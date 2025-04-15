Уникальную казахстанскую разработку для сохранения донорских органов представили в Японии
Устройство ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) - инновационная разработка, позволяющая сохранять жизнеспособность донорских органов более 24 часов
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда врачей-исследователей Центра сердца UMC во главе с Юрием Пя представит уникальную систему ALEM на всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в японском городе Осаке с 13 апреля по 13 октября.
Разработка, предназначенная для сохранения и транспортировки донорского сердца, создана при участии Общественного фонда "Heart Center Foundation". Устройство ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) - инновационная разработка, позволяющая сохранять жизнеспособность донорских органов более 24 часов. Это особенно важно для стран с большой территорией, таких как Казахстан, где одна из ключевых задач трансплантологии - своевременная доставка органов. В отличие от традиционного метода, при котором орган сохраняется всего 4-6 часов, технология ALEM воссоздает условия, близкие к тем, что существуют в организме: поддерживает температуру, насыщает кровь кислородом и контролирует жизненно важные показатели в режиме реального времени", - говорится в сообщении фонда.
По словам Юрия Пя, собственная система сохранения донорских органов была создана после сложной ситуации, когда из-за погодных условий врачи не могли вовремя получить донорское сердце.
Зародившаяся в критический момент идея была реализована в виде устройства, которое уже доказало свою эффективность и безопасность в результате доклинических исследований на животных. По словам известного кардиохирурга, при необходимости, в данном устройстве можно не только хранить, но и лечить донорские органы, чтобы улучшить исход трансплантации и дать шанс большему количеству людей, нуждающихся в пересадке", - сообщили в пресс-службе Heart Center Foundation.
В разработке медицинской системы были задействованы инженеры и врачи-кардиохирурги, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи, морфологи, специалисты сестринского дела, лаборанты и другие сотрудники Центра сердца UMC.
Путь от идеи до создания устройства занял несколько лет, следующий этап - проведение клинических испытаний системы ALEM.
Устройство было продемонстрировано на всемирной выставке Expo-2025.
Этот продукт можно назвать прорывом. Его нельзя считать новым, потому что технология давно известна, но реализовать ее на практике, пусть пока и на этапе доклинических испытаний, и на такой длительный срок, как сутки, это большое достижение в медицине. Важно и то, что в системе ALEM можно будет не только сохранить орган, но и лечить вне тела", - подчеркнул один из авторов проекта, директор клинического академического департамента кардиохирургии Центра сердца UMС Тимур Лесбеков.
Как отмечают разработчики, технологии, подобные ALEM, выходят за рамки традиционных клинических решений, стирают границы между возможным и невозможным, расширяют горизонты для медицинской науки и делают передовые технологии более доступными для тех, кто в них нуждается.