегии

Рассказать друзьям

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) является ключевым источником стабилизационного финансирования в регионе. На его долю в странах-участниках приходится 40% объема таких выделенных средств. Эти данные были приведены во время стратегической сессии ЕФСР, прошедшей на высоком уровне. В ходе мероприятия, участие в котором приняли представители министерств финансов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, подведены итоги промежуточной оценки выполнения стратегии на 2022-2026 годы.





Первая среднесрочная стратегия ЕФСР была одобрена государствами- участниками 31 мая 2022 года. Постановка долгосрочных приоритетов и задач осуществлялась на основе проведенной ЕФСР в государствах макроэкономической диагностики и анализа, с учетом национальных приоритетов развития, а также финансовых и институциональных ресурсов Фонда. В развитие документа были приняты страновые стратегии для Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.





В ходе стратегической сессии отмечено, что фонд является ключевым центром поддержки в структурных и институциональных преобразованиях государств-участников. Все реализуемые ЕФСР проекты в этой сфере входят в национальные программы. Фондом за прошедший период поддержаны 3 программы экономических преобразований. На эти цели Армении выделено 100 млн долларов, Кыргызстану - 160 млн долларов и Таджикистану - 100 млн долларов. Еще одна программа содействия институциональным преобразованиям в Кыргызской Республике в настоящее время находится на рассмотрении.





Фонд стал одним из основных центров по предоставлению технического содействия государствам-участникам и передачи региональной и глобальной экспертизы. В частности, в интересах Республики Казахстан проведен анализ подходов к коммуникационной политике по управлению государственным долгом. Совместно со Всемирным банком, Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по международной методологии успешно проводится оценка системы государственных закупок Республики Армения. В государствах-участниках регулярно проходят обучающие мероприятия по вопросам управления закупками, финансами, экологического и социального воздействия проектов.





ЕФСР применяет лучшие международные стандарты и политики. Разработаны подходы к управлению результатами в рамках проектов. Проводится мониторинг всех проектов на вклад в достижение целей устойчивого развития (ЦУР), а также в систему стратегических показателей ЕФСР. Разработаны проекты экологической и социальной политики и порядков управления экологическим и социальным воздействием по проектам и программам.





В ходе стратегической сессии участники обменялись мнениями относительно достигнутых результатов и необходимости актуализации стратегии в части приоритетов, по которым фонд может оказать поддержку государствам-участникам на период до 2026 года.





В целом дана положительная оценка деятельности ЕФСР, празднующего в 2024 году свое пятнадцатилетие.





Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках фонда, а также поддержка их устойчивого развития.