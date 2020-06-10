ДТП на блокпосту: виновник был уволен из органов 21 мая

По информации департамента полиции, Азаматов работал в органах с 30 апреля 2014 года по 21 мая 2020 года в должности инспектора полка патрульной полиции.
Уволен он из ОВД по собственному желанию. За годы службы гражданин Азаматов имел 4 взыскания и ни одного поощрения. Данные взыскания связаны с нарушением им служебно-воинской дисциплины и низкой ответственностью", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, утром 25 мая пьяный водитель BMW наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских - Жарас Жангазиев и Дастан Абдыканов. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли. Третий пострадавший, старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым, был доставлен в реанимацию 7-й горбольницы. Позднее стало известно, что водитель, протаранивший блокпост в Алматы, служил в правоохранительных органах.
По данным полиции, в момент совершения ДТП водитель находился в средней степени алкогольного опьянения, что подтверждено проведенной судебно-наркологической экспертизой.
Причиной ДТП стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки, сообщили в полиции.
По итогам служебной проверки приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в отношении девяти сотрудников из числа руководящего звена приняты меры дисциплинарного взыскания.
Освобождены от занимаемых должностей заместитель командира полка патрульной полиции ДП города Алматы подполковник полиции К. Сатаев, начальник Управления кадровой политики ДП Алматы полковник полиции О. Мырзабеков, начальник инспекции по личному составу ДП Алматы подполковник полиции А. Акылбеков.
Предупреждены о неполном служебном соответствии начальник местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции М. Саттаров (ранее занимавший должность командира полка), начальник управления собственной безопасности Алматы подполковник полиции С Кокрекбаев., заместитель начальника ДП Алматы полковник полиции А. Нашарбеков.
Строгие выговоры объявлены первому заместителю начальника ДП Алматы полковнику полиции Н. Алмасбекову, начальнику отдела ДП Алматы подполковнику полиции С.К. Азирбек. Начальнику ДП Алматы генерал-майору полиции К. Таймерденову за недостатки в организации деятельности вверенного подразделения объявлен строгий выговор.
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