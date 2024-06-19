18.06.2024, 13:08 3191
Во сколько казахстанским школам обойдется интернет Starlink
Одна единица оборудования Starlink в каждой школе стоит 2 тысячи долларов, тариф составляет порядка 140 тысяч тенге в месяц
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько школ подключат к интернету Starlink и какие средства будут потрачены на новую спутниковую систему, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Сегодня Starlink у нас присутствует в пилотном режиме. До конца года мы планируем, что около 2 тысяч школ получат терминалы Starlink. Мы проводим переговоры, чтобы соответствующая инфраструктура была интегрирована с этой технологией, чтобы мы могли запустить ее в массы", - проинформировал глава Минцифры.
По словам министра, сейчас о стоимости интернета для казахстанцев говорить преждевременно. Первоочередная задача - договориться со Starlink о необходимых технических решениях.
Одна единица оборудования Starlink в каждой школе стоит 2 тысячи долларов. Тариф составляет порядка 140 тысяч тенге в месяц. На одну школу рассчитан один терминал. Это устройство, которое принимает сигнал со спутника и предоставляет интернет, некий роутер", - уточнили в министерстве.
Отмечается, что срок эксплуатации терминалов не ограничен. Для школ закуплено 2 тысячи штук.
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18.06.2024, 10:37 4296
Казахстан намерен стать региональным цифровым хабом
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен стать региональным цифровым хабом. Ключевые инициативы в данном направлении профинансируют операторы связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства.
Для развития Цифрового шелкового пути и становления Казахстана региональным цифровым хабом в рамках нацпроекта предусмотрена реализация трех мероприятий", - сказал он.
Первое - это прокладка оптики по дну Каспийского моря протяженностью 370 километров. Инвестиции операторов связи двух стран составят более 23 млрд тенге.
Сегодня между АО "Казахтелеком" и ООО "Азертелеком" создано совместное предприятие и завершается тендер по выбору подрядчика на проектирование и прокладку подводного ВОЛС.
Второе - это строительство национальной гипермагистрали Запад - Восток, которое предусматривает увеличение транзитного трафика по территории Казахстана.
Третье - строительство центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика.
По данным двум проектам поступило предложение от ТОО "Freedom telecom". Собственные инвестиции в гипермагистраль составят более 17 млрд тенге со сроком до конца 2025 года, а в строительство ЦОДа - более 90 млрд тенге со сроком реализации проекта до конца 2027 года.
Таким образом, реализация вышеуказанных проектов обеспечит альтернативный маршрут международного транзита данных и привлечение на рынок BigTech компаний (Google, Amazon, Microsoft). Важно отметить, что данные три проекта финансируются операторами за собственные средства", - отметил министр.
04.06.2024, 12:02 19176
Зонд "Чанъэ-6" взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта
Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский зонд "Чанъэ-6" взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта, сообщает Китайское национальное космическое управление.
Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли", - информирует агентство "Синьхуа" со ссылкой на управление.
Подчеркивается, что взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны.
Напомним, два дня назад стало известно, что китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны.
Вчера "Чанъэ-6" передал первые данные. Камера, установленная в нижней части космического аппарата, зафиксировала процесс спуска зонда на Луну.
03.06.2024, 18:02 22621
Зонд "Чанъэ-6" передал первые данные с обратной стороны Луны
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский лунный зонд "Чанъэ-6" передал первые данные с обратной стороны Луны.
Национальная астрономическая обсерватория Китайской академии наук получила несколько снимков с камеры, установленной в нижней части космического аппарата. Она зафиксировала процесс спуска зонда на Луну", - сообщает bigasia.ru.
По словам специалистов, полученные изображения помогут проанализировать геологические особенности и рельеф в районе посадки "Чанъэ-6" и добавят ценную информацию при анализе образцов, которые доставит на Землю китайский зонд.
Отмечается, что космический аппарат оснащен обзорной камерой, прибором для спектрального анализа образцов грунта и детектором, который определяет геологическую структуру в месте посадки зонда.
Напомним, вчера стало известно, что китайский зонд успешно сел на обратной стороне Луны.
03.06.2024, 13:42 23856
Развитие ИИ: страны ОДКБ приняли совместное заявление
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Члены Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление в связи с развитием технологий искусственного интеллекта.
Заявляем о намерении сделать все зависящее от государств-членов ОДКБ для создания в зоне ответственности ОДКБ комфортной юрисдикции с целью развития ИИ. Отмечаем своевременность разработки рекомендаций для государств-членов ОДКБ по созданию взаимовыгодных принципов развития национального законодательства в области формирования и использования больших данных и в области создания искусственного интеллекта и робототехники в целях обеспечения национальной безопасности", - цитирует текст заявления пресс-служба ПА.
В документе отмечается, что рассмотрение вопросов международного регулирования разработки и применения ИИ в гражданской сфере "должно осуществляться под эгидой ООН в межгосударственном формате, основываясь на надлежащем учете интересов всех стран мира".
Напомним, сегодня в Алматы проходит очередное заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. В 2024 году в организации председательствует Республика Казахстан. Сегодня перед спикерами государств - членов ОДКБ выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
28.05.2024, 08:04 33586
Проект "Цифровое месторождение": как инновации "Роснефти" делают нефтегазовую отрасль эффективной и безопасной
Фото: Роснефть
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Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по IT одного из старейших предприятий российской нефтегазовой отрасли АНК "Башнефть" Дмитрий Лозанский рассказал, как инновационный проект компании "Роснефть" - "Цифровое месторождение" делает нефтегазовую отрасль эффективной и безопасной, сообщает пресс-служба "Роснефти".
Сейчас проект "Цифровое месторождение" реализуется специалистами дочернего предприятия "Роснефти" АНК "Башнефть", расположенного в Республике Башкортостан. В рамках проекта создается виртуальная копия реального месторождения - цифровой двойник.
Благодаря цифровым двойникам нефтяники в режиме реального времени моделируют различные сценарии разработки и эксплуатации месторождения, выбирают наиболее оптимальные способы добычи, предсказывают возможные проблемы и заранее подыскивают решения. Это помогает оптимизировать процесс добычи, снижать риски и затраты, а также минимизировать вред окружающей среде", - пояснил Дмитрий Лозанский.
Он подчеркнул, что благодаря использованию цифровых двойников нефтегазовая отрасль становится более эффективной и безопасной как для людей, так и для планеты.
Совокупно внедрение новейших информационных технологий позволит добиться существенного роста производственных показателей и значимого экономического эффекта", - заявил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по IT "Башнефти".
Проект "Цифровое месторождение" основан на обработке больших данных. В хранилище данных "Цифрового месторождения" "Башнефти" собираются с необходимой частотой данные со 120 площадных объектов, с 12 000 скважин, на основе анализа которых реализованы сценарии выдачи рекомендаций.
На данный момент "Роснефть" нашла возможность полного импортозамещения цифровых технологий - проект является собственной разработкой компании.
Достижения в области цифровизации месторождений и другие IT-проекты "Роснефти" играют ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны, способствуя развитию инноваций, повышению эффективности производства и укреплению позиций национального нефтегазового комплекса на мировой арене", - добавил Дмитрий Лозанский.
Кроме того, сейчас компания применяет уникальное ПО собственной разработки для цифрового исследования керна.
Тюменский нефтяной научный центр совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" разработали наукоемкий программный комплекс "РН - Цифровой керн". Он позволяет точно оценить содержание нефти и газа в пласте и выбрать наиболее эффективные методы их добычи", - сообщили в "Роснефти".
Как пояснили в компании, уникальная программа методами математического моделирования и микротомографии создает цифровой двойник горной породы - объемную копию породы на уровне пор.
Также на базе тюменского института "Роснефти" разработана информационная система "РН-Лаб", которая, по сути, является цифровым двойником лаборатории.
Система предоставляет пользователю полную информацию о бизнес-процессах лабораторных исследований - от приемки керна и проб флюидов, поступающих от добывающих обществ, до отбора образцов и занесения в систему результатов исследований. Обработка данных выполняется в едином информационном пространстве, аналитические алгоритмы используют нейросеть, возможности искусственного интеллекта и технологии обработки и представления данных в цифровой форме", - сообщили в компании.
По оценке специалистов "Роснефти", внедрение "РН-Лаб" снизило трудозатраты на лабораторные исследования на 25%.
В 2023 году специалисты "РН-КрасноярскНИПИнефть" разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая кратно сокращает время одного из начальных этапов обработки сейсмических данных - "пикирования первых вступлений".
Подчеркивается, что внедрение искусственного интеллекта в обработку и интерпретацию сейсморазведки позволяет "оцифровать" опыт экспертов, потративших десятилетия на освоение теоретических основ метода.
Разработанная в "РН-КрасноярскНИПИнефть" технология по автоматизации выделения разломов позволяет специалистам переключиться от монотонного выполнения работ "вручную" к творческому процессу разработки гипотез и их тестированию", - пояснили в "Роснефти".
Сегодня российская компания "Роснефть" интегрирует информационные технологии во все аспекты своей деятельности - от разведки и добычи нефти и газа до транспортировки и переработки, включая обработку и анализ больших данных о месторождениях для повышения их эффективности с точки зрения экономики и экологии.
27.05.2024, 13:54 38026
Новый сорт устойчивой к засухе кормовой культуры вывели в Казахстане
Вид рекомендуется для создания долголетних сеянных пастбищ в пустынной и полупустынной зонах южного региона Казахстана
Фото: nasec.kz
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые отдела пастбищ и кормовых культур ТОО "Юго-западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства" вывели новый сорт чогона.
Изобретение назвали "жалын". Сорт создан методом массового отбора из дикорастущий популяции из Каракума Республики Туркменистан. Хорошо приспособлен на глинистых и солонцеватых почвах и сероземах, рассказали в Национальном аграрного научно-образовательном центре.
По словам специалистов, данный сорт устойчив к засухе и зимостоек. Вегетация начинается в марте, цветет в июне-августе, плодоносит в октябре. Продолжительность вегетационного периода 210-220 дней. Высота взрослых растений достигает до 140 см.
Полного развития достигает на 2-3-й год жизни. В травостое держится более 30 лет. Кормовую массу накапливает в летний период, отличающуюся сочностью и большим содержанием витаминов. В кормовом отношении довольно ценен", - рассказали эксперты.
Данный вид рекомендуется для создания долголетних сеянных пастбищ и пастбищезащитных полос в смеси с черным саксаулом в пустынной и полупустынной зонах Южного региона Казахстана.
Напомним, синоптики прогнозируют засуху в трех регионах страны уже в мае.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
12.04.2024, 18:14 156976
О значимости формирования атласа региональной экономики рассказала эксперт
Этот инструмент позволит точно определить специализацию каждого региона, выявить их конкурентные преимущества и потенциалы
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат экономических наук, доцент, декан бизнес-школы Восточно-Казахстанского технического университета Альфия Закимова разъяснила роль атласа региональной экономики в развитии страны, формирование которого было обсуждено сегодня в ходе Национального совета по науке и технологиям под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
По мнению ученого, формирование атласа региональной экономики является важным и перспективным направлением для развития регионов. Этот инструмент позволит более точно определить специализацию каждого региона, выявить их конкурентные преимущества и потенциалы, что в свою очередь позволит эффективнее использовать ресурсы и разрабатывать стратегии развития.
Адаптация образовательных программ региональных вузов к особенностям и потребностям региона, выявленным через атлас, - это позволит лучше подготавливать кадры, соответствующие требованиям рынка труда и специфике региональной экономики", - отметила Альфия Закимова.
Вместе с тем проведение прикладных научно-исследовательских работ на основе данных из атласа также будет способствовать развитию регионов. Такие исследования помогут выявить проблемные области, предложить инновационные решения и поддержать развитие ключевых отраслей экономики региона, добавила специалист.
28.03.2024, 13:01 189096
Создать единую платформу электронного правительства планируют для стран СНГ
Руководить технической реализацией проекта будет АО "НИТ" как ведущая компания в сфере построения электронного правительства
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК объявляет стратегическое партнерство для развития электронного правительства в странах СНГ, заявил на региональном форуме вице-министр ведомства Асхат Оразбек.
За время форума мы провели множество интересных дискуссий, обменялись опытом и сформулировали новые идеи для развития наших обществ и повышения конкурентоспособности наших регионов", - поделился Оразбек.
В рамках форума МЦРИАП РК в лице АО "Национальные информационные технологии", Евразийский банк развития и Международный союз электросвязи объявили о стратегическом сотрудничестве для финансирования проекта GovStack - инновационной инициативы по развитию электронного правительства в странах СНГ.
GovStack - это амбициозный проект, направленный на создание интегрированной технологической платформы для электронного правительства, которая будет применяться в странах СНГ. Платформа будет разработана с учетом уникальных потребностей региона и внедрена совместно с местными правительственными инстанциями для улучшения качества государственных услуг и обеспечения эффективного взаимодействия граждан и государства", - говорится в информации МЦРИАП.
Целью проекта GovStack является повышение эффективности и прозрачности государственного управления в странах СНГ, а также обеспечение более широкого доступа граждан к государственным услугам через современные цифровые платформы.
Это улучшит охват, качество и доступность социальных услуг, связанных с целями устойчивого развития в регионе, тем самым ускоряя прогресс к достижению ЦУР. Мне приятно объявить о нашем соглашении о разработке и внедрении регионального проекта GovStack с целью предоставления правительствам и общественным учреждениям стран Центральной Азии и Кавказа доступа к лучшим знаниям, ресурсам и инструментам для достижения цифровой трансформации", - заявил на форуме директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава.
Он выразил уверенность, что проект окажет влияние на людей, страны и регион.
Финансовую поддержку для успешной реализации данного проекта предоставит ЕАБР, а руководить технической реализацией будет АО "НИТ" как ведущая компания в сфере построения электронного правительства.
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