Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан эвакуирует еще более 150 своих граждан из Китая, передает Kazakhstan Today.

"12 февраля в КНР вылетает самолет. Мы ожидаем, что он вернет 155 человек. Количество заявок поступает... окончательное число мы сможем сказать, когда самолет взлетит и будут зарегистрированы все пассажиры", - сказал журналистам в мажилисе министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, отметив, что возврат казахстанцев из Китая осуществляется бесплатно.

По его словам, на данный момент были запланированы два рейса. Самолет сегодня вечером вылетит в Китай и прибудет в Алматы, где подготовлена площадка для двухнедельного карантина. Предыдущие самолеты прилетали в Нур-Султан, но сейчас там все площадки для карантина заполнены.

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