22.07.2025, 23:18 3496
В Китае подрядчик дает гарантию качества дорожного полотна на 25 лет
Фото: Синьхуа
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В Казахстане вводится уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей специалистами, осуществляющими надзор за строительством. Тем временем в Китае уже много лет работает модель, где именно подрядчик отвечает за качество дорожного полотна с гарантией на 25 лет.
Одним из секретов такого быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компанией, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем сумма эта также указывается в договоре - ни больше ни меньше", - пишет информационно-аналитический портал "Качественный Казахстан".
Как отмечает издание, на таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
Подчеркивается, что при укладке дорожного полотна китайцы строго соблюдают все технологии полностью. Сначала засыпается песок и гравий, поверх которых прокладывается металлическая арматура. Все это заливается бетоном, и только потом укладывается асфальт. Если приходится ремонтировать ямы в покрытии, рабочие сначала продувают неровности, чтобы удалить всю пыль и крошки. Затем данный участок прогревается для лучшего сцепления с новым асфальтом.
Высокотехнологичное строительство дорог является одним из достижений Китая, так как их строят со скоростью 750 метров в час.
Говоря о Китае, стоит упомянуть, что всего 50-70 лет назад лишь четверть дорог имела твердое покрытие, но большая часть (около 60%) нуждалась в капитальном ремонте. Протяженность же всех автодорог страны с асфальтовым покрытием составляла чуть больше 80 тысяч километров.
В 1952 году властям Китая удалось нарастить еще почти 50 тысяч километров автомагистралей. При этом дороги начали прокладываться и в горные труднодоступные регионы.
Ближе к 1960 году этот показатель вырос до 500 тысяч километров. Следующие десятилетия китайцы стремились повысить качество дорог и усилить техническое оснащение. Так появились дороги наивысшего и высокого класса.
Ближе к 1980-м годам общая протяженность дорог составила 900 тысяч километров. Получается, в среднем за год строилось около 30 тысяч километров дорог.
В Китае основным источником компенсации вложенных средств являются дорожные пошлины, доходы со сдачи в аренду придорожных земельных участков, а также налоги на покупку авто. Кроме того, чтобы окупить не менее грандиозные финансовые вложения, правительство ввело акцизы на топливо. Также, помимо госбюджета, в строительстве задействуются и такие источники, как частные и иностранные заимствования, государственно-частное партнерство и выпуск инфраструктурных облигаций.
Стоит отметить, что большую часть дорог в Китае можно проехать совершенно бесплатно. Однако есть и платные дороги, которые делятся на два типа: государственные и бюджетные. Но и они становятся бесплатными по истечении определенного срока эксплуатации. Для государственных дорог он составляет 15 лет, а для бюджетных - 25.
Такие же тарифы можно встретить в странах ЕС. Отличие лишь в том, что все городские дороги Китая являются бесплатными. Благодаря такой организованности в начале 21-го столетия протяженность скоростных дорог в Китае составила уже 10 тысяч километров. В 2008 году китайцы достигли отметки в 60 тысяч километров. А в конце 2013 года эта страна насчитывала уже 4,1 миллиона километров всех автодорог, из которых 104 500 километров принадлежали скоростным магистралям.
Ранее в Казахстане ужесточили требования к надзору за дорожными работами.
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17.07.2025, 21:01 20291
Древний "сухопутный порт" Шелкового пути связывает Азию и Европу
Фото: Фестиваль гастрономии Вкус Шелкового пути – 2024 привлек многочисленных гостей из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Фото/Дэн Юэлун
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Уезд Цитай - прежний "сухопутный порт" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай), где звенели верблюжьи колокольчики, сегодня поддерживает тесные торговые связи с Центральной Азией, Россией и другими странами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Цитай, расположенный в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна, был важным транспортным узлом и торговым центром на северной ветви древнего Шелкового пути, за что получил название "сухопутный порт".
Недавно журналисты побывали в этом тысячелетнем городе, и перед их глазами предстали такие картины: в современном Восточно-Тяньшаньском логистическом парке Синьцзяна выстроились ряды контейнеров, а в автомобильном торговом комплексе "Цзюань" бурно развивается приграничная торговля.
За счет развитой системы орошения и новейших сельскохозяйственных технологий уезд превратился в один из крупнейших аграрных центров Синьцзяна, продукция которого экспортируется за рубеж.
В деревне Сицаоцзы поселка Цзибуку воздух пропитан свежим ароматом картофельной ботвы.
В феврале этого года мы отправили 170 тонн картофеля из нашей деревни в Киргизию", - с гордостью рассказывает секретарь парткома деревни Дун Вэйсинь.
По его словам, деревня расположена на высоте свыше 1300 метров над уровнем моря. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 140 дней в году, что в сочетании с обильным солнечным светом способствует выращиванию высококачественного картофеля с высоким содержанием крахмала и прекрасными вкусовыми свойствами. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" картофель из Цитая появился на столах жителей стран Центральной Азии.
В последние годы Синьцзян активно развивает строительство ключевой зоны "Экономического пояса Шелкового пути". Цитай построил Восточно-Тяньшаньский логистический парк Синьцзяна, открыв эффективный "зеленый коридор" для экспорта местной сельхозпродукции.
Не только картофель, но и мука, томатные продукты, сафлоровое масло и другая специализированная сельхозпродукция из уезда непрерывным потоком доставляется в Центральную Азию, Россию и другие регионы - по железнодорожным маршрутам "Китай - Европа" и автомобильным транспортом. Логистический парк стал мостом торгово-экономического сотрудничества между регионом и соседними странами.
Сакен, торговец из казахстанского Алматы, ранее учившийся в Пекине, просматривает ленту Moments в соцсети WeChat. Его внимание привлекает пост с фотографиями новых моделей автомобилей, сделанными в торговом центре "Цзюань" в уезде Цитай. Он сразу же пересылает публикацию в группу клиентов-соотечественников. В итоге эта информация привела к заказу 30 автомобилей.
Благодаря безвизовому режиму между Китаем и Казахстаном Сакен каждый месяц приезжает в Цитай за автотоварами. За три года сотрудничества с торговым центром "Цзюань" он продал в Казахстане уже более тысячи автомобилей.
Китайский рынок быстро обновляется, здесь огромный выбор, поэтому я должен приехать и выбрать все лично", - улыбается Сакен.
Компания, управляющая автомобильным комплексом "Цзюань", в июне 2022 года присоединилась к национальному пилотному проекту по экспорту подержанных автомобилей, что еще больше укрепило ее торговые связи со странами Центральной Азии.
Компания зарегистрировала зарубежную штаб-квартиру в Казахстане, предоставляет партнерам в Узбекистане продукцию и услуги в сфере альтернативных источников энергии, а также активно расширяет новые направления бизнеса в Таджикистане и других странах региона.
По мнению заместителя генерального директора компании Пань Юэ, такие торговцы, как Сакен, владеющие двумя языками и хорошо знающие рынки обеих стран, понимающие потребности сторон и обладающие широкими связями, играют все более важную роль в торговле между Цитаем и странами Центральной Азии.
Стоя на смотровой площадке автомобильного торгового центра, Пань Юэ смотрит на проходящую вдалеке скоростную автомагистраль Пекин - Урумчи. Тысячу лет назад караваны отправлялись из Цитая и месяцами везли шелк в Центральную Азию, а сегодня каждую неделю грузовики с китайскими автомобилями следуют в Казахстан.
Местным клиентам очень нравятся наши машины. Эта партия автомобилей будет погружена в четверг и уже в начале следующей недели прибудет к казахстанской границе", - говорит Пань Юэ, указывая на автовозы в логистической зоне, которые готовятся к отправке.
Углубление сотрудничества требует постоянного обмена технологиями и кадрами. Управляющая компания автоторгового центра "Цзюань" в сотрудничестве с казахстанскими автосервисами реализует проект "передвижных классов", в рамках которого автомеханики из Урумчи проводят регулярное обучение учеников в Казахстане.
Такая система практического обучения распространилась и на сферу послепродажного обслуживания. Компания открыла три сервисных центра в Алматы и Астане, сформировав "смешанные команды", в которых китайские специалисты работают бок о бок с местными техниками.
Мы применяем систему "мастер - ученик": китайские специалисты работают по сменному графику, ежемесячно передавая ключевые навыки 20 казахстанским сотрудникам", - рассказывает Пань Юэ. Она подчеркивает, что личное взаимодействие не только повышает эффективность работы, но и способствует взаимопониманию между командами двух стран.
От Сакена, ведущего торговлю автомобилями через соцсети, до китайских и казахстанских техников, слаженно работающих в мастерских, и студентов в аудиториях автомобильного колледжа - все они, будь то предприниматели, специалисты или учащиеся, участвующие в международных проектах в странах вдоль Шелкового пути, становятся своего рода "караванными торговцами" новой эпохи. В атмосфере искреннего сотрудничества и взаимного стремления к сближению они взращивают цветы дружбы, наполняя дух Шелкового пути новой жизненной силой через совместное развитие и взаимодействие.
Корреспонденты газет "Жэньминь жибао" Ардак и "Хуаньцю шибао" Ма Мэнъян
17.07.2025, 19:56 20756
Синьцзян ускоряет развитие инфраструктуры вычислительных мощностей
Фото: В дата-центре Синьцзянского международного центра интегрированных вычислительных мощностей, расположенного в Чанцзи-Хуэйском автономном округу, стабильно функционируют серверы. Фото предоставлено Управлением цифрового развития Чанцзи-Хуэйского АО
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Войдя в машинный зал дата-центра парка облачных вычислений города Карамая, расположенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, вы попадаете в удивительное место. Здесь, в отличие от привычных серверных, нет кондиционеров, а ряды работающих серверов погружены непосредственно в "воду", сообщает газета "Жэньминь жибао".
На самом деле это не вода, а специальная масляная жидкость с диэлектрическими свойствами, которая охлаждает серверы и отводит тепло", - объясняет Цзинь Цянь, генеральный директор компании-разработчика технологий углеродной нейтральности и сетевых решений в Карамае.
По его словам, дата-центр потребляет много энергии и при работе выделяет большое количество тепла. По сравнению с воздушным охлаждением применяемая компанией система погружного жидкостного охлаждения гораздо эффективнее - общее энергопотребление составляет всего одну шестую от уровня традиционных дата-центров, что эквивалентно ежегодному сокращению выбросов на десятки тысяч тонн условного топлива. Утилизация избыточного тепла от дата-центра позволяет также обеспечивать чистой тепловой энергией офисные помещения и близлежащие объекты.
По состоянию на конец прошлого года компания сформировала кластер с вычислительной мощностью 3600 петафлопс (1 петафлопс = 1 квадриллион операций в секунду). В этом году предприятие намерено активнее внедрять отечественное оборудование и продолжать расширять масштабы.
В последние годы индустрия искусственного интеллекта в Китае стремительно развивается, что создает огромную потребность в вычислительных мощностях. Используя открывающиеся возможности и целеустремленно привлекая инвестиции, Синьцзян с его уникальными географическими преимуществами и природными ресурсами постепенно превращается в новый центр притяжения инвестиций в вычислительные мощности.
В северо-западной части Карамая имеются богатые ветровые ресурсы, продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1500 часов, что обуславливает превосходные условия для строительства крупных ветровых и солнечных электростанций, способных обеспечить центры вычислительных мощностей стабильной, недорогой и надежной зеленой энергией", - рассказывает Цзинь Цянь.
Благоприятный климат Карамая, наряду с богатыми запасами зеленой энергии, способствует эффективному энергосбережению. Как разъяснил Цзинь Цянь, суровый климат с малым количеством осадков и долгой, морозной зимой, где температура опускается до -40,5°C, обеспечивает идеальные условия для размещения дата-центров. Фактически, это "естественный холодильник", который кардинально повышает энергоэффективность.
Бывший "нефтяной город в пустыне Гоби" сегодня стал "новой столицей вычислительных мощностей". В 2024 году в Карамае были построены и введены в эксплуатацию несколько дата-центров, включая центр облачных вычислений и ИИ-вычислений компании China Mobile (Карамай), центр "зеленых" вычислительных мощностей "Силу Синьюнь" и другие. По состоянию на конец 2024 года Парк облачных вычислений создал более 17 000 петафлопс вычислительных мощностей, 80% которых обслуживают предприятия в восточных регионах страны и за рубежом.
Мы будем ускорять поступательное наращивание интеллектуальных вычислительных мощностей, стремясь достичь уровня в 100 000 петафлопс", - заявил Чжэн Чжи, заместитель директора Комитета по развитию и реформам города Карамая.
На сегодняшний день различные регионы Синьцзяна используют возможности, открывающиеся в ходе реализации проекта "Восточные данные - западные вычисления", и активно задействуют свои ресурсные преимущества для укрепления вычислительной инфраструктуры.
Так, в Чанцзи-Хуэйском автономном округе ускоряется строительство зоны концентрации вычислительных мощностей - в период 15-й пятилетки (2026-2030 гг.) планируется добавить 10 000 петафлопс; в городе Турфан стартовал первый в Синьцзяне демонстрационный проект "квантовые + классические вычисления", призванный в будущем поддерживать исследования в области квантовых вычислений, оптимизацию алгоритмов и обработку данных; в городе Алтай полным ходом идет реализация проекта зеленого низкоуглеродного интеллектуального вычислительного центра стоимостью 2,5 миллиарда юаней (348,18 миллионов долларов США), предназначенного для обучения и применения больших языковых моделей ИИ, а также обслуживания промышленных облачных платформ.
В настоящее время общая установленная мощность генерирующих источников в Синьцзяне достигает 201 миллиона кВт, что ставит регион на пятое место в стране. Из них установленная мощность возобновляемых источников энергии превышает 112 миллионов кВт, составляя 55,72% от общей установленной мощности.
В Урумчи, Хами, Чанцзи и других городах уже построены базы возобновляемой энергетики мощностью в десятки миллионов киловатт, которые могут обеспечить компании, работающие с вычислительными мощностями, богатыми ресурсами зеленой энергии. Таким образом, Синьцзян располагает значительными возможностями для развития инфраструктуры вычислений с использованием возобновляемых источников энергии.
Корреспондент "Жэньминь жибао" Ван Юньшань
14.07.2025, 11:33 30651
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС открывает путь к общему будущему Глобального Юга
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь
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6-7 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро успешно состоялась 17-я встреча лидеров стран БРИКС. Данная встреча на высшем уровне стала первым саммитом после присоединения к БРИКС нового члена - Индонезии, а также 10 стран-партнеров. На саммит также были приглашены представители многочисленных других развивающихся рынков и стран, а также международных и региональных организаций. Встреча прошла под девизом "Укрепление сотрудничества Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления", а обсуждение было сосредоточено на шести основных темах: глобальное здравоохранение, торговля и финансы, изменение климата, управление искусственным интеллектом, реформа архитектуры международной безопасности и институциональное развитие. По итогам встречи был принят ряд документов, в том числе "Декларация Рио-де-Жанейро", "Заявление лидеров БРИКС о глобальном управлении искусственным интеллектом" и "Рамочная декларация лидеров стран БРИКС по климатическому финансированию", закрепляющие единую позицию стран БРИКС.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на пленарной сессии 17-го саммита БРИКС, заявил, что в условиях ускорения беспрецедентных за столетие перемен, серьезного подрыва международных правил и порядка, ослабления авторитета и эффективности многосторонних механизмов, выдвинутое Председателем Си Цзиньпином видение глобального управления, характеризующееся широкими консультациями, совместным вкладом и общими выгодами, все больше подтверждает свою актуальность и практическую значимость. Страны БРИКС, в качестве ведущей силы Глобального Юга, должны поддерживать независимость и самодостаточность, стремясь стать авангардом в продвижении реформы глобального управления. Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС должно защищать и претворять в жизнь многосторонность, быть нацелено на формирование открытой мировой экономики, повышать уровень международного финансового сотрудничества и открывать новые источники экономического роста. Необходимо решительно и недвусмысленно выступать против унилатерализма и протекционизма, обеспечивая стабильность и бесперебойность производственно-сбытовых цепочек.
С момента своего зарождения в 2006 году на волне коллективного подъема Глобального Юга, механизм сотрудничества БРИКС стал авангардом взаимодействия стран Глобального Юга и опорной силой, продвигающей равноправную и упорядоченную многополярность, а также всеобъемлющую и инклюзивную экономическую глобализацию. Он будет объединять мощные силы сплоченности и сотрудничества "Глобального Юга" в еще более широких масштабах, прокладывая путь к общему будущему всех сторон.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом масштабов. С момента официального присоединения в январе 2025 года Индонезии - крупнейшей экономики и самой населенной страны АСЕАН, расширенный формат БРИКС объединяет почти половину мирового населения, на его долю приходится более трети мирового ВВП, а его вклад в рост мировой экономики превышает 50%. Он играет важную роль в поддержании безопасности и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек, став значимой силой, представляющей Глобальный Юг в деле восстановления и развития мировой экономики. Эти изменения в цифрах отражают ускоренное движение стран Глобального Юга во главе с БРИКС с периферии в центр международной арены.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в области концепций. Страны БРИКС стремятся претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, защищать международную систему с центральной ролью ООН, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему на базе ВТО, выступая против создания "замкнутых блоков" и "узких группировок". Страны БРИКС единодушно призывают разрешать споры по международным и региональным горячим точкам через диалог и консультации, отвергая односторонние санкции и угрозы применения силы. БРИКС выступает за укрепление политической координации и согласование позиций, стремясь конструктивным образом продвигать реформу существующей международной системы, привнося в систему глобального управления больше инклюзивности, справедливости и легитимности.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в сфере развития. В то время как некоторые страны политизируют и превращают в оружие вопросы экономики и торговли, активно практикуют "разрыв связей и цепочек" (деглобализацию), размахивают "палкой высоких тарифов" и создают искусственные барьеры для глобального экономического восстановления, страны БРИКС твердо выбирают путь быть "единомышленниками на пути развития и возрождения". Под руководством встреч лидеров и с поддержкой встреч на уровне министров, таких как Деловой форум и встреча министров торговли, механизм сотрудничества БРИКС стал практичным и устойчивым, представляющим интересы Глобального Юга, а также долгосрочной платформой для эффективного взаимодействия. Стороны, следуя тенденциям экономической глобализации, последовательно углубляют сотрудничество в таких областях, как валютно-финансовая сфера, торговля и инвестиции, энергетика и ресурсы, инфраструктура. Это демонстрирует мощную силу стран Глобального Юга в защите экономической глобализации и продвижении либерализации и упрощения процедур в сфере торговли и инвестиций.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в сфере управления. Суть механизма сотрудничества БРИКС заключается в том, что он преодолевает старые шаблоны управления, основанные на гегемонии, силе и привилегиях, и создает новую концепцию "широких консультаций, совместного вклада и общих выгод". Страны БРИКС выступают за разрешение проблем через диалог и консультации и совместное противодействие глобальным вызовам. В экономической сфере страны БРИКС активно заявляют о своей позиции, а в сфере политики и безопасности демонстрируют все возрастающую согласованность и влияние. Через модель сотрудничества "БРИКС+" и расширение партнерских связей механизм БРИКС способствует вовлечению большего числа стран в обсуждение и практику глобального управления, позволяя системе глобального управления более адекватно соответствовать реалиям развития международной политики и экономики.
Китай играет ключевую движущую и направляющую роль в сотрудничестве в рамках расширенного формата БРИКС. Будучи ключевым участником сотрудничества БРИКС и Глобального Юга, Китай неизменно стоит на правильной стороне истории, содействуя глобальному открытому сотрудничеству через высокий уровень открытости внешнему миру. Китай продолжает предлагать миру новые импульсы для роста и возможности через новый этап собственного развития, принося еще больше пользы народам всех стран. Китай первым выдвинул модель сотрудничества "БРИКС+", способствуя диалогу между странами БРИКС и другими развивающимися экономиками, и успешно сформировал многослойную сеть партнерских отношений, расширив рамки сотрудничества БРИКС от стран-членов до более широкого мира Глобального Юга. Китайская сторона предложила концепцию для создания "мирного БРИКС", "инновационного БРИКС", "зеленого БРИКС", "справедливого БРИКС" и "культурного БРИКС", указав направление для превращения БРИКС в главный канал сплоченности и сотрудничества Глобального Юга, а также в передовую силу в реформировании глобального управления. Выдвинутая Китаем концепция построения сообщества единой судьбы человечества и три глобальные инициативы в полной мере соответствуют духу БРИКС, предлагая системное решение для преодоления глобальных вызовов.
Углубление сотрудничества в рамках БРИКС является неизбежным выбором для Китая и Казахстана в их приверженности подлинному мультилатерализму. В этом году исполняется 80 лет Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, а также 80 лет основания ООН. Однако мир по-прежнему далек от спокойствия, геополитические конфликты вспыхивают один за другим. Поддержание послевоенного международного порядка и совместное обеспечение мира и стабильности являются общим призывом международного сообщества и общим стремлением Китая и Казахстана. Казахстан официально стал страной-партнером БРИКС. Вступление казахстанской стороны еще больше укрепит и расширит сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС, открывая новую страницу совместного развития Глобального Юга. Китайская сторона готова вместе с казахстанской стороной активно реализовать важные договоренности, достигнутые Главами двух государств, бесперебойно укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, твердо защищать международную систему с центральной ролью ООН и международный порядок, основанный на международном праве, а также решительно и недвусмысленно отстаивать общие интересы широких кругов развивающихся стран.
Китай всегда был и будет неотъемлемой частью Глобального Юга, и останется в числе развивающихся стран. Независимо от изменений в международной обстановке, изначальное стремление Китая быть вместе с Глобальным Югом остается неизменным, а его обязательство поддерживать развитие и возрождение Глобального Юга не ослабевает. Китайская сторона, используя в качестве рубежа данную встречу лидеров, продолжит придерживаться "духа БРИКС" и вместе с Казахстаном и другими партнерами БРИКС будет постоянно углублять и расширять механизм сотрудничества стран БРИКС, способствуя развитию глобального управления в более справедливом, рациональном, эффективном и упорядоченном направлении. Это позволит укрепить силы для осуществления модернизации "Глобального Юга", основанной на мирном развитии, взаимовыгодном сотрудничестве и совместном процветании, а также для продвижения построения сообщества единой судьбы человечества.
26.06.2025, 13:43 65271
Китайская компания "Хуадянь" поддерживает развитие экологически чистой и низкоуглеродной энергетики в ЦА
Фото: russian.news.cn
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Форуме по развитию сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии и III международной коммуникационной конференции "Шелковый путь" директор Китайской электроэнергетической корпорации "Хуадянь" / China Huadian Corporation Цзу Бинь заявил, что корпорация активно участвует в развитии зеленой энергетики в странах Центральной Азии, став крупнейшим китайским предприятием по мощности строящихся электростанций в регионе, сообщает "Синьхуа".
Форум, прошедший в столице Казахстана, собрал около 240 представителей СМИ, аналитических центров, культуры и бизнеса из Китая и Центральной Азии для обсуждения тем, связанных с углублением сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь".
В ходе своего выступления Цзу Бинь подчеркнул, что корпорация "Хуадянь" в полной мере реализует инициативу "Пояс и путь" и воплощает в реальность консенсус, достигнутый на саммите "Китай - Центральная Азия". Компания постоянно повышает свои возможности по поставке чистой энергии и высококачественной экологической продукции, тем самым способствуя динамичному развитию зеленого сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь". Он подчеркнул, что корпорация "Хуадянь" всесторонне повышает потенциал в области охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления, являясь активным сторонником устойчивого развития и стремясь построить энергетическое предприятие мирового класса для эффективной поддержки развития зеленой и низкоуглеродной энергетики в странах Центральной Азии.
В последние годы корпорация "Хуадянь" инвестировала в строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в городе Актау Мангистауской области Казахстана, а также завершила проект по строительству фотоэлектрической станции мощностью 33,3 МВт в Кызылординской области, обеспечив местный регион чистой, низкоуглеродной, безопасной и эффективной зеленой энергией. Кроме этого, в Джизакской области Узбекистана компания инвестирует в строительство фотоэлектрической станции мощностью 500 МВт. Созданная модель промышленного сотрудничества стала новой образцовой моделью для продвижения перехода на чистые источники энергии и сотрудничества в сфере технологических инноваций.
Корпорация "Хуадянь" является одной из ведущих мировых энергетических предприятий, основная деятельность которой сосредоточена на инвестициях, строительстве и эксплуатации энергетических объектов. Уже 13 лет подряд компания входит в рейтинг Fortune Global 500. В настоящее время установленная мощность действующих электростанций корпорации "Хуадянь" составляет 242 ГВт, из которых на долю объектов чистой энергии приходится 56,2%.
22.06.2025, 19:25 80426
СМИ и аналитические центры должны развивать дух Китая и Центральной Азии - "Синьхуа"
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спикеры форума по развитию сотрудничества между Китаем и Центральной Азией выразили свое мнение о развитии международных отношений СМИ и аналитических центров, передает корреспондент агентства.
Наши СМИ и аналитические центры должны развивать дух Китая и Центральной Азии, совместно усиливать курс высококачественного развития и сотрудничества между нами для построения сообщества единой судьбы человечества", - отметил в ходе работы Форума по развитию сотрудничества между Китаем и Центральной Азией генеральный директор информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа.
По словам руководителя издания, "Китай и страны Центральной Азии высоко несут знамя совместного развития и сделали правильный исторический выбор в прошлом году. Объем торговли между нами уже достиг рекордных 95 миллиардов долларов США. На данный момент совокупные китайские инвестиции в Центральную Азию уже превысили 30 миллиардов долларов США. Мы должны рассказывать истории сотрудничества между нами во всех сферах, создавая благоприятную атмосферу, условия и общественное мнение".
Центральная Азия является центром Евразии, находясь на перекрестке, соединяющем восток и запад, север и юг. Старинная, процветающая, динамичная, взаимосвязанная Центральная Азия имеет огромное значение для всего мира", - подчеркнул Фу Хуа.
Также с приветственным словом выступил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков.
Мы видим, что взаимоотношения между средствами массовой информации ЦА улучшаются. Мы с соседними государствами проводим работу по улучшению телевещаний, а также в таком формате мы приглашаем работать и СМИ Китая. Это все, конечно, показывает добрососедские отношения между нашими странами. Мы будем продолжать работать сообща, чтобы противостоять разного рода киберугрозам, фейковым информациям и дезинформации. В Казахстане накоплен системный опыт противодействия таким угрозам, например, искусственный интеллект, а также различного рода нейропрограммы. Иногда, конечно, они являются угрозой для наших стран. И поэтому в данном направлении Казахстан готов вложить усилия для того, чтобы противостоять таким угрозам, а также для того, чтобы обмениваться опытом с другими странами. Конечно, мы видим перспективы нашего сотрудничества в области средств массовой информации. Это не только зеркало общества, но и в то же время проекционное окно. И поэтому здесь мы должны дальше обогащать созидательный потенциал СМИ", - заявил вице-министр.
Заместитель председателя Ассоциации народной дипломатии Китая Цю Сяоци в свою очередь напомнил, что "в этом году исполняется 80-летие победы в мировой антифашистской войне, и послевоенный международный порядок стоит на перекрестке дорог. Когда ведущая западная держава начинает демонтировать этот порядок, мир стоит перед ключевым выбором сотрудничества и взаимовыгода или противостояния лагерей, многосторонность или силовая политика, взаимосвязь или взаимодействие, или наоборот торговое запугивание. По этому поводу подавляющее большинство стран уже заявили свою позицию, и главы государств Китая и пяти стран также посредством этого саммита дополнительно провозгласили общую волю, придав обществу шести стран более значительный регулярный выбор".
Многосторонность является краеугольным камнем послевоенного международного порядка, а единство и сотрудничество - наибольшим общим знаменателем международного сообщества. Необходимо твердо защищать плоды послевоенной победы и ни в коем случае не позволять "закону джунглей: сильный поедает слабого" вновь господствовать в этом мире. Китай и пять стран ЦА активно претворяют в жизнь многосторонность и единосотрудничество, вливая в живительный источник достижения равноправной и упорядоченной многополярности мира, мира всеобщей инклюзивной экономической глобализации", - сказал он.
Говоря о роли сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем, чрезвычайный и полномочный посол Китая в РК Хань Чуньлинь отметил, что "СМИ являются мостом и узлом, соединяющим народы на новом историческом старте".
СМИ должны принять высокий уровень сотрудничества, рассказать о широком поле зрения и продвигать дух "Китай - ЦА", объединив силы и создав благоприятную среду и общественное мнение для высококачественного развития наших взаимодействий" - подчеркнул посол.
Ранее сообщалось, что в Астане открылся Форум по развитию сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.
19.06.2025, 13:42 91426
В Алматы прошел культурный визит Пекинской оперы
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся визит делегации Пекинской оперы, в рамках которого горожане смогли познакомиться с традиционным китайским сценическим искусством. Зрители увидели театральные представления с живым музыкальным сопровождением в классическом стиле Пекинской оперы - одном из старейших и наиболее узнаваемых жанров китайского театра.
Помимо основной программы, мероприятие включало интерактивные зоны. Все желающие могли принять участие в росписи масок в стиле Пекинской оперы, лепке фигурок из пластилина, а также попробовать известные сорта китайского чая в рамках дегустации. Таким образом, культурный вечер охватил сразу несколько направлений традиционного искусства.
С приветственным словом к гостям выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй. Она поблагодарила организаторов за подготовку мероприятия и подчеркнула значимость культурного обмена.
Китай и Казахстан - хорошие друзья и надежные партнеры. Под стратегическим руководством глав наших государств сотрудничество между странами активно развивается, в том числе в сфере культуры и туризма", - отметила госпожа Цзян Вэй.
Она добавила, что только за последние два месяца в Алматы прошло более десяти культурных мероприятий, организованных китайской стороной. По ее словам, нынешняя делегация из Пекина имеет особое значение, ведь столица КНР является не только политическим, но и важным культурным центром, на территории которого расположено семь объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Запретный город и Великую китайскую стену.
Мероприятие вызвало интерес у широкой аудитории и стало частью программы по укреплению культурных связей между двумя странами.
17.06.2025, 23:34 105311
Синьцзян строит зелёный барьер на краю пустыни: от "закрепления границ" к "экономическому кровоснабжению"
Фото: информационная компания Урумчи
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В 2025 году Синьцзян определил экологическую реабилитацию окраин пустыни Такла-Макан как ключевую задачу года. Основное внимание уделяется стратегии "один круг, две зоны, три линии", с планом завершить задачи проекта "Три Севера" на площади 7,9 млн гектаров в течение года, из которых 5,6 млн гектаров приходятся на борьбу с опустыниванием на краю пустыни, сообщает информационная компания "Урумчи".
Расширение и повышение качества: адаптивная борьба с опустыниванием
На дюнах у озера Тайтерма, в нижнем течении реки Тарим, Сун Цзе, директор Центра продвижения лесных технологий Управления лесного и пастбищного хозяйства уезда Чарклык, отметил: "Это место, которое мы называем "началом ветра и концом воды", то есть источник ветра и конец реки Тарим. Пять лет назад здесь были только подвижные дюны, теперь, после выравнивания и посадки травяных решеток, площадь закрепленного песка достигла 10,2 тыс. гектаров".
Ежегодно весной сильные ветры переносят песок через русло реки, образуя стены песка, которые достигают уезда Чарклык и распространяются на уезды Черчен и Хотан.
Согласно данным метеостанции уезда Черчен, количество дней с пыльной погодой сократилось с 210 в 2022 году до 180 в 2024 году, особенно осенью и зимой - с октября по декабрь 2024 года был всего один такой день, а в первые три месяца 2025 года зафиксировано наименьшее количество пыльных дней за последние пять лет. Благодаря искусственному вызыванию дождя, количество осадков в уезде увеличилось на 8% по сравнению с предыдущими годами.
С начала года Синьцзян применяет адаптивные методы борьбы с опустыниванием, сосредотачиваясь на закреплении полуподвижных песчаных районов вокруг пустыни Такла-Макан. Основное внимание уделяется расширению защитных полос длиной 285 км в уездах Керия, Нич и Гума, с учетом направления и силы преобладающих ветров.
В округе Хотан, где пыльные бури особенно сильны, применяется комплексный подход, включая восстановление растительности, ирригацию и установку фотоэлектрических панелей, для создания трехмерной защитной системы.
Основная задача этого года - "расширение и повышение качества", с акцентом на выполнение сверхнормативных задач, многостороннее участие общества и точное применение технологий, чтобы укрепить результаты закрепления краев пустыни Такла-Макан и предоставить образец для строительства экологической безопасности", - отметил Дэн Сяобо, секретарь партийного комитета Управления лесного и пастбищного хозяйства региона Хотан.
В частности, в этом году в округе Хотан планируется освоить 2,07 млн гектаров. На данный момент выполнено 227,42% от плана, а уровень выполнения искусственного лесонасаждения достиг 100,63%. Одновременно внедряется модель совместной борьбы с опустыниванием, объединяющая фермеров, кооперативы и предприятия.
Проект закрепления краев пустыни - результат значительных усилий. С октября прошлого года по настоящее время 4,580 домохозяйств подали заявки на участие в проектах по борьбе с опустыниванием на площади 15,67 тыс. гектаров, и 15 предприятий активно участвуют в управлении 5,93 тыс. гектаров песчаных земель", - сообщил Дэн Сяобо.
После завершения задач по закреплению краев пустыни Синьцзян продолжает укреплять и восстанавливать достигнутые результаты, усиливая устойчивость экосистемы и одновременно продвигая восстановление и защиту экосистем на краю пустыни. Меры включают закрытие песчаных участков для выращивания леса, уход за молодыми лесами и восстановление деградированных лесов, особенно в оазисах на окраинах Баянгол-Монгольского автономного округа и округа Хотан.
Особые песчаные отрасли: от "борьбы с песком" к "использованию песка"
Переход от "отступления перед песком" к "извлечению золота из песка" наблюдается в уезде Ния округа Хотан, где сочетаются экологическое восстановление и экономическое развитие.
Для адаптации к выращиванию экономических культур в пустыне мы выровняли 53,33 гектаров экспериментальных полей прошлой зимой и отобрали более 20 видов лекарственных растений для посадки", - отметил заместитель директора Управления лесного и пастбищного хозяйства уезда Ния Цзя Лэй.
Техник экспериментального поля Иьихан Абдула сообщил: "Мы "одели" песчаную почву в водоудерживающую одежду и "накормили" ее органическими удобрениями".
В последние дни на этом экспериментальном поле ежедневно работают сотрудники лесного хозяйства, проводя эксперименты по выживанию более 20 видов лекарственных растений. Цзя Лэй указал на саженцы лоха в питомнике и отметил, что после улучшения местные породы деревьев, такие как лук, чамагу, морковь, солодка и банланьген (корень вайды), хорошо приживаются в условиях песчаной почвы. Саженцы этих местных видов после селекции демонстрируют значительно повышенную выживаемость.
Десять лет назад местные жители еще вели "перетягивание каната" с песчаными бурями. Каждую весну на них обрушивались песчаные штормы, заслоняющие солнце.
В 2016 году одна из песчаных бурь вырвала с корнем только что высаженные саженцы саксаула", - вспоминает Цзя Лэй.
В зоне борьбы с опустыниванием Хоухэба, расположенной более чем в 20 километрах от уездного центра Ния, крупный арендатор песчаных земель Ма Сяобинь арендовал около 1340 гектаров песчаной территории.
В прошлом году мы завершили закрепление песка с помощью травяных решеток. В этом году в этих решетках высадили саженцы тамариска, саксаула и вяза - все проросли. Мы установили солнечные батареи, теперь нет проблем с электричеством, пробурили скважины - с водой тоже все в порядке, используем капельное орошение. Все саженцы, высаженные в этом году, уже дали зелень. Через пять лет здесь будут зеленые холмы, и мы планируем развивать туризм", - рассказал Ма Сяобинь.
В последние годы Синьцзян активно продвигает масштабное выращивание пустынных экономических культур, поощряя участие фермеров и пастухов в борьбе с опустыниванием, достигая "двойной победы" - в экологическом восстановлении и росте доходов.
Формула "зелени и богатства" в борьбе с песком
В последние годы Синьцзян последовательно объединяет борьбу с опустыниванием и повышение благосостояния, углубляет реформу коллективной системы лесных прав, поощряет передачу лесных угодий через долевое участие, доверительное управление и кооперацию, увеличивая доходы лесных фермеров.
В демонстрационной зоне проекта "Семь фей по борьбе с опустыниванием" в поселке Арэле уезда Керия уже более 230 крупных землевладельцев арендовали около 1940 гектаров песчаных земель. Секретарь парткома поселка Цай Сяньфу сообщил, что в рамках проекта уже высажено 3467 гектаров засухоустойчивых культур, таких как тамариск, принцесса, саксаул, четырехкрылый солянковый куст, виноград, солодка и банланьген, создано более 100 рабочих мест, а доход деревенского коллектива увеличился на более чем 3 миллиона юаней.
Раньше здесь были сильные ветры и песок, а теперь ряды абрикосовых деревьев, и песка больше нет", - говорит Турсун Джуман, житель деревни Бугицзя в волости Ятур уезда Бай в округе Аксу.
За ним - 533 гектаров вновь высаженных деревьев. Сушеные абрикосы не только защищают от ветров и песка, но и перерабатываются в сухофрукты и абрикосовое вино.
Один му сушеного абрикоса может приносить доход в 3000 юаней, и в этом году общая выручка на базе превысит 20 миллионов юаней", - подсчитал руководитель компании "Жуйлинь Фрукты" в уезде Бай Ян Ливэй.
В Синьцзяне существует множество подобных "экологических экономических деревьев" - кизил, лох, саксаул и другие засухоустойчивые растения не только закрепляют пески, но и становятся источником дохода для местных жителей.
Уезд Шахьяр расположен на окраине пустыни Такла-Макан, и его ежегодная производственная стоимость цистанхе под саксаулами уже достигла 32 миллионов юаней.
Раньше борьба с песком была обязанностью, а теперь - это бизнес", - сообщил местный фермер Абдуали Мамат.
С 2021 года уезд Шахьяр выполнил посадку лесов и борьбу с опустыниванием на площади около 11,5 тыс. гектаров, привил цистанхе на около 5,13 тыс. гектаров, вовлек 5 кооперативов и 12 предприятий, обеспечив рабочими местами более 100 человек.
Раньше мы выращивали только зерно, а теперь между деревьями - лекарственные травы, и доход на каждый му увеличился на 1200 юаней", - отметил местный фермер Анвар Аймат из уезда Шахьяр.
Смешанные посадки плодовых деревьев и лекарственных трав значительно повышают эффективность использования земли, одновременно увеличивая доходы фермеров. На базе выращивания сушеного абрикоса в уезде Бай создано 300 рабочих мест с ежедневным доходом около 150 юаней на человека.
От "наступления песка и отступления людей" к "наступлению зелени и отступлению песка", от "жизни по милости природы" к "золоту из песка" - сегодня путь Синьцзяна в борьбе с опустыниванием стал дорогой двойного выигрыша - для экологии и благосостояния населения.
17.06.2025, 15:51 109171
Китай и страны ЦА наращивают "зеленое" сотрудничество для устойчивого развития
Фото: На фото — ветроэлектростанция Зарафшан в Узбекистане. Фотоматериал предоставлен компанией SEPCOIII
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В последние годы Китай и страны Центральной Азии (ЦА) совместными усилиями реализуют целый ряд "зеленых" проектов, активно способствуя социально-экономическому развитию и придавая "зеленую" энергию формированию сообщества единой судьбы Китая и ЦА, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Актау - важный энергетический город Казахстана, расположившийся на берегу Каспийского моря. Миновав три часа пути от центра Актау, корреспонденты оказались у стен завода по опреснению пластовых вод месторождения Каражанбас, воздвигнутого благодаря инвестициям китайской компании CITIC Envirotech.
Как известно, сырая нефть этого месторождения относится к вязкой нефти и для повышения коэффициента нефтеотдачи необходимо применять технологию парового заводнения: большие объемы пресной воды нагреваются до состояния пара и закачиваются в пласт, вытесняя нефть на поверхность. Поскольку в Актау наблюдается дефицит водных ресурсов, подвоз пресной воды обходится крайне дорого, при этом существует риск перебоев в поставках.
В июне 2017 года компания CITIC Envirotech подписала соглашение с казахстанской нефтяной компанией "Каражанбасмунай" о строительстве и эксплуатации опреснительного завода, официально дав старт реализации проекта, который успешно прошел приемку в июне 2024 года. Завод, построенный на основе собственных технологических разработок CITIC Envirotech, осуществляет цифровое управление через центральную систему контроля. Он эффективно удаляет из сточных вод остатки нефтепродуктов, органических веществ, взвешенных частиц и других примесей. Очищенная вода может повторно использоваться на месторождении в замкнутом цикле.
В настоящее время на заводе действуют четыре линии по опреснению пластовой воды с суточной мощностью переработки сточных вод 42,5 тыс. тонн и производительностью опресненной воды 17 тыс. тонн в сутки, что позволяет покрывать не менее 85% потребностей всего месторождения в технической воде.
Выходя с завода, корреспонденты увидели стаю птиц, прилетевших к водоему у промплощадки. Птицы искали воду и корм в месте, где еще несколько лет назад скапливались загрязненные попутные воды для обратной закачки. Теперь же вода здесь чистая. Начальник производственной смены Избасаров, житель Актау, с гордостью рассказал корреспондентам, что они работают над восстановлением благоприятной экологической обстановки в регионе и выразил уверенность в том, что благодаря их усилиям природа будет становиться чище и здоровее.
Страны ЦА в целом отличаются продолжительным солнечным периодом, располагают многочисленными горными реками и ветровыми ресурсами, которые создают природные предпосылки для развития экологически чистой энергетики. Китай, в свою очередь, обладает значительным технологическим потенциалом в сфере "зеленой" энергетики. Стороны совместно реализовали целый ряд проектов в области возобновляемой энергетики.
В холмистой местности города Зерафшан Навоийской области в центральной части Узбекистана, словно стальные исполины, возвышаются 111 ветроустановок высотой 95 м. Их лопасти длиной 76 м вращаются на ветру.
Ветроэлектростанция "Зарафшан" стала первым крупномасштабным ветроэнергетическим проектом Узбекистана, реализованным китайской строительно-инженерной компанией SEPCOIII, с общей установленной мощностью 521,7 МВт. Проект способен обеспечить электричеством 500 тыс. домохозяйств и ежегодно сокращать выбросы углекислого газа на 1,1 млн тонн.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что ветроэлектростанция "Зарафшан" является первым реализованным проектом ветрогенерации после начала энергетических реформ в стране и имеет важное значение для диверсификации энергетики государства, развития возобновляемых источников энергии и улучшения качества окружающей среды.
В период реализации проекта было создано свыше 1 тыс. рабочих мест для местного населения и подготовлена группа специалистов в области ветроэнергетики. Сотрудница ветроэлектростанции Гуль из Узбекистана проработала на объекте более двух лет и вошла в число первых специалистов по ветроэнергетическим технологиям в стране. Она говорит: "С нетерпением жду возможности применить полученные в компании знания и технологии, чтобы сделать наш общий дом чище - с более голубым небом и более зелеными деревьями".
Аральское море, некогда четвертое по величине озеро в мире, простирается на территории Казахстана и Узбекистана. Начиная со второй половины XX века из-за бесконтрольного использования воды для сельскохозяйственного орошения водная поверхность Арала постепенно сокращалась, в настоящее время его площадь составляет лишь около 10% от первоначальной. Вследствие постоянного роста солености воды флора и фауна, прежде обитавшие в Аральском море, постепенно исчезли, а осушенные участки стали источником соляных и пыльных бурь, засоление местных пахотных земель приобрело критический характер.
В 2018 году Министерство инновационного развития Узбекистана обратилось с письмом к китайской стороне с просьбой оказать содействие в экологическом восстановлении Арала. Синьцзянский институт экологии и географии Академии наук Китая совместно с Международным инновационным центром Приаралья (IICAS) при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана разработали план восстановления Арала. Демонстрационная зона водосберегающего земледелия в Нукусе на западе Узбекистана стала новейшим результатом двустороннего сотрудничества.
С 2023 года на участке умеренно засоленных земель площадью 3 га в окрестностях Нукуса Синьцзянский институт экологии и географии совместно с IICAS в экспериментальном режиме внедрил интегрированную систему капельного орошения хлопчатника, фотоэлектрогенерации и интеллектуальной установки для подачи воды и удобрений, которая уже широко применяется в Синьцзяне. Этот комплекс способен автоматически вносить удобрения в соответствии с потребностями растений. По сравнению с ручным методом питание растений осуществляется более своевременно и в полном объеме.
За два года реализации проекта средняя урожайность хлопка-сырца на полях данной демонстрационной зоны водосберегающего земледелия достигла 307 кг с му (1му≈0,067 га), что значительно превышает местный средний показатель в 120 кг с му, при этом расход воды составляет лишь около 70% от местного уровня, а энергия для капельного орошения и внесения удобрений полностью обеспечивается солнечной генерацией.
Директор Синьцзянского института экологии и географии Чжан Юаньмин выразил надежду на расширение сотрудничества с учеными из большего числа стран в области комплексного восстановления экологической среды Аральского моря, чтобы совместно содействовать "зеленому" и устойчивому развитию в регионе ЦА.
Авторы: корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Се Яхун, Чжан Чживэнь, Чэнь Шанвэнь
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