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Токаев подписал закон о мобильных платежах и налоге на Google

20.12.2021, 18:31 5956
Токаев подписал закон о мобильных платежах и налоге на Google
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и в закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передает Kazakhstan Today.
 
Ранее отмечалось, что в период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и услуг начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы. В этой связи разработаны поправки в законодательство, предусматривающие фискализацию мобильных платежей. 
 
В законе определено понятие "мобильные платежи", узаконено применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей. При этом предпринимателей обяжут использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, а банки - передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения. 
 
Также поправки предусматривают упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане, сообщает "Казправда". 
 

В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается в Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусмотреть упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Республике Казахстан", - сообщил ранее депутат сената Гумар Дюсембаев. 

 
В целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями предлагается ввести понятие "мерчент ай ди", а также предусмотреть обязанность банков второго уровня и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по "мерчент ай ди". 
 
Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин пояснил, что норма по контролю мобильных переводов необходима налоговым органам для того, чтобы на ее основе разработать такую систему управления рисками, которая позволит с максимальной вероятностью определять признаки получения дохода с использованием счетов, не предназначенных для предпринимательской деятельности.
 

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Премьер поручил правительству проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі"

29.10.2021, 12:59 176455
Премьер поручил правительству проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі"
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил членам правительства проинспектировать реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" во всех регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инспекционные поездки, в ходе которых руководители центральных госорганов проконтролируют, как идет модернизация инфраструктуры в сельских населенных пунктах, начались с сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

На сегодня в Казахстане определено 3561 перспективное село, 1173 опорных и 2388 спутниковых, где проживает 89% сельского населения. За 2019-2021 годы по проекту "Ауыл – Ел бесігі", а также Дорожной карты занятости, программам "Нурлы жол" и "Нурлы жер" и за счет частных инвестиций на развитие сельских территорий было направлено 1,2 трлн тенге. В сферах ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и спорта реализовано свыше 12 тыс. проектов, на стадии реализации - 6,5 тыс. проектов. На ближайшие четыре года увеличены объемы финансирования проекта "Ауыл – Ел бесігі" до 800 млрд тенге, а с учетом всех источников на модернизацию сел запланировано 1,3 трлн тенге". 

 
К 2025 году сельскую местность планируется на 100% обеспечить услугами водоснабжения. Также в планах улучшить состояние 10 тыс. км внутрипоселковых дорог, построить и отремонтировать 12 тыс. километров инженерных сетей, несколько тысяч объектов социальной инфраструктуры, модернизировать пять тысяч сельских школ. 
 
В сфере АПК будет реализовано около одной тысячи проектов на сумму 4,5 трлн тенге. Производительность труда в сельском хозяйстве повысится в 2,5 раза, в два раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%. Один миллион сельских жителей повысят свои доходы, в сельском хозяйстве будет создано 500 тыс. рабочих мест. 
 

В Казахстане продлили реализацию госпрограмм для поддержки малого и среднего бизнеса

09.09.2021, 09:24 238852
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - По поручению главы государства в послании народу "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" в Казахстане продлена поддержка малого и среднего бизнеса в рамках программы "Экономика простых вещей" до 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Общая сумма финансирования проектов программы "Экономика простых вещей" составляет 1 трлн тенге. При этом на переработку в агропромышленном комплексе (АПК) предусматривается 300 млрд тенге, производство в АПК - 300 млрд тенге, обрабатывающая промышленность и услуги - 400 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

 
Стоит отметить, что финансирование предоставляется Национальным банком РК за счет собственных средств и средств, находящихся в его управлении. Операторами программы являются банки второго уровня и АО "Аграрная кредитная корпорация".         
 
Кроме того, продолжит свою работу программа "Дорожная карта бизнеса-2025" (ДКБ-2025). 
 
Напомним, "Экономика простых вещей" реализуется с 2019 года и предусматривает субсидирование части процентной ставки по кредиту и гарантирование кредитов. Ставка для конечного заемщика снижена до 6%, срок кредитования не превышает 10 лет, сумма по кредиту не ограничена.
 
Программой "ДКБ-2025" с 2020 года предоставляется льготное кредитование по ставке 6% годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений. Основные финансовые инструменты поддержки "ДКБ-2025" включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса. Нефинансовой поддержкой предпринимателей предусмотрен комплекс проектов по обучению ведению бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей.
 
За весь период реализации программ "ДКБ-2025" и "Экономика простых вещей" субъекты малых и средних предприятий создали свыше 106 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн тенге, уплачено налогов в бюджет на общую суму 2,3 трлн тенге. 

 

Утверждены дорожные карты по реализации программы "Жастар - Отанга!"

11.06.2021, 10:23 251218
Утверждены дорожные карты по реализации программы "Жастар - Отанга!"
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Решениями Бюро политсоветов региональных филиалов партии Nur Otan утверждены 216 Дорожных карт по реализации программы "Жастар - Отанга!" для каждого района, города и области страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В течение следующих пяти лет планируется достижение около 3,5 тыс. индикаторов, реализация 6,5 тыс. мероприятий с охватом более 4,5 млн молодых казахстанцев до 35 лет. 
 
Программа "Жастар - Отанга!", направленная на повышение уровня жизни и социального самочувствия молодежи, включает в себя 5 направлений работы: гражданская активность, качественное образование, трудоустройство и занятость, доступное жилье и поддержка молодых семей, личностное развитие и досуг.
 
В частности, будет сокращен разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, повысится научно-исследовательский потенциал молодежи, будет оказываться всесторонняя поддержка институту семьи, а также молодым талантам.
 
В регионах уже приступили к выполнению предвыборных обещаний, данных молодежи. К примеру, в Туркестанской области в Дорожную карту включены планы по привлечению к работе 6400 молодых людей через проект "Жасыл ел", трудоустройству 1048 молодых людей через проект "Первое рабочее место" в рамках программы "Енбек" и др.
 
В Нур-Султане будет запущена жилищная программа для молодежи "Елорда жастары" с ежегодным выделением 7 млрд тенге на приобретение жилья, а в Алматы в рамках проекта "Алматы жастары" до 2025 года кредиты на приобретение жилья получат 5 тыс. молодых семей.
 
В Акмолинской области до 2025 года будет завершено строительство 7 студенческих общежитий на 2700 мест. В Петропавловске в 2021 году планируется открытие молодежного театра. 
 
Увеличивать занятость молодежи намерены в Алматинской области - региональная программа обещает ежегодно обеспечивать рабочими местами до 2 тысяч молодых людей.
 
В Костанайской области будет уделено особое внимание развитию массового спорта. До 2025 года в рамках реализации программы будет построено 30мфутбольных мини-полей с искусственным покрытием, плавательный бассейн, 10 стритбольных, 12 стрит-воркаут площадок, 29 хоккейных кортов в городах и районах области.
 
Кроме того, отдельное внимание в программах "Жастар - Отанга!" уделяется развитию молодежного предпринимательства. Так, в Мангистауской области 500 молодых людей ежегодно смогут бесплатно обучаться ведению своего дела по программе "Бастау бизнес". А в городе Таразе в 2023 году планируется открытие учебного центра "SMART".
 
Напомним, что в начале июня решением бюро политсовета партии была утверждена республиканская Дорожная карта по реализации программы "Жастар - Отанга!" до 2025 года. Контролировать ход реализации программы в центре и на местах будет вновь созданный корпус из 616 молодых депутатов мажилиса и маслихатов.
 

Токаев поручил проверить качество жилья для переселенцев в СКО

24.05.2021, 11:30 185824
Токаев поручил проверить качество жилья для переселенцев в СКО
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проверить опубликованную в СМИ информацию о том, что переселенцам в Северо-Казахстанской области предоставляют некачественное жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства обратил внимание на статью "Заложники равнодушия", опубликованную в "Казахстанской правде" 24 мая. Администрации президента поручено проверить факты некачественного строительства жилых домов для переселенцев в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. По итогам проверки будут приняты меры", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
Ранее сообщалось, что депутат сената Алимжан Куртаев раскритиковал реализацию программы переселения жителей южных регионов на север страны. По его словам, акиматы зачастую не создают переселенцам достойных условий для жизни и работы. "Семья, изъявившая желание переехать, не имеет полноценного доступа ко всей информации о районах, которые принимают переселенцев. Поэтому у них ограниченный выбор. Некоторые акиматы направляют семью не в желаемое село, а в то, которое укажет сам акимат. Еще одна проблема - это жилищный вопрос. Работами по строительству новых индивидуальных жилых домов в некоторых регионах занимаются фермерские хозяйства и возводят дома без полного прохождения формального процесса согласования. По информации, публикуемой в СМИ, качество построек не отвечает предъявляемым требованиям", - заявил Куртаев.
 

Работодателям субсидируют половину затрат на строительство жилья в селах для работников

20.04.2021, 14:57 92701
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Работодателям субсидируют половину затрат на строительство жилья в селах для работников. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
 

По поручению главы государства прорабатывается внедрение механизма субсидирования 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах. Субсидированию будут подлежать затраты работодателей после ввода дома в эксплуатацию в размере 50% от его стоимости и общей площадью не более 100 квадратных метров, со стоимостью 1 квадратного метра не более 100 тыс. тенге", - сказал глава МИИР.

 
Он также отметил, что жилье предоставляется при наличии трудового договора, заключенного между работодателем и работником на пятилетний срок.
 
Потребность в бюджетных средствах для субсидирования затрат работодателелей будет определяться после подписания актов ввода в эксплуатацию домов.
 
По данным МИИР, на сегодняшний день жилищный фонд в сельской местности составляет 1,8 млн домов и квартир, или 33,3% от общего фонда. До 2025 года планируется ввод 103 млн квадратных метров жилья, в том числе в селах - 24 млн квадратных метров. Из них в текущем году планируется ввести 17 млн квадратных метров жилья, в том числе в сельских населенных пунктах - 4 млн. 
 
В рамках исполнения предвыборной программы партии Nur Otan до 2025 года планируется обеспечивать необходимой инфраструктурой 235 тыс. земельных участков, из них в областных центрах и малых городах - 125 тыс. земельных участков и 110 тыс. земельных участков в сельской местности. Это ежегодно по 47 тыс. земельных участков, из них в областных центрах, малых городах - 25 тыс. и в сельской местности - 22 тыс. земельных участков.
 

По программе "Алматы жастары" принято более 9 тыс. заявок

07.04.2021, 16:19 124372
По программе "Алматы жастары" принято более 9 тыс. заявок
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - C 10 по 31 марта 2021 года проведен прием заявлений и документов в рамках городской программы "Алматы жастары", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в пресс-службе акима Алматы, по итогам приема в рамках программы "Алматы жастары" принято 9741 заявлений по следующим сферам: 
 
  • здравоохранение - 2614; 
  • образование - 3560; 
  • культура - 348; 
  • спорт - 98; 
  • сотрудники вузов и НИИ - 1103; 
  • социальная сфера - 715; 
  • СМИ - 172; 
  • правоохранительные органы - 1131. 
 
Прием осуществлялся в электронном формате на сайте www.almaty-zhastary.kz через электронную цифровую подпись. Для автоматического подсчета баллов внедрен электронный калькулятор. 
 
Кроме того, отметили в ведомстве, имеется возможность самостоятельного просмотра статуса поданного заявления через личный кабинет на сайте. 
 
По информации пресс-службы, на сегодняшний день производится выгрузка всех поданных заявлений и проверка поступивших заявлений на соответствие требованиям программы, после чего будет сформирован список по наибольшему количеству набранных баллов по каждой сфере. 
 

Для обеспечения прозрачности и открытости распределения жилищных займов списки отобранных участников, включенных в резерв и отклоненных, будут размещены в сооветствующих разделах на сайте приема заявок", - проинформировали в акимате.

 
Отмечается, что в рамках программы запланирован охват не менее 1000 граждан. 
 

Отобранным претендентам в кабинет на сайте приема заявок выдается направление для подтверждения платежеспособности в АО "Отбасы банк". Жилищные займы выдаются подтвердившим платежеспособность участникам до 18 млн тенге под 5% для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках при наличии первоначального взноса в 10% от суммы займа", - заключили в акимате.

 

В РК воинские части Вооруженных сил подняты по тревоге

09.03.2021, 14:59 183448
В РК воинские части Вооруженных сил подняты по тревоге
Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - По поручению президента страны - верховного главнокомандующего Вооруженными силами Министерством обороны проводится внезапная проверка войск, передает Kazakhstan Today.
 

Воинские части регионального командования "Юг" и Десантно-штурмовых войск минувшей ночью получили учебный сигнал и приведены в боевую готовность. Подразделения будут переброшены из Шымкента и Сарыозека на несколько сотен километров в Жамбылскую область на полигон "Матыбулак", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

 
Переброска войск осуществляется комбинированным способом: на боевых машинах, авиацией, тяжелая бронетанковая техника перевозится железнодорожным транспортом и автотралами.
 
По прибытии подразделений в назначенные районы им предстоит выполнить учебно-боевые задачи.
 

Касым-Жомарт Токаев утвердил состав правительства

18.01.2021, 17:59 100504
Касым-Жомарт Токаев утвердил состав правительства
Фото: inbusiness.kz
Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
Большая часть прежних руководителей ведомств сохранили свои кресла.
 
Алихан Смаилов назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан. Роман Скляр и Ералы Тугжанов вновь назначены заместителями премьер-министра. 
 
Мухтар Тлеуберди назначен заместителем премьер-министра - министром иностранных дел, Галымжан Койшыбаев - руководителем канцелярии премьер-министра.
 
Серик Шапкенов сменил Биржана Нурымбетова в кресле министра труда и социальной защиты населения. 
 
Министерство национальной экономики возглавил Асет Иргалиев, ранее ведомством руководил Руслан Даленов.
 
Руководители других министерств не изменились:
 
Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны: 
 
Ерлан Тургумбаев - министром внутренних дел;
 
Аида Балаева - министром информации и общественного развития;
 
Сапархан Омаров - министром сельского хозяйства;
 
Марат Бекетаева - министром юстиции;
 
Асхат Аймагамбетов - министром образования и науки;
 
Алексей Цой - министром здравоохранения;
 
Бейбут Атамкулов - министром индустрии и инфраструктурного развития;
 
Ерулан Жамаубаев - министром финансов;
 
Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта;
 
Бахыт Султанов - министром торговли и интеграции;
 
Юрий Ильин - министром по чрезвычайным ситуациям; 
 
Багдат Мусин - министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
 
Магзум Мирзагалиев - министром экологии, геологии и природных ресурсов;
 
Нурлан Ногаев - министром энергетики.
 
Указ вводится в действие со дня подписания.
 
 

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