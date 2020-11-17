Сбой произошел в работе eGov.kz

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - АО "Национальные информационные технологии" сообщило о сбое в работе eGov.kz, передает Kazakhstan Today.

Сообщаем, что на данный момент имеются проблемы с работоспособностью портала eGov.kz. Ответственными специалистами ведутся работы, о восстановлении работоспособности систем сообщим дополнительно", - информирует пресс-служба АО "НИТ".

Отмечается, что получить услуги казахстанцы могут через мобильное приложение eGov Mobile, чат-боты в социальных сетях Facebook и VK, а также через телеграмм-бот EgovKzBot2.0

Ранее казахстанцев предупреждали о возможных сбоях в работе портала egov.kz и информационной системы ЦОН.

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