20.04.2026, 17:46
В Кашгарской зоне свободной торговли создается литиевый кластер из 28 предприятий
Синьцзян активно трансформирует свою промышленную структуру, делая ставку на высокотехнологичное энергетическое сотрудничество со странами Центральной Азии; в частности, в Кашгарской зоне свободной торговли (ЗСТ) идет формирование мощного литиевого кластера, в который уже вовлечены 28 специализированных предприятий, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
По его словам, проект призван удовлетворить растущий спрос региона на современные системы накопления энергии и поддержку масштабных инициатив в сфере "зеленой" экономики".
Создание литиевого хаба в Кашгаре является стратегическим шагом по интеграции производственных мощностей СУАР с потребностями соседних стран. Кластер объединяет заводы по производству аккумуляторов, компонентов для электротранспорта и систем хранения энергии для солнечных и ветровых станций. Это позволяет создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью непосредственно вблизи границ с партнерами по региону, существенно оптимизируя логистику.
Участники медиасалона подчеркнули, что развитие таких высокотехнологичных производственных цепочек открывает новые возможности для совместных инвестиционных проектов и подготовки квалифицированных инженерных кадров. Кашгарская ЗСТ, таким образом, превращается в важную технологическую базу, укрепляя статус Синьцзяна как индустриального драйвера на всем протяжении Шелкового пути.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о новых промышленных проектах в СУАР, в частности, было особо отмечено развитие высокотехнологичных производственных цепочек в регионе.
21.04.2026, 12:04
Синьцзян и Центральная Азия создают "экологический мост" и формируют общую цепочку "зеленой" энергетики
Технологическое сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды становится ключевым элементом формирования новой экономической модели взаимодействия между КНР и государствами региона, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Мы совместно выстраиваем современную промышленную цепочку "зеленой" энергетики. Предприятия Синьцзяна уже успешно реализуют в Центральной Азии проекты по строительству ветроэнергетических станций", - сообщил спикер в ходе своего выступления.
По его словам, стороны также создали эффективный "экологический мост" между Китаем и Центральной Азией, активно делясь технологиями водосберегающего сельского хозяйства и экологического восстановления.
В ходе обсуждения было отмечено, что внедрение низкоуглеродных технологий позволяет региону эффективно противостоять климатическим вызовам и решать проблему рационального использования водных ресурсов. Участники медиасалона подчеркнули, что синергия в области "чистой" энергии не только обеспечивает энергетическую безопасность, но и создает фундамент для устойчивого промышленного роста. Трансфер инновационных решений в агропромышленный сектор, включая системы экономного полива, становится критически важным фактором для стабильности продовольственного рынка во всех странах Центральной Азии.
Особое внимание было уделено долгосрочному эффекту от реализации совместных "зеленых" инициатив. Было отмечено, что экологическая повестка сегодня неразрывно связана с экономической интеграцией: внедрение экологических стандартов на производстве и развитие альтернативных источников энергии открывают новые возможности для экспорта и укрепляют конкурентоспособность региона на мировом рынке.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам представили комплексные перспективы экологического сотрудничества. Участники встречи сошлись во мнении, что системный обмен опытом в сфере экологии станет залогом сохранения уникальных природных систем Шелкового пути для будущих поколений.
20.04.2026, 11:06
Китай ускоренно переводит низковысотную авиацию в стадию масштабного коммерческого применения
14 сентября 2024 года, демонстрационный полет пилотируемого дирижабля AS700 Сянъюнь в уезде Яншо Гуанси-Чжуанского автономного района (Южный Китай). Фото: Синьхуа
Китай ускоренными темпами идет к продвижению развития низковысотной авиации из стадии пилотных проектов к масштабному коммерческому применению. Об этом свидетельствуют итоги отраслевой конференции по развитию индустрии малых высот 2026 года, прошедшей недавно на острове Хэнцинь, в городе Чжухай провинции Гуандун (Южный Китай), в которой приняли участие более 400 представителей государственных ведомств, местных правительств, предприятий и высших учебных заведений.
Главным событием форума стала презентация китайского грузового электробеспилотника вертикального взлета и посадки AR-E800 собственной разработки. По итогам встречи компания "Чанхэ" при Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC) приняла 50 подтвержденных заказов и заключила 110 предварительных соглашений о поставке аппаратов. Следует отметить, что на текущий момент совокупный объем подписанных контрактов на модель AR-E800 превысил 400 единиц, что подтверждает высокий коммерческий спрос на низковысотную технику отечественного производства.
AR-E800 рассчитан на перевозку грузов массой не более 320 кг на расстояние до 40 км. Аппарат способен стабильно работать на высоте до 4 800 метров и при порывах ветра до 7 баллов, что позволяет использовать его в горных, прибрежных и труднодоступных районах. По словам разработчиков, от обычных вертолетов AR-E800 отличается более низкой эксплуатационной стоимостью и высокой скоростью доставки грузов.
Помимо флагманской модели, на конференции было представлено еще пять перспективных прототипов низковысотной техники: многоцелевой вертолет гражданского назначения AC332 с грузоподъемностью 4 тонны, гражданский пилотируемый дирижабль AS700 и беспилотные авиасистемы для грузоперевозок. Некоторые из них уже получили сертификацию и применяются на практике, другие проходят завершающие этапы сертификации и в ближайшее время будут запущены в серийный выпуск, что дополнит линейку коммерческой низковысотной техники Китая.
Эксперты отмечают, что в Китае сформировалась многовариантная структура низковысотной авиационной техники, характеризующаяся параллельным развитием множества технологических направлений - от самолетов с неподвижным крылом и винтокрылых аппаратов до беспилотных и пилотируемых летательных средств, а также от традиционных силовых установок до новых энергетических систем. По данным китайской бизнес-информационной платформы "Тяньяньча", к концу 2025 года в Китае насчитывалось более 36 тысяч действующих предприятий в сфере беспилотной авиации, из них более 7 400 расположены в провинции Гуандун.
На основе сформировавшейся промышленной базы Китай активно расширяет коммерческое применение низковысотной техники, строя единую национальную систему перевозок и разветвленную сеть воздушных маршрутов. В городе Шэньчжэнь провинции Гуандун уже запущены регулярные пассажирские рейсы на электровертикальных аппаратах, в Гуанчжоу и Шанхае беспилотники доставляют лекарства и скоропортящиеся товары всего за 15-20 минут. В горных труднодоступных районах тяжелые беспилотники решают проблему "последнего километра" в логистике, повышая доступность товаров для местного населения. Кроме того, низковысотная техника широко применяется в чрезвычайных ситуациях - при тушении лесных пожаров, проведении спасательных операций и экстренной медицинской эвакуации.
При ускоренном развитии отрасли особое внимание уделяется безопасности полетов.
Безопасность - это жизненная линия всей экономики низковысотных полетов", - подчеркнул ведущий технический эксперт корпорации AVIC У Симин.
По его словам, одновременно с ростом коммерческого применения необходимо создавать комплексную систему контроля, обеспечивать соответствие всей техники национальным стандартам безопасности и налаживать непрерывное управление на всех этапах эксплуатации летательных аппаратов.
Стабильному и безопасному развитию отрасли способствует масштабная реформа регулирования воздушного пространства, снимающая ключевые административные барьеры для коммерческих полетов. С 1 июля 2026 года вступит в силу пересмотренный Закон о гражданской авиации КНР, согласно которому полеты на высоте до 120 метров будут осуществляться в простом уведомительном порядке без сложного согласования, а срок утверждения полетов на высоте 120-300 метров сократится до 2 часов. Такие меры формируют стабильные правовые условия для масштабного запуска коммерческих проектов и повседневного использования низковысотной техники.
Реформы регулирования и развитие технической базы обеспечили стремительный рост рынка низковысотной авиации в Китае. По данным Управления гражданской авиации Китая, в 2025 году общий рыночный объем этой отрасли достиг 1,5 трлн юаней (порядка 220 млрд долл. США), а общий объем годовых заказов на аппараты eVTOL превысил 300 млрд юаней. Сфера применения техники постоянно расширяется, охватывая логистику, сельское хозяйство, экологический мониторинг, медицинскую сферу и чрезвычайные ситуации, становясь новым драйвером экономического роста.
19.04.2026, 10:43
Время оформления агроэкспорта на границе с КНР сократилось до 24 часов
Цифровизация пограничных переходов и внедрение систем "умных портов" на границе Синьцзяна и Казахстана радикально ускорили прохождение скоропортящихся грузов; время таможенного оформления агроэкспорта сократилось с 5 суток до 24 часов, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Благодаря механизмам "прямого сообщения" и использованию системы TIR (международные дорожные перевозки), время таможенного оформления экспорта сельскохозяйственных товаров сократилось с 5 суток до 24 часов", - сообщил представитель медиасообщества КНР.
По его словам, это решение значительно повышает сохранность продукции и общую эффективность трансграничной логистики, позволяя фермерам стран региона быстрее доставлять свежую продукцию до конечного потребителя.
Внедрение интеллектуальных систем досмотра и электронного обмена данными на ключевых пунктах пропуска, таких как Хоргос и Алашанькоу, позволило минимизировать человеческий фактор и устранить заторы. Созданные "зеленые коридоры" для сельхозпродукции обеспечивают приоритетный порядок прохождения границы, что критически важно для поддержания качества продовольственных товаров. Кроме того, синхронизация фитосанитарных стандартов позволяет проводить проверку грузов в режиме "одного окна", что делает логистическую цепочку прозрачной и предсказуемой.
Участники медиасалона подчеркнули, что технологическое обновление портов является частью масштабной стратегии по сопряжению рынков Китая и Центральной Азии. Оптимизация процедур не только способствует росту товарооборота, но и создает условия для долгосрочного сотрудничества в сфере переработки сельхозпродукции в приграничных зонах.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали об упрощении таможенных процедур, в частности, было особо отмечено значение технологического обновления портов на современном Шелковом пути.
18.04.2026, 18:06
Пилотная зона свободной торговли в Синьцзяне стала локомотивом институциональной открытости и экономического роста региона
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская (Синьцзянская) пилотная зона свободной торговли (СЭЗ) за короткий срок стала ключевым драйвером модернизации региона, генерируя сегодня порядка 40% всего внешнеторгового оборота СУАР, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" на Хоргосе, передает корреспондент агентства.
"С момента официального запуска в ноябре 2023 года зона свободной торговли продемонстрировала беспрецедентную эффективность. Несмотря на то что она занимает лишь малую часть территории региона, эта площадка аккумулирует почти половину его внешнеторговых потоков, став передовым краем институциональной открытости Китая в западном направлении", - проинформировал спикер. По его словам, "успех зоны обусловлен внедрением инновационных моделей управления, радикальным упрощением административных барьеров и созданием максимально благоприятных условий для привлечения трансграничных инвестиций".
В рамках функционирования СЭЗ особое внимание уделяется развитию цифровой торговли и созданию финансовых сервисов нового поколения, которые позволяют компаниям из стран Центральной Азии проводить операции быстрее и с меньшими издержками. Эксперты подчеркивают, что зона стала "испытательным полигоном" для отработки новых таможенных режимов и механизмов промышленной кооперации, которые в дальнейшем планируется масштабировать на весь Шелковый путь.
Кроме того, интеграция производственных мощностей внутри зоны позволяет создавать добавленную стоимость непосредственно в приграничных районах. Это превращает СЭЗ из простого транзитного узла в мощный производственный центр, где сырье из стран региона может перерабатываться с использованием высокотехнологичных китайских решений для последующего экспорта на мировые рынки.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам представили глубокий анализ работы пилотной зоны. Участники встречи сошлись во мнении, что развитие подобных площадок является стратегическим приоритетом для углубления экономического партнерства между КНР и государствами Центральной Азии.
17.04.2026, 11:28
Автопутешествия из Китая в Центральную Азию стали новым драйвером трансграничного туризма
Упрощение визового режима и масштабное развитие приграничного сервиса вызвали взрывной рост популярности трансграничных автомобильных туров по маршрутам Великого шелкового пути, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Благодаря Синьцзяну самостоятельные автопутешествия в Центральную Азию становятся новым модным трендом среди китайских туристов. При этом древний город Кашгар, руины города Цзяохэ и другие достопримечательности становятся окнами взаимного познания цивилизаций", - отметил спикер.
По его словам, вследствие упрощения визового режима большой популярностью стали пользоваться трансграничные туристические маршруты, позволяющие путешественникам вторично пройти по Великому шелковому пути.
Популярность автотуризма поддерживается созданием сети современных кемпингов, сервисных центров и зон отдыха вдоль основных магистралей СУАР. Благодаря действующему безвизовому режиму поездки через границу стали массовым явлением: путешественники ценят возможность увидеть уникальное сочетание древней архитектуры и футуристических городов. Особое внимание уделяется развитию трансграничных маршрутов, которые объединяют природные достопримечательности Казахстана и культурные объекты Китая в единые туристические пакеты, способствуя реальному "сближению сердец".
Участники медиасалона подчеркнули, что туризм становится важнейшим инструментом гуманитарной интеграции. Ожидается, что в 2026 году поток автотуристов через пункты пропуска Хоргос и Алашанькоу обновит исторические максимумы, что даст дополнительный стимул для развития малого и среднего бизнеса в приграничных районах обеих сторон.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали о новых трендах в сфере туризма, в частности было особо отмечено стратегическое значение культурной интеграции.
16.04.2026, 20:28
Казахстан наращивает экспорт экологически чистого продовольствия в КНР: мед и зерно бьют рекорды
Аграрный сектор Казахстана и Китая демонстрирует высокую взаимодополняемость, при этом особый акцент делается на поставках экологически чистой продукции из РК, которая пользуется повышенным спросом у китайских потребителей, сообщил представитель руководства Синьцзянского филиала China News Service в ходе медиасалона "Китай - Центральная Азия" в Хоргосе, передает корреспондент агентства.
Через "зеленый коридор" Синьцзяна в Китай сегодня активно поставляются казахстанская пшеница, ячмень, семена льна и подсолнечное масло. Мы видим огромный потенциал в экспорте готовой продукции, такой как натуральный мед и свежие фрукты", - резюмировал спикер.
По его словам, в обратном направлении налажен стабильный экспорт китайских орехов, сухофруктов и томатной пасты, что формирует сбалансированный и качественный товарообмен.
Ключевым фактором роста аграрного экспорта стало упрощение фитосанитарного контроля и создание лабораторий на границе, которые признают сертификаты обеих стран. Казахстанская пшеница и мука ценятся в Китае за высокое содержание клейковины и отсутствие ГМО, что позволяет позиционировать их в премиальном сегменте. В свою очередь казахстанский мед из Восточного Казахстана и Алматинской области стал настоящим брендом в крупных городах КНР.
Эксперты подчеркивают, что развитие агрологистики на Хоргосе позволяет фермерам сокращать путь до прилавка. Создание "умных" складов и холодильных терминалов обеспечивает сохранность продукции, что особенно важно для скоропортящихся товаров. Участники встречи отметили, что такая "продовольственная связка" не только выгодна бизнесу, но и напрямую влияет на продовольственную безопасность и стабильность цен в регионе.
В марте 2026 года на китайской части МЦПС "Хоргос" в рамках медиасалона "Китай - Центральная Азия", организованном Синьцзянским филиалом China News Service, журналистам рассказали об агропромышленном взаимодействии, в частности, было особо отмечено успешное создание экологически чистых производственных цепочек.
16.04.2026, 14:31
Россия впервые установила национальный павильон в рамках CICPE
Фото: Синьхуа
Россия впервые установила национальный павильон на шестом Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров, которое проходит с 13 по 18 апреля в городе Хайкоу провинции Хайнань, сообщает "Синьхуа".
В рамках национального павильона 14 российских компаний представили свои уникальные потребительские товары, включая продукты питания, товары для здоровья, лечебную и уходовую косметику, ювелирные изделия и предметы искусства.
Генеральный представитель Российского экспортного центра в КНР Евгений Бажов заявил, что российская сторона впервые открыла национальный павильон на CICPE, чтобы системно представить национальный бренд "Сделано в России", способствовать выходу на китайский рынок кластеров высококачественных российских потребительских товаров и точно соответствовать тенденции повышения потребительского спроса в Китае.
Евгений Бажов отметил, что Китай обладает крупнейшим и самым динамичным потребительским рынком в мире. Российские предприятия имеют уникальные преимущества в области природных ресурсов, научно-исследовательского потенциала и высокой ценовой доступности своей продукции, что в полной мере соответствует китайскому рынку.
Стоит отметить, что 6-е CICPE является первой организованной подобной выставкой после запуска режима независимых таможенных операций в декабре прошлого года на всей территории Хайнаньского порта свободной торговли.
На текущей выставке российские компании-участницы единодушно отметили высокую эффективность и бесперебойность таможенного оформления ввозимых экспонатов, точность и результативность деловых контактов на месте, а также значительное повышение узнаваемости бренда "Сделано в России" благодаря общему имиджу национального павильона России.
По словам Евгения Бажова, после запуска режима независимых таможенных операций на всей территории Хайнаньского ПСТ на острове были приняты некоторые политические меры, содействующие созданию институциональной среды с низкими барьерами входа и высокой эффективностью для иностранных предприятий, что позволило снизить издержки при выходе на китайский рынок и сократить логистические циклы.
14.04.2026, 23:58
Опубликован план создания пилотной зоны свободной торговли во Внутренней Монголии
Фото: Жэньминь жибао/ Го Пэнцзе
Автономный район Внутренняя Монголия обладает стратегически важным географическим положением. Расположенная на севере Китая, эта территория связывает три ключевых макрорегиона страны - Северо-Восток, Север и Северо-Запад, граничит с восемью административными единицами провинциального уровня и обеспечивает сухопутный выход на рынки Европы и Азии.
Недавно Государственный совет КНР утвердил и опубликовал генеральный план создания пилотной зоны свободной торговли во Внутренней Монголии. С ее появлением общее число ЗСТ в Китае достигло 23, что способствует дальнейшему совершенствованию их национальной сети и расширению открытости страны.
Помощник министра коммерции КНР Юань Сяомин пояснил, что генеральный план направлен на полную реализацию географического преимущества ЗСТ Внутренней Монголии и эффективное использование как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов.
По его словам, в документе определены семь приоритетных направлений, включая создание значимых торговых узлов, повышение качества двустороннего инвестиционного сотрудничества, углубление внутренней и внешней интеграции, а также содействие свободному перемещению факторов производства.
Кроме того, предложено 19 реформаторских и инновационных мер, среди которых - поддержка качественного роста товарной торговли и усиление функций международной логистики. Конечная цель - превратить ЗСТ в "пять центров", связывающих внутренние и внешние рынки и оказывающих влияние на прилегающие территории: центр обмена информацией, транспортно-логистический центр, центр распределения факторов производства и ресурсов, центр технологических инноваций в ключевых отраслях и центр промышленного сотрудничества.
ЗСТ во Внутренней Монголии призвана способствовать расширению северного коридора с целью наращивания международного товарооборота. В 2025 году объем грузоперевозок через сухопутные пункты пропуска Внутренней Монголии достиг 132 млн тонн, увеличившись на 8,3% по сравнению с предыдущим годом; третий год подряд этот показатель превышает 100 млн тонн.
Генеральный план предусматривает модернизацию пограничной инфраструктуры, совершенствование международных логистических услуг в сфере авиасообщения, почтовых отправлений и железнодорожных маршрутов Китай - Европа, а также создание новых интеллектуальных трансграничных транспортных коридоров с применением беспилотных технологий.
Формирование новой ЗСТ придаст мощный импульс повышению открытости экономики и укреплению внутреннего рынка региона. В 2025 году через Внутреннюю Монголию проследовало 9 557 грузовых поездов по маршруту Китай - Европа, что на 16,9% превышает показатель 2024 года. Таким образом, на долю региона приходится почти половина общенационального объема перевозок по данному направлению.
ЗСТ во Внутренней Монголии обладает значительным потенциалом для развития внутреннего рынка, перехода от транзитной экономики к экономике транспортного хаба и оптимизации промышленного производства.
Генеральный план предусматривает углубление реформ в области интеграции внутренней и внешней торговли, содействие развитию приграничных территорий и повышение уровня жизни национальных меньшинств, проживающих в приграничных районах.
Новая ЗСТ способствует согласованному региональному развитию и достижению взаимовыгодной связанности. В генеральном плане заложена поддержка ускоренного внедрения модели "железнодорожного экспресса" в рамках схемы "море - суша", включая налаживание совместного использования ресурсов между пунктом пропуска Маньчжурия и портами Далянь, Циньхуандао и другими, а также оптимизацию структуры логистических маршрутов.
ЗСТ Внутренней Монголии будет содействовать развитию трансграничного сотрудничества с соседними государствами в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и охрана окружающей среды, а также формированию трансграничных и межрегиональных производственно-сбытовых цепочек.
Эта ЗСТ осуществит институциональные инновации с учетом особенностей своего приграничного положения и укрепит обмен и сотрудничество со странами - участницами инициативы "Пояс и путь" в таких сферах, как развитие инфраструктуры, взаимное признание правил и стандартов, а также гуманитарные связи.
Тем самым она будет выполнять роль важной площадки и плацдарма - форпоста страны на пути к расширению открытости в северном направлении.
В 2025 году внешнеторговый оборот автономного района Внутренняя Монголия вырос на 6,4%, а объем приграничной торговли с участием местных жителей увеличился на 65,4% в годовом выражении. Все это свидетельствует о том, что Внутренняя Монголия обладает прочной базой для развития торговли в качестве открытого приграничного региона", - заявил глава управления коммерции автономного района Внутренней Монголии Ло Цин.
Он также отметил, что генеральный план определяет направления институциональных реформ в области качественного роста товарной торговли, повышения динамики сферы услуг и инновационного развития приграничной торговли с участием местных жителей.
Природные ресурсы Внутренней Монголии поистине значительны. Но как задействовать это ресурсное богатство для развития современной промышленности?
Объем производства зерна во Внутренней Монголии второй год подряд превышает 40 млн тонн; по производству говядины, баранины и молока регион занимает первое место в стране.
С целью максимально реализовать потенциал региона как "житницы", "мясного и молочного региона", а также сформировать важную национальную базу производства агропромышленной продукции генеральный план включает меры по развитию экологически ориентированного сельского хозяйства и животноводства, продвижению сертификации экологически чистых продуктов питания и привлечению высококачественных семенных и племенных ресурсов.
Внутренняя Монголия лидируетв стране по установленной мощности введенных в эксплуатацию объектов возобновляемой энергетики, производственным мощностям по добыче угля, суммарной установленной мощности генерации, объему передачи электроэнергии в другие регионы, а также по разведанным запасам 20 видов полезных ископаемых. Технически освоенный потенциал ветровой энергетики составляет около 57% от общенационального показателя, а ресурсы солнечной энергии - около 21%.
Генеральный план нацелен на совершенствование политики потребления и использования возобновляемой электроэнергии, развитие торговли сертификатами "зеленой" электроэнергии, модернизацию системы стандартов утилизации и переработки оборудования, а также другие меры, направленные на повышение конкурентоспособности энергетического сектора.
Вместе с тем Внутренняя Монголия активно развивает перспективные отрасли будущего. Являясь национальным узловым элементом интегрированной сети вычислительных ресурсов, в 2025 году регион занял первое место в стране как по суммарному объему вычислительных мощностей, так и по мощности интеллектуальных вычислений.
Генеральный план определяет задачи по созданию периферийных центров обработки данных, обучению и применению крупных моделей искусственного интеллекта, расширению сфер использования "зеленых" вычислительных мощностей, а также поддержке ЗСТ Внутренней Монголии в предоставлении быстрых и эффективных вычислительных услуг более широкому кругу потребителей.
Параллельно активно осваиваются новые ниши, в том числе биопроизводство. Производительные силы нового качества развиваются с учетом местной специфики: географическое преимущество трансформируется в преимущество открытости, а политические стимулы - в реальные факторы роста.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Ло Шаньшань
