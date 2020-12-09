Компании в Казахстане могут получить госуслуги без посещения ЦОНов

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Госкорпорация "Правительство для граждан" запустила новый сервис для бизнеса под названием "Персональный менеджер". В рамках данного проекта юридические лица могут получать госуслуги без посещения центров обслуживания населения, персональный менеджер выедет в офис и сделает все сам, предоставив организации конечный результат, передает Kazakhstan Today.

Для получения услуг персонального менеджера между госкорпорацией и юридическим лицом заключается договор по утвержденному прейскуранту цен. Воспользоваться сервисом персонального менеджера могут представители крупного бизнеса, банков второго уровня, строительных компаний и другие, сообщили в пресс-службе Правительства для граждан.

Персональный менеджер - это специалист, в обязанности которого входит индивидуальное обслуживание клиента, поиск наиболее эффективных инструментов, выгодных и стратегически правильных путей решения задач клиента. Он обеспечивает правильный тайм-менеджмент, чтобы компания затрачивала меньше времени на получение госуслуг. Также внедрение сервиса "Персональный менеджер" снизит нагрузку на ЦОНы и увеличит время, уделяемое сотрудниками госкорпорации на обслуживание физических лиц", - рассказала председатель правления госкорпорации Асемгуль Балташева.

В пресс-службе напомнили, что с октября текущего года автолюбители, перерегистрировавшие авто онлайн на портале egov.kz, могут заказать автономерные знаки и техпаспорта с доставкой на дом. Для этого достаточно указать необходимые данные, адрес проживания и оплатить услугу, после чего сотрудник госкорпорации доставит госномер и готовое свидетельство по указанному адресу.

В следующем году госкорпорация планирует запустить доставку на дом таких документов, как паспорта, удостоверения личности и свидетельства о рождении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства