15-летняя гражданка Казахстана не может покинуть аэропорт Санкт-Петербурга

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Прибывшая в Петербург на лечение 15-летняя гражданка Казахстана Томирис Айтжанова оказалась одна заперта в Пулково в связи с новым распоряжением правительства РФ о въезде иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из-за этого девочка уже вторые сутки находится в аэропорту, сообщает российское издание fontanka.ru . Как рассказал дядя Айтжановой, ее законный представитель на территории РФ Серик Даулбаев, который ждет ее в зоне прибытия, 15 марта медицинская организация "Интрамед" выдала Айтжановой приглашение на территорию России в соответствии с требованиями распоряжений правительства РФ №1511-р от 16 марта 2020 и №763-р от 6 июня 2020 с целью лечения.

Лечение должно было начаться 9 апреля и продлиться 30 дней. Однако 23 марта в силу вступило новое распоряжение правительства РФ №737-р, согласно которому медицинские организации обязаны вносить сведения о приглашении на лечение иностранных граждан в электронную базу информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Из-за этого, как уверяют представители девочки, ее не выпустили из Пулково.

По словам мамы ребенка Карлыгаш Кусаиновой, первые сутки дочь пила только воду. Лишь на второй день, 11 апреля, ее накормили после прихода консула Казахстана.

Все, что от нас требовалось, было сделано еще до того момента, как она прилетела на территорию Российской Федерации. Вчера к нам приходил адвокат представителя девочки. Ему были выданы все документы: лицензия, договор о лечении, квитанция. Я хочу обратить внимание, что первичное приглашение им было выдано до 23 апреля, когда еще не действовало новое положение об обязательной регистрации на Госуслугах. Уже после всей этой ситуации мы пробовали подавать это заявление на Госуслугах, но нам пришел отказ. Я еще раз повторю, что у представителей девочки есть оригинал нашего приглашения, датированного 15 марта 2021 года. Соответственно, оно попадает под те инструкции, когда регистрация на Госуслугах еще не требовалась. Возможно, дело не только в этом приглашении", - заявила генеральный директор "Интрамед" Екатерина Кондратьева.

Официальный представитель девочки считает, что были нарушены права несовершеннолетнего на территории Санкт-Петербурга.

Пограничная служба ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нарушает права несовершеннолетней гражданки Республики Казахстан Айтжановой Т., не допуская последнюю в Российскую Федерацию, причиняя последней моральный вред, нравственные страдания и нарушая действующее Федеральное законодательство, Конституцию РФ, Минскую конвенцию и Конвенцию по правам ребенка, запрещая последней общаться с членами своей семьи, получать квалифицированное лечение на территории государства-члена конвенции, а также иные права, предусмотренные указанным законодательством", - говорится в официальной жалобе.

По последним данным, девочку в ближайшие часы должны депортировать рейсом через Стамбул в Алматы.

Я вообще не понимаю, как можно так поступить с несовершеннолетним ребенком, когда ее в нескольких метрах ждет ее родной дядя, на которого оформлены все официальные документы. А теперь ее хотят депортировать с пересадкой в Стамбуле. Кто за ней там будет следить, кто ее проводит? Кто за это все будет нести ответственность?" - говорит мама девочки.

Получить комментарий от погранслужбы Пулково изданию пока не удалось.





Позже в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что Генеральное консульство РК оказало максимальное содействие и несовершеннолетняя гражданка РК была допущена на территорию РФ в индивидуальном порядке.





Обращаем внимание граждан Республики Казахстан в необходимости неукоснительного соблюдения правил прохождения государственной границы Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

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