"Союз МС-27" стартовал с космодрома Байконур  

Фото: Иван Тимошенко, Роскосмос

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Байконур. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Корабль "Союз МС-27" с новым экипажем МКС стартовал с космодрома Байконур.





Пуск состоялся в 08:47:15 по московскому времени. Корабль выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а", раскрыты его антенны и солнечные батареи", - сообщили в Роскосмосе.





Роскосмос





В экипаж "Союза МС-27" входят участники 73-й длительной экспедиции на МКС - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. Сергей отправился в третий космический полет, Алексей и Джонатан - в первый.





Стыковка "Союза МС-27" к узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС планируется в 12:04 мск. На станции корабль ждет экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.









В ходе 73-й длительной экспедиции на МКС продолжительностью 245 суток планируются два российских выхода в открытый космос, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-31" и "Прогресс МС-32", проведение научно-прикладных исследований.