Казахстан эвакуирует еще более 150 своих граждан из Китая

"12 февраля в КНР вылетает самолет. Мы ожидаем, что он вернет 155 человек. Количество заявок поступает... окончательное число мы сможем сказать, когда самолет взлетит и будут зарегистрированы все пассажиры", - сказал журналистам в мажилисе министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, отметив, что возврат казахстанцев из Китая осуществляется бесплатно.
По его словам, на данный момент были запланированы два рейса. Самолет сегодня вечером вылетит в Китай и прибудет в Алматы, где подготовлена площадка для двухнедельного карантина. Предыдущие самолеты прилетали в Нур-Султан, но сейчас там все площадки для карантина заполнены.
Как сообщалось ранее, с 10 на 11 февраля 217 граждан РК чартерным самолетом авиакомпании "Эйр Астана" доставлены из Пекина в Нур-Султан.
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