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На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются осадки

11.11.2019, 08:58 12583
Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 11 ноября 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 
"В большинстве областей республики с прохождением атмосферных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке местами сильные, ожидается усиление ветра, метель, гололед. Лишь на юго-западе и западе страны - погода без осадков. Местами ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ночью низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед. 
 
В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, гололед. 
 
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской, утром и днем в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман. 
 
По данным синоптиков, 11 ноября 2019 года в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом осадков, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды.
 

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