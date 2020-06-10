ДТП на блокпосту: виновник был уволен из органов 21 мая

Алматы. 9 июня. Kazakhstan Today - Виновник ДТП на блокпосту был уволен из органов внутренних дел 21 мая, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции, Азаматов работал в органах с 30 апреля 2014 года по 21 мая 2020 года в должности инспектора полка патрульной полиции.

Уволен он из ОВД по собственному желанию. За годы службы гражданин Азаматов имел 4 взыскания и ни одного поощрения. Данные взыскания связаны с нарушением им служебно-воинской дисциплины и низкой ответственностью", - говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, в момент совершения ДТП водитель находился в средней степени алкогольного опьянения, что подтверждено проведенной судебно-наркологической экспертизой.

Причиной ДТП стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки, сообщили в полиции.

Освобождены от занимаемых должностей заместитель командира полка патрульной полиции ДП города Алматы подполковник полиции К. Сатаев, начальник Управления кадровой политики ДП Алматы полковник полиции О. Мырзабеков, начальник инспекции по личному составу ДП Алматы подполковник полиции А. Акылбеков.

Предупреждены о неполном служебном соответствии начальник местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции М. Саттаров (ранее занимавший должность командира полка), начальник управления собственной безопасности Алматы подполковник полиции С Кокрекбаев., заместитель начальника ДП Алматы полковник полиции А. Нашарбеков.

Строгие выговоры объявлены первому заместителю начальника ДП Алматы полковнику полиции Н. Алмасбекову, начальнику отдела ДП Алматы подполковнику полиции С.К. Азирбек. Начальнику ДП Алматы генерал-майору полиции К. Таймерденову за недостатки в организации деятельности вверенного подразделения объявлен строгий выговор.

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