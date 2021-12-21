Токаев подписал закон о мобильных платежах и налоге на Google

Ранее отмечалось, что в период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и услуг начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы. В этой связи разработаны поправки в законодательство, предусматривающие фискализацию мобильных платежей.
В законе определено понятие "мобильные платежи", узаконено применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей. При этом предпринимателей обяжут использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, а банки - передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения.
Также поправки предусматривают упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане, сообщает "Казправда".
В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается в Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотреть упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан", - сообщил ранее депутат сената Гумар Дюсембаев.
В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается ввести понятие "мерчент ай ди", а также предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по "мерчент ай ди".
Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин пояснил, что норма по контролю мобильных переводов необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.