Повышение контроля и уголовная ответственность: в Казахстане ужесточили требования к надзору за дорожными работами
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ужесточили требования к техническому и авторскому надзору за дорожными работами, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан.
Теперь организации, осуществляющие надзор за строительством и ремонтом автодорог, обязаны иметь в штате квалифицированных специалистов в области дорожного строительства. Ранее это не было обязательным условием при получении аккредитации", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что нововведение направлено на повышение качества контроля и обеспечение соответствия работ установленным стандартам.
Дополнительно усилена юридическая ответственность надзорных специалистов. Согласно внесенным поправкам в статью 1 закона "О противодействии коррупции", лица, осуществляющие технический и авторский надзор, приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Это означает, что за ненадлежащее выполнение обязанностей они будут нести уголовную ответственность", - добавили в министерстве.
Стоит отметить, что в Китае одним из секретов быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компанией, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем сумма эта также указывается в договоре - ни больше ни меньше. На таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.