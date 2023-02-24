23.02.2023, 16:31 3276
Китай утвердил концепцию глобальной безопасности
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Китайская Народная Республика утвердила концепцию глобальной безопасности, сообщает телеканал "Большая Азия".
новости по теме
22.02.2023, 12:31 6701
Реализация инициативы по глобальной безопасности для защиты мира и спокойствия во всем мире - генконсул КНР
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Рассказать друзьям
Обращая взор на сегодняшний мир, невиданные изменения последних ста лет набирают обороты, пандемия века переживает взлеты и падения, тенденция антиглобализма непрерывно растет, повышается угроза односторонности, гегемонизма и политики грубой силы, ощущается острый дефицит в области управления глобальной безопасностью, продолжают усиливаться геополитические конфликты и локальная нестабильность, мир вступает в новый виток неустойчивости и перемен. Столкнувшись с дефицитом мира и дефицитом безопасности, международное сообщество с нетерпением ждет осуществимого плана в области управления глобальной безопасностью.
Сегодняшний мир стоит на историческом перепутье, выбирая по какому пути двигаться. Китай, как ответственная держава и защитник глобального мира и безопасности, решительно выдвинул "Китайский вариант".
Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу по глобальной безопасности, выступая на открытии Боаоского азиатского форума в апреле 2022 году, дав систематическое разъяснение позиции Китая по содействию разделению безопасности в мире и поддержанию мира во всем мире, которая получила широкую поддержку и положительный отклик международного сообщества. В целях повышения понимания международным сообществом этой инициативы и ответа на нетерпеливые ожидания всех сторон 21 февраля текущего года Китай официально опубликовал "Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности", в котором всесторонне изложены основные идеи "Шести ключевых принципов" концепции по глобальной безопасности, с учетом наиболее заметных и неотложных проблем международной безопасности, обозначено 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества, выдвинуты предложения и идеи относительно платформ и механизмов сотрудничества. Документ демонстрирует ответственность Китая за поддержание мира во всем мире и твердую решимость защищать глобальную безопасность, а также содержит концептуальные и практические рекомендации по восполнению дефицита глобальной безопасности и решению дилемм международной безопасности.
Инициатива по глобальной безопасности твердо придерживается принципа открытости и инклюзивности, консолидирует консенсус международного сообщества для решения проблем в области безопасности.
Инициатива по глобальной безопасности - очередная важная международная публичная продукция, которую Китай предоставляет миру вслед за совместным строительством "Одного пояса и одного пути" и инициативы по глобальному развитию. Инициатива призывает придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципом взаимного уважения, поддерживать идею неделимости безопасности, и построить Сообщество безопасности в качестве важного принципа и долгосрочной цели, подчеркивая приверженность подлинной многосторонности, отказываясь от устаревших концепций единоличной безопасности, игр с нулевой суммой и противоборствующих лагерей, отвечая на различные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, руководствуясь взаимовыгодным мышлением и сплоченно адаптируясь к серьезным угрозам. В настоящее время более 80 стран мира и международных организаций выразили свою поддержку этой инициативе, что в полной мере демонстрирует международную привлекательность и концептуальное лидерство инициативы, которая соответствует общим ожиданиям международного сообщества в отношении глобальной безопасности.
Инициатива по глобальной безопасности предоставляет практическое руководство и платформу для сотрудничества в преодолении дефицита безопасности и консолидирует действия для поддержания глобальной безопасности.
Инициатива по глобальной безопасности призывает к мирному разрешению разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, уделяя особое внимание всестороннему планированию поддержания безопасности как в традиционных, так и в нетрадиционных направлениях. 20 приоритетных направлений сотрудничества, перечисленных в "Концептуальном документе", охватывают несколько направлений и областей, таких как полноценное проявление роли Организации Объединенных Наций, поддержание глобальной стратегической стабильности, продвижение политических решений острых проблем и повышение качества глобальной безопасности. Инициатива по глобальной безопасности открыта для всех стран мира, приветствует и поддерживает международные и региональные организации к полному проявлению роли платформ и механизмов сотрудничества в области безопасности, консолидирует мощные силы для поддержания глобальной безопасности. Китай глубоко сочувствует вызовам и трудностям, с которыми сталкиваются развивающиеся, а также малые и средние страны, и в ближайшие пять лет предоставит 5000 учебных мест для повышения квалификации развивающимся странам, в целях подготовки высококвалифицированных работников и совместного решения проблем глобальной безопасности.
Реализуя инициативу по глобальной безопасности, китайско-казахстанское сотрудничество обладает большим потенциалом.
В апреле 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу по глобальной безопасности, на которую Казахстан немедленно дал положительный отклик и выразил свою поддержку, что отражает высокий уровень стратегического взаимного доверия и консенсуса по сотрудничеству между двумя сторонами. В течение длительного времени Китай и Казахстан оказывали друг другу решительную поддержку в вопросах, затрагивающих основные интересы, таких как суверенитет, безопасность и территориальная целостность, создали многогранный механизм сотрудничества в военно-обороной и правоохранительной областях, осуществляли эффективное сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, внеся позитивный вклад в поддержание национальной и глобальной безопасности и стабильности. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре прошлого года главы двух государств подписали и опубликовали "Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК", в котором стороны подтвердили, что они будут активно развивать сотрудничество для реализации инициативы по глобальному развитию и инициативы по глобальной безопасности, и построения Сообщества единой судьбы человечества. Стоит отметить, что в самый трудный и критический период, когда Казахстан переживал "Январские события", председатель КНР Си Цзиньпин решительно встал на сторону президента РК Касым-Жомарта Токаева, подробно разъяснив, что инициатива по глобальной безопасности направлена на уважение суверенитета всех стран и защиту незыблемого права самостоятельного выбора пути развития каждой страны.
В докладе 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая четко говорится, что Китай готов работать с международным сообществом для реализации инициативы по глобальной безопасности. Мы приветствуем казахстанских партнеров принять активное участие в построении инициативы, совместном обогащении содержания инициативы, реализации плана действий инициативы, продолжить эффективное сотрудничество на двустороннем уровне и в рамках многосторонних структур, таких как ООН, Шанхайская Организация сотрудничества, сотрудничество БРИКС, СВМДА, "Китай + пять стран Центральной Азии" и других, чтобы содействовать развитию управления глобальной безопасностью в более справедливом и разумном направлении.
Генконсул КНР в Алматы Цзян Вэй
21.02.2023, 17:07 9376
В Циндао состоялся первый Форум "Китай - Центральная Азия"
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
В Циндао состоялся первый Форум "Китай - Центральная Азия", сообщает телеканал "Большая Азия".
20.02.2023, 11:59 11991
Китай опубликует концепцию глобальной безопасности на основе инициативы Си Цзиньпина
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Рассказать друзьям
Китай в ближайшее время опубликует "Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности" на основе предложений, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Инициатива была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в прошлом году в ответ на растущие конфликты и вызовы безопасности в современном мире. Ван И сказал, что документ направлен на выработку более систематического подхода и более практических мер для противодействия глобальным вызовам в сфере безопасности.
Си Цзиньпин выдвинул инициативы по глобальному развитию и в области глобальной безопасности, в которых содержатся предложения Китая по продвижению мира и развития - двух основных вопросов, стоящих перед человечеством, отметил Ван И.
По словам Ван И, почти 70 стран присоединились к группе друзей в поддержку инициативы по глобальному развитию. Около 150 высокопоставленных чиновников, в том числе более 40 глав государств и правительств, а также руководители международных организаций приняли участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, чтобы обсудить насущные вызовы и озабоченности в сфере глобальной безопасности.
09.02.2023, 17:44 18666
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- Китай призвал стороны украинского конфликта приложить усилия для мирных переговоров
- Посольство КНР в США направило строгие представления Госдепартаменту и Белому дому в связи с уничтожением китайского метеозонда
- Спасатели из КНР прибыли в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения
- На КПП Бакту вырос объём грузоперевозок с начала этого года
- Бариста из Гуанчжоу привлекает посетителей фирменными напитками и особой атмосферой своей кофейни
07.02.2023, 07:23 21931
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- МИД КНР выразил протест против уничтожения китайского аэростата в США
- Новые противовирусные препараты стали прорывом в национальной фармацевтике
- Жители Поднебесной отметили Праздник фонарей
03.02.2023, 12:06 27056
Фестиваль фонарей "Теплая встреча праздника Весны"
Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы
Рассказать друзьям
2 февраля генеральное консульство КНР в Алматы провело прием по случаю фестиваля фонарей "Теплая встреча праздника Весны", на котором присутствовали и выступили с речами генеральный консул Цзян Вэй, руководитель представительства МИД РК в Алматы Булегенов и генеральный директор компании CNPC в Центральной Азии и России Бянь Дэчжи. Мероприятие посетили более 350 гостей, в том числе китайские соотечественники, студенты, представители китайских предприятий, находящиеся на территории консульского округа, представители акимата, маслихата и дипломатических миссий, аккредитованные в городе Алматы, а также местные культурные деятели, ученые, журналисты и другие гости.
Генеральный консул Цзян Вэй выразила поздравление всем китайским соотечественникам, проживающим в пределах консульского округа, и казахстанским друзьям с китайским Новым годом, рассказала о достигнутых достижениях в социально-экономическом развитии Китая за прошедший год и подчеркнула, что 20-й съезд Коммунистической партии Китая выработал грандиозный план всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, а китайский народ энергично, смело и решительно двигается вперед к достижению цели, намеченной к столетию образования КНР.
Цзян Вэй высоко оценила значительные успехи в развитии китайско-казахстанских отношений в различных областях за 30 лет и отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РК Токаев совместно объявили о стратегической цели построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, придав новый и мощный импульс совместному развитию и процветанию двух стран. Цзян Вэй подчеркнула, что 2023 год - это год начала всесторонней реализации духа 20-го съезда ЦК КПК, а также год десятилетия выдвижения в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Обеим сторонам следует сконцентрироваться на реализации важных консенсусов, достигнутых лидерами двух государств, и активно укреплять взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, способствовать высококачественному развитию совместного строительства "Один пояс и один путь" и прилагать неустанные усилия для углубления дружбы между народами двух стран.
Зал проведения приема был украшен красочными фонарями и гирляндами, а атмосфера праздника была наполнена радостью, счастьем и теплотой. Состоялся замечательный концерт с участием китайских соотечественников и казахстанских студентов. Гости с большим интересом отведали традиционные китайские угощения, с воодушевлением отгадали загадки на фонариках и вместе радостно встретили Праздник фонарей года Кролика по лунному календарю. Во время приема генеральный консул Цзян Вэй вместе с Булегеновым и гостями приготовили шарики из клейкого риса танюань, символизируя единую судьбу Китая и Казахстана, связанную глубокой дружбой.
31.01.2023, 14:35 30501
Песни Жайлау: где казахские юрты, там и пение
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
62-летняя Токан Кожа - народная исполнительница, проживающая на пастбище Мохур города Хоргоса Или-Казахского автономного округа СУАР КНР. Где бы она ни находилась, ее искренний и простой голос поет казахские песни", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В Синьцзяне много казахских народных исполнителей, таких как Токан Кожа, они живут среди простого народа, играют на инструментах и поют, передавая через пение следующему поколению доброту и теплоту.
23 мая 2011 года казахские народные песни были включены в третью партию национального списка нематериального культурного наследия Китая.
В Китае казахские народные песни уже давно демонстрируются широкой публике посредством сценического искусства, такие народные песни, как "Майра" и "Карлыгаш", стали в Китае нарицательными.
29.01.2023, 13:36 36186
Танец бейлунь народа сибо - танец жизни
Фото: Информационная компания Урумчи
Рассказать друзьям
Это народный танец народа сибо в Китае - танец бейлунь. Танец бейлунь возник из-за тяжелой рыболовной и охотничьей жизни народа сибо в древние времена. В Китае, где бы ни жили сибосцы, вы можете увидеть живой танец бейлунь. Танцевальные движения живые и забавные с уникальным художественным стилем, отражающим производство, быт и народные обычаи народа сибо", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В Чапчал-Сибоском автономном уезде ежегодно проводятся танцевальные соревнования танца бейлунь различного масштаба.
В июне 2008 года танец бейлунь народности сибо был включен во вторую партию списков национального нематериального культурного наследия Китая.
Гуань Инькуй является наследником танца бейлунь народности сибо. Он изучает танец с 19 лет.
Танец бейлунь народности сибо - это общее название, и здесь есть много типов. Каждая мелодия в танце бейлунь имеет свой танцевальный метод, что является самым важным. Только понимание его содержания может отразить жизненную силу танца", - добавили в компании "Урумчи".
Читаемое
24.02.2023, 08:39С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23" 24.02.2023, 08:4833096В Казахстане в 7 областях продолжают действовать ограничения движения на трассах 24.02.2023, 08:1327586Начато расследование по факту крушения вертолета в ЗКО 24.02.2023, 09:5225156За сутки казахстанские сейсмологи зарегистрировали семь землетрясений 24.02.2023, 08:5624221Авиационная администрация Казахстана проверит все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8 17.02.2023, 17:17211181Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане 17.02.2023, 13:21196581Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор 17.02.2023, 12:16189766Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов 18.02.2023, 15:40167786Ледяная вода и батареи: жители Экибастуза требуют вновь ввести в городе режим ЧС 17.02.2023, 10:42161191Когда в Алматы начнут штрафовать водителей мопедов и электросамокатов 03.02.2023, 10:12246036В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28237266Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22236156"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 03.02.2023, 08:07218501В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46215581В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?