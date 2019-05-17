Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Синоптики предупреждают о заморозках в Нур-Султане и Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области ночью 17 мая местами сохраняются заморозки 3 градуса. Днем местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, южный с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Также, по информации синоптиков, в Нур-Султане ночью 17 мая сохраняются заморозки на поверхности почвы 3 градуса.

Напомним, в Казахстане после кратковременного похолодания 17-18 мая ожидается смена северных воздушных потоков на западные и быстрое повышение температуры воздуха.

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