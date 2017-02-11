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20 февраля аким Алматы ответит на вопросы горожан10.02.2017
  • Фото: www.primeminister.kz
Общество  11:14

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - 20 февраля 2017 года состоится отчетная встреча акима Алматы c населением, сообщила пресс-служба акима.

"В ходе мероприятия Бауыржан Байбек ответит на вопросы жителей города, подведет итоги года, а также расскажет о дальнейшем социально-экономическом развитии мегаполиса и планах на 2017 год. Для удобства горожан в день отчетной встречи будет работать горячая линия. Регистрация вопросов будет производиться в Call-centre по номеру 220-74-74", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Отчетная встреча будет освещаться в онлайн-режиме на сайте www.almaty.gov.kz, в официальных аккаунтах акимата Алматы в социальных сетях Facebook (https://www.facebook.com/almaty.gov.kz) и Periscope (http://www.periscope.tv/akimat_almaty). Кроме этого, прямые включения будут организованы на телеканале "Алматы".

Встреча состоится в 10.00 по адресу: Алматы, проспект Достык, 56 (Дворец Республики).
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