Проблем с пересечением казахстано-узбекской границы не существует - МИД Узбекистана

Ташкент. 10 июля. Kazakhstan Today - Более 3700 граждан Узбекистана пересекли казахско-узбекскую границу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан, передает Kazakhstan Today.

В период с 1 по 7 июля 2020 года через контрольно-пропускной пункт "Жибек жолы" - "Гишт-Куприк" в Узбекистан вернулись более 2700 соотечественников. Однако из-за возникших технических проблем пересечение сограждан казахстано-узбекской границы осуществлялось в ограниченном количестве, что стало причиной скопления около 3000 граждан Узбекистана", - сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В ведомстве сообщили, что в результате совместной работы специальной республиканской комиссии, пограничных войск СГБ и диппредставительств Узбекистана в Казахстане, 8 июля в оперативном порядке решены все технические и организационные вопросы, препятствующие свободному пересечению сограждан казахстано-узбекской границы.

По информации Оперативного штаба МИД Узбекистана, с вечера 8 июля и в течение дня 9 июля 2020 года КПП "Жибек жолы" - "Гишт-Куприк" пересекли 3746 сограждан.

В настоящее время проблем с пересечением межгосударственной границы не существует, контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, скопление граждан у КПП не наблюдается", - заверили в ведомстве, напомнив, что все граждане по возвращении на родину должны пройти 14-дневный карантин со строгим соблюдением соответствующих требований.

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