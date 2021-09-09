ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Байлу - Белые росы

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона - от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Байлу - Белые росы

Байлу (Белые росы) - это пятнадцатый из 24 малых сезонов и третий малый сезон осени, обычно начинающийся с 7 по 9 сентября по григорианскому календарю. В этом году Байлу приходится на 7 сентября. Во время Байлу постепенно спадает летняя жара, погода становится прохладнее, и день ото дня сгущается утренняя роса, конденсируясь на листьях дерева и травы в слои белых капель воды, из-за чего данный сезон называется "Байлу", что в переводе означает "Белые росы". Байлу - это малый сезон с самой большой разницей температуры воздуха дня и ночи. Как говорится: "С наступлением Байлу ночь за ночью становится прохладнее".

В Байлу просторы безбрежно-белые, и поля полны жёлтого зерна". В это время в Китае начинается особо занятая пора осенних полевых работ, как осенняя уборка, пахота и посев озимых. На севере страны фермеры заняты уборкой таких культур, как просо, сорго, соя и хлопок, незамедлительно лущат поля и удобряют почву для своевременной посадки озимой пшеницы. На юге люди не только приступают к сбору урожая риса, но и усиливают уход за поздними культурами, такие как кукуруза и сладкий картофель, чтобы уберечь их от заморозков.

Во время Байлу в народе имеется обычай пить чай Байлу, варить рисовое вино и собирать "десять видов белого". Чай Байлу - это чай, собираемый в сезон Байлу. Как говорится: "Весенний чай горьковат, а летний чай более терпкий, только осенний чай Байлу вкуснее". Чай Байлу не такой свежий, как весенний чай, и не такой горьковатый, как летний чай, но имеет свой неповторимый насыщенный вкус, который нравится многим. В некоторых местах на юге Китая существует обычай изготовления вина Байлу. Когда наступает сезон Байлу, в домах изготавливают вино из клейкого риса, сорго и других злаков. Такое вино имеет слегка сладковатый вкус и называется "рисовое вино Байлу". Рисовое вино бывает теплым и мягким, обладает эффектом повышения аппетита, поднятия тонуса, укрепления жизненной силы, согревания организма. Такое вино особенно принято пить осенью. В народе говорят: "Рисовое вино готовят из отборных зерен. Чем больше пьешь, тем моложе становишься". "Десять видов белого" обозначает десять видов трав, название которых имеется слово "Бай", что означает "белый". В сезон Байлу люди собирают эти травы и готовят черную курицу или утку с ними. Такие блюда не только питают организм, но и удаляют сырость из тела.

С наступлением Байлу постепенно увеличивается сила Инь, и погода становится прохладнее. Как говорится: "В Чушу окунайся в воду, а в Байлу не обнажай тело", что означает все еще стоит жаркая погода во время сезона Чушу, когда каждый день приходится принимать душ для остужения тела, а с наступлением сезона Байлу стоит теплее одеваться, чтобы не простудиться. В сезон Байлу также следует рано ложиться и рано вставать, соблюдать баланс между движением и покоем. В рацион не следует включать холодную пищу, нужно больше принимать нейтральную, сладковатую и богатую витаминами пищу, а также кушать груши, серебристый древесный гриб, мед, лилий и другие продукты, смачивающие легкие во благо предотвращения "болезней от осенней сухости".

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