В Алматы вновь задержали рейс из-за попавшей в самолет молнии

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АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - В Алматы из-за попавшей в самолет молнии был задержан рейс КС 855 направлением Алматы - Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рейс планировался к вылету по расписанию в 19.45 8 августа. По причине попадания молнии в самолет во время выполнения предыдущего рейса воздушное судно было заменено на резервный борт группы компаний, который ранее выполнял рейс FlyArystan КС 7058 по маршруту Алматы - Нур-Султан - Алматы, и задержка должна была составить 3 часа 45 минут. Однако задержка увеличилась из-за пыльной бури в Алматы, закрытия аэропорта Нур-Султана и технической неисправности воздушного судна", - сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana.
По ее информации, задержка рейса составила 7 часов 15 минут. Пассажирам были предоставлены напитки и питание, некоторые пассажиры были пересажены на другие рейсы.
Пассажирам бизнес-класса предоставляется ваучер на билеты эквивалентном 100 долларам США. Мы сожалеем о доставленных неудобствах", - подчеркнули в авиакомпании.
Напомним, проблемы с задержками рейсов в последнее время происходят регулярно. В частности, авиакомпания Air Astana была 4 раза оштрафована за постоянные задержки.
Президент группы компаний Air Astana Питер Фостер заявил на брифинге, что проблему, возможно, удастся решить к октябрю.