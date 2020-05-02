1 млн казахстанцев поддержал инициированный Назарбаевым фонд Birgemiz

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья, от всей души поздравляю с Днем единства народа Казахстана. Этот праздник всецело отражает консолидирующие идеи нашего общества, заложенные Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Единство, согласие и взаимоуважение - вот надежный фундамент успешного и стабильного развития нашей страны", - сказал Бауыржан Байбек в Facebook .





Он сообщил, что сегодня по поручению Елбасы в дополнение к беспрецедентным мерам, инициированным главой государства Касым-Жомартом Токаевым, партией Nur Otan продолжается адресная поддержка нуждающихся казахстанцев.

Уже свыше 98 тысяч семей получили продуктовые наборы и антисептические средства. Еще 100 тысяч семей обеспечены бесплатными масками", - уточнил зампред.

Он также рассказал, что на этой неделе фондом Birgemiz, учрежденным по инициативе Нурсултана Назарбаева, в преддверии Дня единства народа Казахстана завершена вторая волна единовременных выплат по 50 тысяч тенге еще для 210 тысяч семей. Таким образом, прямую финансовую помощь получили более 360 тысяч наиболее нуждающихся семей нашей страны. С учетом членов семей - это порядка 1 млн казахстанцев.

Как отметил Елбасы в своем поздравлении, "сплоченность казахстанцев - это не историческая данность, а большой труд и ответственность каждого из нас". Уверен, что, благодаря единству, дружбе, взаимной поддержке и силе духа нашего народа мы преодолеем любые трудности, в том числе нынешний кризис. Партия Nur Otan под руководством Нурсултана Назарбаева приложит для этого все усилия", - подчеркнул Байбек.

Он также пожелал всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и семейного тепла.

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