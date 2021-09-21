Опубликован меморандум о цифровизации между правительством Казахстана и Сбербанком России

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НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Опубликован текст меморандума о цифровизации, который заключили правительство Казахстана и российский Сбербанк, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ознакомиться с документом можно на сайте adilet.zan.kz

Согласно меморандуму, российская сторона обязуется перевести правительство Казахстана на платформенную модель цифровизации. В документе определен казахстанский разработчик программного обеспечения - ТОО "BTS Digital". Это дочерняя компания группы ERG.

Сообщается, что до конца 2021 года будет подписан детальный план по реализации проекта. А в первом квартале 2022 года будут разработаны основные параметры для внедрения цифровой платформы GovTech, а также ее целевой архитектуры, включая техническое задание. Это будет сделано на базе совместного с консорциумом анализа результатов обследования IT-систем и инфраструктуры РК.

Основные цели проекта:

- внедрение цифровых платформенных решений для реализации человекоцентричных сервисов;

- реинжиниринг и цифровая трансформация государственного управления с применением практик по анализу данных и искусственного интеллекта;

- формирование благоприятной и безопасной цифровой среды, повышение благосостояния граждан;

- содействие экономическому росту и развитие инновационной активности.

В документе также затронут вопрос информационной безопасности и защиты данных.

Группа компаний СБЕР предоставит гарантии информационной безопасности и отсутствия недокументированных функций в программном обеспечении, предоставленном или разработанном Группой компаний СБЕР; непосредственное обеспечение информационной безопасности платформы GovTech и данных на ней будет возложено на акционерное общество "Государственная техническая служба" Республики Казахстан в части контроля отсутствия недокументированных функций и соблюдения требований по информационной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан, при этом комплекс услуг по обеспечению операционной информационной безопасности может быть передан специализированной организации – резиденту Республики Казахстан, имеющей лицензию", - говорится в меморандуме.

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