В феврале 2021 года в Алматы и Северо-Казахстанской области полностью отключат аналоговое телевещание

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Определены новые сроки перехода на цифровое телевидение для Алматы и Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Полное отключение аналогового телевещания в Алматы и Северо-Казахстанской области планируется перенести на февраль 2021 года. Такое решение было принято с целью недопущения возможного информационного изолирования населения во время противодействия распространению пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба "Казтелерадио".

В настоящее время в рамках предотвращения распространения COVID-19 по всей территории Республики Казахстан действуют карантинные меры, в связи с этим имеется необходимость оперативного информирования населения по всем каналам. Основными каналами связи остаются телерадиоканалы, посредством которых осуществляется ежечасное оповещение населения о необходимости соблюдения карантинных мер.

Согласно приказу министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года №383 внесены изменения в определение сроков перехода на цифровое эфирное телевещание. Так, третьим этапом продвижения ЦЭТВ запланированы Алматы и Северо-Казахстанская область, где цифровой переход осуществится до 1 февраля 2021 года. До 1 декабря 2021 года на "цифру" перейдут Карагандинская область и город Нур-Султан. И на последнем, пятом этапе до 1 июля 2022 года предполагается завершить реализацию цифрового эфирного телевещания в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках внедрения ЦЭТВ многие области, а также города республиканского значения перешли на цифровой формат вещания.

Специалисты АО "Казтелерадио" рекомендуют жителям областей подготовиться к этому переходу.

Нужно понимать, что население от перехода с аналогового на цифровое телевидение получает массу преимуществ. Это доступ к большему количеству каналов, высокому качеству изображения и звука. Жителям городов и сел станут доступны от 15 до 30 каналов стандартной четкости. Цифровое изображение, в отличие от аналогового, не прерывается, не искажается, звук не пропадает. Оно такое же, как у спутникового или кабельного ТВ, но отличается от них тем, что цифровое эфирное телевещание транслируется без абонентской платы. Чтобы подключиться к нему, необходимо убедиться, что телевизор поддерживает цифровой стандарт вещания DVB-T2. Тогда останется лишь подключить дециметровую антенну. Старые телевизоры, как правило, не поддерживают стандарт DVB-T2, поэтому нужно будет приобрести приёмник цифрового сигнала, стоит он порядка 4500-5000 тенге. Все эти приготовления нужно провести для того, чтобы при отключении "аналога" люди не остались без телевидения", - отмечается в сообщении.

На данный момент полным ходом идут работы по подключению ЦЭТВ в Атырауской и Карагандинской областях.

На сегодняшний день охват населения республики цифровым эфирным телевещанием составил 90,77%, а к 2022 году предполагается охватить до 96% населения страны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства