В Казахстане продлили реализацию госпрограмм для поддержки малого и среднего бизнеса

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - По поручению главы государства в послании народу "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" в Казахстане продлена поддержка малого и среднего бизнеса в рамках программы "Экономика простых вещей" до 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Общая сумма финансирования проектов программы "Экономика простых вещей" составляет 1 трлн тенге. При этом на переработку в агропромышленном комплексе (АПК) предусматривается 300 млрд тенге, производство в АПК - 300 млрд тенге, обрабатывающая промышленность и услуги - 400 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.

Стоит отметить, что финансирование предоставляется Национальным банком РК за счет собственных средств и средств, находящихся в его управлении. Операторами программы являются банки второго уровня и АО "Аграрная кредитная корпорация".

Кроме того, продолжит свою работу программа "Дорожная карта бизнеса-2025" (ДКБ-2025).

Напомним, "Экономика простых вещей" реализуется с 2019 года и предусматривает субсидирование части процентной ставки по кредиту и гарантирование кредитов. Ставка для конечного заемщика снижена до 6%, срок кредитования не превышает 10 лет, сумма по кредиту не ограничена.

Программой "ДКБ-2025" с 2020 года предоставляется льготное кредитование по ставке 6% годовых, сроком на 5 лет, сумма кредита до 7 млрд тенге, без отраслевых ограничений. Основные финансовые инструменты поддержки "ДКБ-2025" включают в себя субсидирование процентной ставки и гарантирование кредитов предпринимателей, предоставление государственных грантов, а также подведение недостающей инженерной инфраструктуры к проектам бизнеса. Нефинансовой поддержкой предпринимателей предусмотрен комплекс проектов по обучению ведению бизнеса и консультационному сопровождению потенциальных и начинающих предпринимателей.

За весь период реализации программ "ДКБ-2025" и "Экономика простых вещей" субъекты малых и средних предприятий создали свыше 106 тыс. новых рабочих мест, выпущено продукции и услуг на сумму 36 трлн тенге, уплачено налогов в бюджет на общую суму 2,3 трлн тенге.





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