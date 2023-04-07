06.04.2023, 13:30 5626

Whoosh запускает тестирование самокатов с новыми технологиями   

Тестирование технологий начнется в Москве в 2023 году
Whoosh запускает тестирование самокатов с новыми технологиями
Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор кикшеринга Whoosh запускает пилотную эксплуатацию самокатов с новыми технологиями, сообщает пресс-служба компании.

Компания протестирует технологии на самокатах Ninebot последней версии. Устройства будут оснащены дашбордом - новым экраном, реагирующим на события и дающим подсказки пользователю, и модулем компьютерного зрения, который считывает данные среды вокруг самоката и помогает реагировать на них. Арендовать такой самокат для поездки сможет любой пользователь через приложение Whoosh.

пресс-служба Whoosh

Тестирование технологий начнется в Москве в 2023 году. До 200 самокатов будут работать в разных районах города, чтобы собрать данные пользовательских сценариев и протестировать разные алгоритмические модели: различные скоростные зоны, покрытия, инфраструктуру взаимодействия с объектами окружающей среды.

По результатам пилотной эксплуатации лучшие наработки будут внедрены в модель самоката собственной разработки, которую Whoosh планирует реализовать в 2024-2025 годах.

Мы видим перспективу развития микромобильности именно в совершенствовании технологий и работе с данными. Самокат должен стать смарт-устройством, которое не просто доставляет пользователя из пункта А в пункт Б, но помогает ему при поездке, делает опыт использования нативным и понятным. Эти разработки - еще один большой шаг в развитии микромобильного транспорта, который поможет нам лучше понимать пользователя и работать с безопасностью поездок, комфортом использования сервиса. Мы запустили пилотную эксплуатацию на базе самой современной модели самоката, чтобы проанализировать, как технологии покажут себя в разных городских условиях. Мы сосредоточены на создании работающих технологий, которые будем внедрять в модель самоката собственной разработки в будущем", - заявил основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.


пресс-служба Whoosh

Отмечается, что дашборд размещен на руле самоката, его задача - стать новым каналом взаимодействия устройства с пользователем, заменив смартфон. На дашборде будут выводиться понятные графические и текстовые сигналы, помогающие при поездке: подсказки по эксплуатации самоката, помощь в парковке, маршрут поездки и навигация. Сигналы на дашборде будут видны при любых погодных условиях. Экран износостойкий и вандалоустойчивый.

С помощью технологии компьютерного зрения, внедренной в самокат, компания планирует глубже анализировать поведение пользователей, собирать обезличенные данные и сценарии реагирования на окружающую среду при поездках. Вместе с другими направлениями аналитики (аналитика поездок вдвоем, анализ дорожного покрытия и наиболее популярных маршрутов) эти данные помогут Whoosh развивать операционные процессы. Модуль компьютерного зрения будет распознавать движение в местах большого скопления людей и подавать пользователю сигналы о снижении скорости. Технология также будет реагировать на пересечение пешеходных переходов сигналом "необходимо спешиться" и советовать приоритетные маршруты для движения на самокате
 
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Теги:ЗапускТехнологииСамокаты

новости по теме

30.03.2023, 08:07 24341

Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей

Системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Создатели искусственного интеллекта (ИИ) должны минимум на полгода остановить исследование мощных систем, говорится в открытом письме на сайте организации Future of Life.

Свои подписи под обращением поставили глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также некоторые эксперты в области ИИ, сообщает РИА Новости.

Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной… Если такая приостановка не может быть быстро сделана, правительства должны вмешаться и ввести мораторий", - говорится в тексте.


В письме утверждается, что, согласно результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества.

Отмечается, что лаборатории и специалисты должны использовать предложенный перерыв для создания и внедрения набора протоколов безопасности для более мощных систем.

Авторы обращения также призвали разработчиков ИИ наладить сотрудничество с политиками для создания системы управления в этой области. Речь идет о новых регулирующих органах, надежной системе проверки и сертификации, а также контроле более продвинутых систем ИИ.

Как отмечают в письме эксперты, сейчас необходимый контроль не обеспечивается и лаборатории пытаются обогнать друг друга, разрабатывая все более мощные системы, чье поведение не могут предсказать даже создатели.
 
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Теги:Илон МаскТехнологии
28.03.2023, 21:09 29806

Эксперты МАГАТЭ приступили к миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана

На первой фазе развития ядерно-энергетической программы до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 28 марта, в Астане эксперты МАГАТЭ приступили к миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана (INIR). Закрытие работы миссии - 31 марта, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Миссию МАГАТЭ представляют эксперты секции по развитию ядерной инфраструктуры Мехмет Джейхан и Тибо Рейсет, а также внешний эксперт из Великобритании Стивен Мортин.

В работе миссии также участвуют представители казахстанской стороны - МЭ, МЭПР, АО "Казатомпром", ТОО "КАЭС", НЯЦ, ИЯФ и НТЦ БЯТ.

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ на первой фазе развития ядерно-энергетической программы до принятия решения по строительству АЭС необходимо провести оценку состояния ядерно-энергетической инфраструктуры Казахстана, которая является важным инструментом по разработке и внедрению безопасного, надежного и устойчивого использования ядерной энергии.

В ноябре 2022 года Центр по обогащению урана выполнил первую поставку в Казахстан обогащенного урана, предназначенного для казахстанско-китайского завода "Ульба-ТВС" по производству ядерного топлива для реакторов китайских АЭС.
 
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Теги:МАгАтЭобзорКазахстан
13.03.2023, 08:30 55521

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Протон-М"

Ракета стартовала в 05.13
С космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Протон-М"
Фото: roscosmos.ru
Байконур. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в 02.13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Луч-5Х", сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту", - говорится в сообщении.


Это четвертый пуск российских ракет космического назначения в 2023 году. Для "Протона-М" данный полет стал 115-м, для "Бриза-М" - 107-м в истории.

Ракета-носитель и разгонный блок изготовлены государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос").

Ракета-носитель "Протон-М" используется с 2001 года для выведения полезных нагрузок на различные околоземные орбиты и отлетные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ. За два десятилетия эксплуатации она прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить ее энергомассовые и экологические характеристики. Сегодняшний пуск стал 429-м для ракет семейства "Протон" с 1965 года.
 
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Теги:БайконурЗапуск
03.03.2023, 18:06 71536

Казахстанцы смогут подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности самостоятельно   

Сегодня был представлен инновационный проект терминала документирования
Казахстанцы смогут подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности самостоятельно
Фото: Правительство для граждан
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности теперь можно самостоятельно, сообщает пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Сегодня был представлен инновационный проект терминала документирования.

По словам министра цифры РК Багдата Мусина, данный проект уникален тем, что клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа.

Ранее для того, чтобы подать заявку, клиенту приходилось тратить до 30 минут времени на ожидание в очереди, регистрацию у сотрудника миграционной службы, оплату в кассе и фотографирование. Теперь благодаря терминалу документирования процесс займет не более 10 минут, ожидать в очереди не придется", - отметил министр.



Услуга по получению паспорта и удостоверения личности является одной из самых популярных в Казахстане.

За прошлый год более 2,3 миллиона граждан обратились в ЦОНы за оказанием услуги. Для оптимизации обслуживания граждан, сокращения времени приема госкорпорацией установлен терминал, позволяющий самостоятельно подать заявку на получение документов. На сегодняшний день четыре терминала установлены в ЦОНе города Астаны.

Подчеркивается, что в дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.

Мы стремимся к полному безбумажному оказанию государственных услуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание. Нам важно, чтобы клиенты, приходя в ЦОН, могли получить услугу быстро и качественно. Кроме того, при разработке терминала учтены все риски и обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных", - отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.


Отмечается, что, для того чтобы воспользоваться терминалом, клиенту необходимо самостоятельно заполнить все данные, пройти биометрическую идентификацию, сфотографироваться, поставить подпись и оплатить услугу по QR-коду через БВУ.

Кроме того, госпошлина за изготовление паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности - 690 тенге.

После подачи заявки через терминал услугополучателю необходимо обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям.

Ранее сенаторы предлагали снизить госпошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним.
 
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Теги:Получениетерминалдокументы
02.03.2023, 14:28 76356

Хакеры требовали биткоины от государственного ведомства РК

Один из персональных компьютеров был зашифрован полностью, а системные логи очищены
Хакеры требовали биткоины от государственного ведомства РК
Фото: vietnews.ru
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Хакеры требовали биткоины от государственного ведомства Республики Казахстан, сообщает Государственная техническая служба.

В одной из организаций квазигосударственного сектора Казахстана обнаружено заражение сети вирусом-шифровальщиком. Для дешифровки злоумышленники потребовали выплату в биткоинах", - проинформировали в пресс-службе.


Специалистами было установлено, что один из персональных компьютеров был зашифрован полностью, а системные логи очищены.

Для всех пользователей организации была создана лишь одна учетная запись - "X". С помощью перебора паролей, используя протокол RDP (протокол удаленного рабочего стола от Microsoft), злоумышленник получил доступ к инфраструктуре и удалил антивирусное программное обеспечение на каждой рабочей станции. После удаления антивирусного ПО на все устройства был загружен шифровальщик", - добавили в ГТС.


Ранее сообщалось, что хакеры взломали сайт ОДКБ.
 
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Теги:РКХакервзлом
01.03.2023, 21:37 78736

В Жетысуской области с участием инвесторов из Саудовской Аравии построят ветроэлектростанцию

Начать строительство планируется в 2025 году
Фото: пресс-служба Минэнерго РК
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта состоялась рабочая поездка министра энергетики РК Болата Акчулакова совместно с председателем правления АО "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым в Эр-Рияд, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Казахстанская делегация встретилась с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом и с руководствами крупных компаний, таких как Saudi Aramco, SABIC и ACWA Power.

В ходе встречи в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение о принципах по реализации проекта по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) между Министерством энергетики РК, АО "Самрук-Казына" и ACWA Power.

Подписанное соглашение направлено на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт в Жетысуской области (Джунгарские Ворота), начать строительство планируется в 2025 году.

Ожидается, что реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных концепцией перехода Казахстана к "зеленой" экономике, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию "зеленой" электроэнергии в стране.

Также в рамках встречи были обсуждены вопросы реализации и развития нефтегазовых и нефтегазохимических проектов, в том числе дальнейшего развития ВИЭ.

По итогам встречи стороны договорились рассмотреть возможность подписания межведомственного соглашения с определением совместных перспективных направлений для развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

Напомним, 8 декабря 2022 года в Астане и Пекине одновременно состоялась конференция по развитию в Казахстане возобновляемых источников энергии. В рамках конференции был обнародован отраслевой исследовательский доклад о перспективах сотрудничества Китая и Казахстана в сфере "зеленой" энергетики. В докладе систематически рассматривается история развития сектора "зеленой" энергетики Казахстана и китайско-казахстанского сотрудничества, начиная от развития "зеленых" источников энергии в РК и заканчивая преимуществами технологий "зеленой" энергетики Китая и его инвестиционного опыта. Кроме того, в документе освещаются широкие перспективы китайско-казахстанского сотрудничества в отрасли "зеленой" энергетики в будущем.
 
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Теги:Саудовская АравияМинэнергоВИЭ
15.02.2023, 21:33 98521

В Алматы создадут черный список сайтов для школьников

В городских школах усилен контроль за информационной безопасностью
В Алматы создадут черный список сайтов для школьников
Фото: Depositphotos
Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее в соцсетях распространилось видео, как в одном из учебных заведений Алматы учащиеся на уроке просматривали видео порнографического характера. В этой связи прокуратур города провела анализ защищенности учащихся общеобразовательных школ от запрещенной информации.

По закону государственные органы должны принимать меры, направленные на недопущение доступа детей к запрещенному к просмотру контенту. К такому контенту относится порнография, культ жестокости и насилия, оскорбляющие человеческое достоинство, оказывающие вредное воздействие на детей и способствующие совершению правонарушений (Закон РК "О правах ребенка в Республике Казахстан", Закона РК "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"). Несмотря на принимаемые органами меры по блокировке таких сайтов, практически ежедневно создаются новые", - сообщили в прокуратуре города.


Учитывая это, прокуратура предложила усилить и пересмотреть работу по мониторингу такого контента и недопущению его распространения среди учащихся.

По акту прокурорского надзора управлением образования принят специальный приказ, по которому на КГУ "Городской научный методический центр новых технологий в образовании" возложена обязанность проведения мониторинга и формирования черного списка. Выявленные запрещенные сайты будут вноситься в корпоративную сеть School.net. Это позволит максимально минимизировать доступ учащихся к нежелательному контенту.

Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения топором и ножом трем ученикам. Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте.

По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чем не повинные школьники.
 
12.02.2023, 18:17 105131

"Роскосмос" продемонстрировал снимок тектонического разлома в Турции

"Роскосмос" задействовал все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли
"Роскосмос" продемонстрировал снимок тектонического разлома в Турции
Фото: Роскосмос
Москва. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "Роскосмос" продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Роскосмос" задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.


На снимке, сделанном при помощи космического аппарата "Канопус-В", отмечен тектонический разлом.

В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.

Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.

Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
 
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Теги:ЗемлетрясениеТурцияпоследствия

 

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