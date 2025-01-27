26.01.2025, 11:31 3996
Спутниковый интернет для пассажиров появится в казахстанских поездах
Фото: КТЖ
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый казахстанский поезд, предоставивший пассажирам доступ к интернету, отправился по маршруту Астана - Алматы, сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темiр жолы".
Со столичного вокзала АО "Пассажирские перевозки" отправило поезд № 3/4 по маршруту Астана - Алматы, который стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету в рамках пилотного проекта. Поездка по маршруту занимает 17 часов, и на первом рейсе 500 пассажиров смогли воспользоваться возможностью подключиться к сети в пути", - проинформировали в компании.
Как отметили в КТЖ, интернет в поезде обеспечен с помощью современных спутниковых технологий. Спутниковое оборудование, установленное на локомотиве, предоставляет стабильный и высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута. При этом доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием ограничен.
В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис, начиная с подключения интернета на всех 15 маршрутах поездов "Тальго" - заявил председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Ануар Ахметжанов.
В рамках проекта внедрены мобильные терминалы проводников для проверки билетов, нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов и системы видеонаблюдения. Все записи автоматически сохраняются в облачном хранилище, что повышает уровень контроля и безопасности.
Кроме того, внедрение интернета изменило способ оплаты в вагоне-ресторане - теперь пассажиры могут оплачивать заказы в пути через POS-терминалы.
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21.01.2025, 12:47 11196
Казахстан экспортировал IT-услуги на 471 млн долларов
Экспорт вырос на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанских IT-услуг в 2024 году составил 471 миллион долларов США, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
IT-экспорт Казахстана показывает положительную динамику. За 9 месяцев 2024 года он составил 471 миллион долларов США. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По нашим прогнозам, к концу 2024 года данный показатель будет порядка 700 миллионов долларов США", - доложил Мадиев.
Он подчеркнул, что основную роль в продвижении экспорта информационных технологий Казахстана играет Astana Hub. Количество резидентов в нем превысило 1,5 тысячи компаний, в том числе 400 международных. Их общая выручка составила 620 миллиардов тенге в 2024 году. При этом доход от экспорта оценивается в 227 миллиардов тенге.
География экспорта резидентов Astana Hub охватывает более 90 стран. Помимо резидентов Astana Hub на экспорт впервые вышли GovTech продукты АО "Национальные информационные технологии". Среди таких решений - это платформы Smart Data Ukimet, Smart Bridge и конструктор веб-сайтов ЕПИР", - сказал министр.
16.01.2025, 08:53 20456
Производство высокотехнологичных дронов запустят в Казахстане
Фото: KAZAKH INVEST
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская компания Yesil Technology Company наладит производство промышленных дронов в Казахстане. Общий объем инвестиций составит порядка $12 млн. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также рынки стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе нацкомпании KAZAKH INVEST.
Проект подразумевает строительство производственной и научно-исследовательской зоны площадью 50 000 квадратных метров. Зона будет включать цех по производству аккумуляторов, научно-исследовательский центр инновационных технологий, хранение полного цикла машин, испытательную площадку для летательных аппаратов и другое", - проинформировали в пресс-службе.
Ожидается, что запуск производства создаст 500 рабочих мест.
Yesil Technology не только сосредоточена на обновлении и улучшении продукции, но и берет на себя важную миссию по подготовке местных кадров в области технологий беспилотных летательных аппаратов. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с научными организациями и компаниями для разработки программ обучения, чтобы технологии укрепились, а кадры повышали свою квалификацию", - подчеркнул глава Yesil Technology Юннин Хуэй.
Согласно Всемирной федерации беспилотных летательных аппаратов в 2024 году объем мирового рынка экономики малых высот составил $318,64 млрд, а к 2050 году этот показатель превысит $8,8 трлн. В Китае, например, объем рынка экономики малых высот в 2023 году составил $68,65 млрд, в 2024 году - $79 млрд, а в течение следующих пяти лет прогнозируется среднегодовой рост на уровне 16,03%. За этими впечатляющими цифрами стоит широкое и глубокое применение беспилотных летательных аппаратов в самых разных областях.
Компания Yesil Technology, дочерняя организация китайской Shaanxi Kaizhuo Electronic Technology Co., Ltd, создана в марте 2024 года. Будучи лидером в сфере умных решений для дронов низковысотных отраслей, деятельность компании сосредоточена на разработке коммуникационных связей для беспилотных летательных аппаратов и производстве готовых устройств. Компания стремится к глубокой интеграции передовых технологий БПЛА в мониторинг сельского хозяйства, защиту окружающей среды, охрану специальных объектов, аварийно-спасательные работы, противодействие БПЛА и другие области применения.
10.01.2025, 13:03 33656
Известного китайского предпринимателя и эксперта в области ИИ принял Токаев
Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке ИИ в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.
В ходе встречи с президентом Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктором Ли Кай-Фу глава государства подчеркнул стратегическую важность внедрения передовых технологий и отметил, что обмен опытом с ведущими мировыми экспертами способствует достижению амбициозных целей в сфере цифровой трансформации. Собеседники обменялись мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, энергетику и другие", - сообщает Акорда.
Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы.
Ранее в интервью газете Ana tili президент сообщил, что, согласно рейтингу ООН, Казахстан по развитию e-government занял 24-е место в мире.
Отрадно, что увеличивается экспорт IT-услуг из Казахстана. Успешно функционирует Astana Hub, этот технопарк объединяет свыше полутора тысяч участников, почти треть из которых - зарубежные компании. Казахстан становится все более привлекательным для глобальных цифровых номадов. Задача превратить Казахстан в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве вполне осуществима. Для этого нам надо развивать технологии искусственного интеллекта. Перспективные проекты уже появились", - заявил президент.
02.12.2024, 13:37 75776
Китайские ученые научились удалять микропластик из воды
Фото: iso.org
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Пекин. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские ученые создали биоразлагаемую пену, которая может впитывать частицы пластика из жидкости, сообщает Big Asia.
Использовать новый состав можно многократно. Его эффективность при первом применении - почти 100%, но даже после пяти циклов она сохраняется на уровне 95%", - пишет источник.
Пену изготовили из хитина, добытого из костей кальмара и хлопковой целлюлозы.
Пористая структура материала захватывает микрочастицы пластика, который обычно встречается в электронике, упаковке, текстиле и других промышленных изделиях. Эффективность пены оценивали на образцах воды из естественных источников, в том числе из моря, озера и пруда, чтобы убедиться, что она будет работать в реальных условиях", - отмечают авторы материала.
При этом способность материала впитывать вредоносные частицы практически не страдает от влияния неорганических частиц, тяжелых металлов, органических загрязнителей и микроорганизмов, содержащихся в воде.
Сейчас пластик составляет 80% всего загрязнения морской среды. Ежегодно в океан попадают от 8 до 10 млн тонн пластика, сообщает RG.ru.
Исследования утверждают, что к 2050 году вес пластика в море будет больше, чем рыбы. Уже сейчас ученые насчитывают пять крупных скоплений мусора, так называемые "мусорные острова", хотя их скорее можно сравнить с пластиковым супом. По два таких объекта находятся в Атлантическом и Тихом океанах и один - в Индийском океане", - пишет источник.
15 ноября 2022 года Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия людям необходимо все больше ресурсов - пищи, сырья, материалов. Серьезной становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Так в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.
28.11.2024, 12:36 84221
Казахстанцы смогут проверить историю автомобиля в eGov Mobile
Для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта
Фото: НИТ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь смогут проверить историю автомобиля в приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Сервис позволяет проверить полную информацию о транспортном средстве, такую как дата первичной регистрации авто на территории РК, наличие залога или обременения, а также общее количество предыдущих владельцев. Персональные данные предыдущих владельцев при этом остаются конфиденциальными", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что для использования сервиса достаточно ввести в приложении государственный номер автомобиля и номер техпаспорта.
После этого пользователю предоставляются подробные данные о транспортном средстве, включая марку, год выпуска, объем двигателя, цвет кузова и наличие дополнительного оборудования", - добавили в НИТ.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" - "Вождение и транспорт", выбрать "История владения авто";
- указать государственный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
- нажать на кнопку "Поиск";
- получить подробные данные о транспортном средстве.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile.
20.11.2024, 11:46 96426
Крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане
Среди них: безопасные методы переработки металлургического шлака, безопасные методы переработки ископаемых, автоматизация процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ и т.д.
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Финансирование 11 научно-технических проектов проектов одобрила Высшая научно-техническая комиссия, сообщил на заседании правительства министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
Всего на 2025-2027 годы из 653 предложенных научно-технических заданий комиссия одобрила выделение средств на проведение 113 по приоритетным для экономики направлениям. Среди них: экология, окружающая среда и рациональное природопользование; энергия, передовые материалы и транспорт; передовое производство, цифровые и космические технологии; биологическая безопасность, агропром и др.
Поддержка оказывается через гранты, программно-целевое финансирование и привлечение частных инвесторов в соответствии с нормами принятого в текущем году закона "О науке и технологической политике".
В ходе заседания также были представлены результаты совместной работы отечественных ученых с корпорацией "Казахмыс", ERG, НАК "Казатомпром".
На сегодняшний день проведено 6 крупных хакатонов со всеми крупными предприятиями горно-металлургической отрасли. Приняли участие порядка 200 ученых почти из 30 научно-исследовательских институтов и вузов. По итогам сформулировано порядка 80 научно-технических заданий. На заседание комиссии мы выносим 11 конкретных проектов. Таким образом 10% всех научно-технических заданий в этом году - это уже по итогам реальной работы с крупными предприятиями. Очень важно, что в работу включается обновленная Национальная академия наук при президенте. Анализ и экспертизу научно-технического задания также проводит Академия наук. Все эти задания прошли очень строгий отбор", - доложил министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек.
По аналогии ведутся работы с портфельными компаниями АО "Самрук-Казына".
Казахмыс" профинансирует 4 проекта: по очистке шахтных вод с целью их использования на производстве, в сельском хозяйстве; разработке инновационных и экологически безопасных методов переработки металлургического шлака; повышению доизвлечения свободного золота и золотосодержащих минералов из медных руд; автоматизации и оптимизации процесса обогащения руды с использованием технологий ИИ.
АО "НАК "Казатомпром" отобрало 2 проекта для совместной реализации: по разработке экологически устойчивых методов повышения эффективности извлечения и подземного скважинного выщелачивания урана.
ERG готовы профинансировать реализацию 5 научно-технических задач, среди которых разработка и испытание комплекса технологий для эффективного извлечения скандия и других ценных компонентов из глубокозалегающих бокситовых руд; инновационные и экологически безопасные методы переработки ископаемых; разработка эффективных и экономически целесообразных технологий снижения влажности бокситов на этапе добычи; разработка влагоудерживающих материалов для решения проблем избыточной влаги бокситовых руд и их транспортировки в условиях высокой влажности воздуха", - сообщил министр.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что нужно решать практические задачи и выходить на конкретные решения, позволяющие поднять производительность отраслей, эффективность экономики.
Это ключевые направления, над которыми нужно работать. Необходимо поддерживать научно-инновационную деятельность малого и среднего бизнеса с привязкой к якорным проектам крупных предприятий. Ряд наших крупных предприятий заинтересовались таким видом сотрудничества и совместно с Министерством науки провели качественную работу по разработке научно-технических заданий. Мы должны видеть практические результаты применения научных исследований", - заявил премьер.
Он обратил внимание бизнеса на расширение взаимодействия с казахстанскими учеными в рамках проектов, реализуемых с привлечением зарубежных институтов. Обмен опытом важен для дальнейшего развития отечественной научной отрасли.
Отраслевым министерствам совместно с крупным бизнесом поручено определить технологические задачи для развития прикладной науки на отраслевых научно-технологических советах. Министерствам национальной экономики, финансов, науки и Агентству по стратегическому планированию - разработать индикаторы региональных показателей выпуска продукции с научным содержанием. Министерству науки совместно с НПП "Атамекен" - усилить работу по внедрению новых механизмов взаимодействия науки и бизнеса.
15.11.2024, 11:10 105281
Казахстанцы смогут получать данные о воинской службе через eGov Mobile
Гражданин теперь сможет отправить свои данные самостоятельно
Фото: НИТ
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile, сообщает пресс-служба акционерного общества "Национальные информационные технологии".
Теперь пользователи могут просматривать и делиться информацией о своем статусе воинской обязанности и призыве на воинскую службу прямо со смартфона. Новые функции делают доступ к данным еще удобнее и проще", - проинформировали в НИТ.
В частности, в обновленной версии приложения стали доступны два новых цифровых сведения:
- информация о призыве на срочную воинскую службу - данные о призывном статусе гражданина, а также подробности о сроках призыва;
- сведения об отношении к воинской службе - актуальная информация о статусе воинской обязанности гражданина.
Кроме того, сообщается, что гражданин теперь сможет отправить свои данные самостоятельно, указав ИИН, БИН компании или номер телефона получателя, зарегистрированный в базе мобильных граждан.
Также данные можно передать непосредственно по прямому запросу работодателя - для этого он отправляет запрос по ИИН или номеру телефона пользователя. После чего пользователь получит уведомление и сможет подтвердить или отклонить запрос. Стоит отметить, что данные можно отправить через мессенджеры или почту по прямой ссылке на приложение eGov Mobile", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Казахстане военные билеты перевели в цифровой формат.
01.11.2024, 17:25 126576
Основатель Telegram анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу
Серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи
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Париж. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал превращение мессенджера в видеоплатформу.
Telegram сделал свой первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой. До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и загружать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате просмотр видео в Telegram стал намного удобнее.
Ранее Никита Лактюшин в своей статье на hi-tech.mail.ru писал, что разработчиков со всего мира попросили придумать идеальный видеоплеер для мессенджера.
На первом этапе видеоплеер планируется добавить в мобильную версию для iOS. После чего он перекочует на Android и десктопную версию мессенджера. Плеер будет воспроизводить как ролики, так и аудио", - сообщается в материале.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?