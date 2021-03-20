24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Чуньфэнь - Весеннее равноденствие

24 малых сезона - это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае, являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуются традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники, у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Чуньфэнь - Весеннее равноденствие

Чуньфэнь (Весеннее равноденствие) - это четвертый из 24 малых сезонов, обычно начинающийся с 19 по 22 марта по григорианскому календарю. В этом году Чуньфэнь приходится на 20 марта. "Чунь" означает весна, а "Фэнь" означает разделение поровну на две равные части. В день Чуньфэнь не только уравниваются день и ночь, но и также наступает середина 90-дневной весны.

Чуньфэнь является особо важным периодом для земледелия. После наступления Чуньфэнь климат становится мягким, идут обильные дожди и солнце светит еще ярче. Озимые культуры в большинстве регионов Китая переходят в стадию весеннего роста. Это время также является периодом посева раннего риса. Как гласит поговорка: "В Чуньфэнь начинает вырастать пшеница, что требует изобилия удобрения и воды", это точное изображение сезона, когда все фермеры вовсю заняты полевыми работами. Весь период Чуньфэнь - это также подходящее время для посадки деревьев, так как в это время климатические условия очень благоприятные, и посаженные саженцы легко приживаются. 12 марта в Китае отмечается "День древонасаждения".

Еще в древности в Китае во время Чуньфэнь проводилась церемония поклонения солнцу, и этот обычай передавался из поколения в поколение. Знаменитый парк Житань в Пекине - это место, где императоры династий Мин и Цин в день Чуньфэнь поклонялись Богу солнца. В народе существует множество обычаев, связанных с Чуньфэнь, например, как "поставить яйца вертикально". Говорят, что поставить яйца вертикально легче всего именно во время Чуньфэнь. Согласно историческим данным, этому обычаю уже более 4000 лет. В местах некоторых южных провинций в день Чуньфэнь принято есть "Чуньцай". Как следует из названия, Чуньцай - это овощи, которые созревают весной. После наступления Чуньфэнь люди начинают выезжать на природу, чтобы ощутить дыхание весны. Запускать бумажного змея - традиционный вид активного отдыха, популярный среди жителей Поднебесной. Традиционная китайская медицина считает, что теплый солнечный свет и весенний ветерок, в которых купаются запускающие бумажного змея, обладают эффектом высвобождения внутреннего жара и укрепления организма человека. Китайские бумажные змеи славятся своей долгой историей и превосходным мастерством изготовления. В древности интеллигенция часто своими руками рисовали и раскрашивали бумажные змея и запускали в воздух, дарили их родственникам и друзьям в качестве подарка, что считалось чрезвычайно изящным занятием. Сегодня искусство изготовления бумажных змеев включена в список национального нематериального культурного наследия Китая.

В день Чуньфэнь уравняется Инь и Ян, в связи с чем повседневный быт должен следовать принципу равновесия Инь и Ян во благо поддержания баланса, координации и стабильности функций организма человека. В период Чуньфэнь начинают прорастать всходы различных трав и цветов, также и старые болезни дают о себе знать. В это время года климат особо нестабилен, происходят перепады температуры воздуха, оживляются болезнетворные бактерии, и люди со слабым здоровьем склонны к заболеванию, а старые болезни склонны к рецидивам. Поэтому, следует тепло одеваться, пить больше воды, регулярно заниматься спортом, следить за питанием и режимом, и поддерживать хорошее настроение.

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