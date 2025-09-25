Преодолевая Тянь-Шань и пустыни: дорожная сеть Синьцзяна превращает природные преграды в удобные пути

Фото: информационная компания Урумчи

20 сентября официально началось строительство крупнейшего по объему инвестиций в истории дорожного строительства Синьцзяна проекта скоростной автомагистрали G3033 Куйтун - Душаньцзы - Кучар. Этот проект пройдет через основную горную гряду Тянь-Шаня, его называют "вторым коридором Тянь-Шаня", ожидается, что он будет построен и открыт для движения в 2032 году. К тому времени между Северным и Южным Синьцзяном появится еще один скоростной дорожный коридор, сообщает информационная компания "Урумчи".





За 70 лет со времени образования Синьцзян-Уйгурского автономного района транспорт претерпел колоссальные изменения. С начала 1950-х годов, когда сообщение было крайне затруднено, до сегодняшнего дня, когда большие дороги и магистрали пересекают Тянь-Шань и пустыни, эта обширная территория тесно связана все более совершенствующейся дорожной сетью.





Особого внимания заслуживает скоростная автомагистраль, соединяющая Урумчи и Учтурфан. Эта автомагистраль протяженностью около 319,7 километра практически прямой линией пересекает Тянь-Шань, сокращая путь через горы, который ранее занимал не менее 3 часов, до примерно 20 минут. Среди них тоннель "Победа Тянь-Шаня" длиной 22,1 километра является самым длинным в мире тоннелем скоростной автомагистрали.





Мы использовали "Сделано в Китае", создали множество "рекордов" и "первых", - сказал Цуй Цзиньчуань, ответственный сотрудник Xinjiang Communications Investment and Development Co., Ltd.





Известно, что строительство тоннелей в сложных геологических условиях Тянь-Шаня похоже на работу внутри "кубика тофу". Китайские самостоятельно разработанные проходческие щиты по твердым породам "Тяньшань" и "Победа" вели встречную проходку навстречу друг другу из обоих концов промежуточного штрека, решив задачу мирового уровня.





Плотная дорожная сеть Синьцзяна не только демонстрирует "китайскую мудрость", но и придает мощный импульс местному социально-экономическому развитию. В последние годы такие дороги, как Душаньцзы - Кучар, Или-Монголкуре, Паньлун, стали известными по всей стране "интернет-дорогами", привлекая огромное количество туристов, способствуя быстрому развитию местных ресторанов, гостиниц, аренды автомобилей и других отраслей, порождая "дорожную экономику".





Эти годы туристов очень много, в хорошие дни я могу заработать более 200 юаней в день. Дорога сделала наши поездки более удобными, кажется, что Синьцзян стал меньше, но наш мир стал больше, ведь мы можем встречать туристов со всей страны", - сказал Кадырбек, чей дом находится рядом с автомагистралью Душаньцзы - Кучар, который каждое туристическое время года ведет свою лошадь, чтобы предоставлять туристам услуги верховой езды.





Скоростная автомагистраль Алтай - Урумчи проходит через пустыню Гурбантунггут, являясь первой в Синьцзяне пустынной скоростной автомагистралью, объединяющей транспорт и туризм, вдоль которой построен пустынный парк общей площадью 100 тысяч квадратных метров. "Ехать на машине, любуясь пустынными пейзажами, пока не достигнешь "поэзии и дальних стран" Алтая - такой удивительный опыт встречается нечасто", - сказала Дин Си, туристка из провинции Хунань, побывавшая на этой автомагистрали в этом году.





В настоящее время в Синьцзяне уже построены четыре автомагистрали, пересекающие крупнейшую в Китае пустыню Такла-Макан. Кроме того, такие проекты, как автомагистраль S12 Гаочан (Турфан) - Токсун - Балунтай и ряд других, направленных на сокращение расстояния и времени и повышение надежности транспорта, находятся в стадии строительства. Особый рельеф "три горных хребта, разделяющие две впадины" больше не является транспортным барьером, сдерживающим развитие Синьцзяна, дорожная сеть продолжает способствовать местному экономическому развитию и улучшению жизни населения.





Сельские дороги, подобные "капиллярам", являются важной гарантией возрождения деревни. Согласно имеющейся информации, все сельские уезды и поселки Синьцзяна, а также пригодные для этого административные деревни получили доступ к дорогам с твердым покрытием, при этом в целом сформирована сельская дорожная сеть, в которой уездные города являются центрами, поселки - узловыми пунктами, а административные деревни - сетевыми узлами.





В деревне Сяофэньцзы волости Синьди уезда Джимсар на северном склоне Тянь-Шаня житель деревни Ма Хайлян благодаря развитым сельским дорогам открыл фермерский ресторан.





Когда дороги стали лучше, люди стали чаще ездить друг к другу. Теперь в деревне кроме туристов бывает и много художников, приезжающих за вдохновением", - поделился Ма Хайлян.





Согласно открытым данным, по состоянию на конец 2024 года общая протяженность автомобильных дорог в Синьцзяне достигла 230 тысяч километров, из них протяженность скоростных (первого класса) автомагистралей превысила 12 тысяч километров. В этом году Синьцзян планирует завершить дорожные инвестиции в размере 80 млрд юаней.