В Алматы арестованы 24 человека по подозрению в участии в беспорядках в Кордайском районе

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы арестованы 24 человека по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, подозреваемым санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца санкционирована по части 2 статьи 272 УК РК (Участие в массовых беспорядках).

Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек. В ходе инцидента пострадали 185 граждан , из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. По событиям в Кордайском районе заведено порядка 90 уголовных дел.

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