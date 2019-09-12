Токаев призвал бизнес Китая создавать в Казахстане турцентры в соответствии со стандартами 5А

Пекин. 11 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Пекин встретился с представителями деловых кругов КНР, передает Kazakhstan Today
Открывая работу круглого стола, глава государства подчеркнул, что за 27 лет между Казахстаном и Китаем сложились образцовые отношения, укрепилось всестороннее стратегическое партнерство, основой которого является постоянный доверительный диалог на высшем уровне. Вместе с тем, казахстанско-китайское сотрудничество в экономической сфере имеет большие перспективы. Токаев остановился на новых задачах, которые стоят перед бизнес-сообществами двух стран, сообщила пресс-служба главы государства.
В частности, по словам Касым-Жомарта Токаева, необходимо приоритетное внимание уделять углублению инновационного и научно-технического сотрудничества. Он подтвердил заинтересованность Казахстана в реализации совместных проектов с Китаем в этом направлении.
Кроме того, президент подчеркнул, что у Казахстана имеются широкие возможности для привлечения в страну китайских туристов, активно развивается взаимный деловой и рекреационный туризм. В этой связи глава государства призвал деловые круги Китая создавать в Казахстане туристические центры, соответствующие китайским стандартам 5А.
Также Касым-Жомарт Токаев рассказал о больших перспективах, которые открывает казахстанско-китайское взаимодействие в финансовой сфере. В частности, президент сообщил о планах по созданию на базе МФЦА механизма RMB Connect.
Проект RMB Connect позволит осуществлять инвестиции в юанях. Уверен, что новая экосистема внесет значительный вклад в распространение в мире китайского юаня и станет для предприятий Казахстана и стран региона новым расчетно-клиринговым центром по операциям в юанях", - полагает глава государства.
Завершая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных условиях взаимодействие в формате "Правительство для бизнеса" (Government to Business) является одним из действенных инструментов активизации делового сотрудничества.
Данная встреча, как считает президент, станет конкретным шагом к углублению торгово-экономического партнерства Казахстана и Китая.
В пресс-службе уточнили, что в ходе круглого стола выступили представители крупных китайских компаний, в том числе генеральный директор China General Technology (Group) Holding Co., Ltd. Лу Иминь, вице-президент Экспортно-импортного банка Китая Нин Юн, председатель правления Китайско-Евразийского фонда экономического сотрудничества Чжан Шили, председатель контролирующего совета China Construction Bank Ван Юнцин, вице-президент COFCO Group Луан Жичэн, председатель совета директоров компании Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Ань Цзинь и другие.
Напомним, что президент Казахстана, находящийся с государственным визитом в Китае, встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи. Также в Пекине проходит заседание Казахстанско-Китайского делового совета.
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