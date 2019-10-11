Казахстан намерен увеличить поток иностранных туристов до 9 млн человек к 2026 году

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане открылся VIII Глобальный саммит по городскому туризму. В открытии принял участие премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

Туристический сектор Казахстана за последние 10 лет в среднем рос на 7%, что порядка на 3% выше темпов роста в остальной части экономики. Туризм становится одним из важных факторов нашей диверсификации - доля ВВП, производимого в секторе, почти удвоилась - до 6% в 2018 году", - сказал Мамин.

По словам главы правительства, Казахстан принял Государственную программу по туризму на 2019-2025 годы, которая предусматривает повышение доли туризма в ВВП до 8% и превращение его в один из 5 ведущих секторов экономики. На реализацию программы будет направлено около $4 млрд, более 70% из которых составят частные инвестиции. Как ожидается, рост числа занятых в туристической сфере казахстанцев увеличится на 50%, до 650 тыс. человек. Приток иностранных туристов вырастет в три раза и превысит 9 млн человек, что выведет Казахстан в ряд 50 наиболее конкурентоспособных туристических направлений в мире, сообщает пресс-служба премьер-министра

Отмечается, что основным центром развития городского туризма призван стать Нур-Султан, который за последние 20 лет превратился в один из крупнейших региональных экономических, финансовых, транспортных и культурных центров. Вклад города в ВВП страны превышает 10%, инвестиции в основной капитал столицы увеличились в 26 раз и превысили 9 трлн тенге.

Нур-Султан выступает ведущей силой в принятии цифровых и интеллектуальных технологий. Концепция "Умной Астаны", основанная на успешном опыте самых передовых европейских городов, предусматривает внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта в сферах образования, здравоохранения, транспорта, коммунального обслуживания, инфраструктуры - сферах с наибольшим влиянием на качество жизни местного населения и восприятие города посетителями. В результате указанных достижений город получает все большее признание в качестве лидирующего центра делового и MICE-туризма (встречи, конференции, выставки и т.п.) в регионе", - сказал Мамин.

Глобальный саммит по городскому туризму проходит один раз в год в городе, выбранном в соответствии с требованиями Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Нынешнее мероприятие пройдет на тему "Умные города, умные направления". В нем примут участие около 700 человек из 30 стран мира, специалисты индустрии туризма, министр общественных работ и жилищного строительства Индонезии, мэры Анкары, Таллина, Исламабада, Казани, Ташкента, Самарканда, Токмока, вице-мэры 25 городов - Малаги, Хельсинки, Бангкока и другие.

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