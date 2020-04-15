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В Алматы арестованы 24 человека по подозрению в участии в беспорядках в Кордайском районе

14.04.2020, 17:30 18415
В Алматы арестованы 24 человека по подозрению в участии в беспорядках в Кордайском районе
Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы арестованы 24 человека по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, подозреваемым санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
 
Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца санкционирована по части 2 статьи 272 УК РК (Участие в массовых беспорядках).
 
 
Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек. В ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. По событиям в Кордайском районе заведено порядка 90 уголовных дел. 
 
 

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