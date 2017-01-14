25-летняя астанчанка не училась в школе из-за утерянных документов

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - 25-летняя астанчанка Анна Хохлова не училась в школе из-за утерянных документов.

Всю свою жизнь девушка прожила без документов и никогда не училась в школе. Сейчас Аня ждет ребенка и боится, что и ему выпадет участь быть официально никем, передает Kazakhstan Today.

Аня самостоятельно кое-как научилась читать, когда ей исполнилось 20, сейчас понемногу осваивает грамоту. По ее словам, когда-то мать потеряла ее свидетельство о рождении.

"Помню, в детстве она меня водила в какую-то школу, хотела устроить, но там ей сказали - нет прописки, нет свидетельства о рождении, поэтому мы не можем принять ребенка. Вы хотя бы свидетельство о рождении сделайте, но маме не до этого было", - рассказала девушка.

Мать Ани сильно выпивала, поэтому постоянного места жительства у них не было. И тут серьезный вопрос к местным органам образования: почему никто не заметил девочку Аню, которая никогда не ходила в школу. В 2011 году семья попала в Центр временной адаптации. Здесь Ане помогли сделать свидетельство о рождении. На его основании, после составления биографии и привлечения свидетелей, девушка вполне может получить удостоверение личности. Но этот процесс затянулся на три года. В последний раз, когда Аня пришла в миграционную полицию, по ее словам, сотрудник закрыл перед ней дверь.

"Ничего не объяснял. У меня слезы из глаз покатились, там столько народу. Мне же тоже стыдно при всех говорить, что я не училась, что я взрослая девушка. Он сказал, пишите правильно автобиографию. А как я должна ее написать? Ну я написала все, что я помню", - рассказала она.

Девушка обратилась за помощью в СМИ. Как сообщает телеканал "Евразия" , после обращения журналистов в департамент внутренних дел Астаны, сотрудники пообещали в индивидуальном порядке рассмотреть дело Анны Хохловой.

"В миграционной полиции она была, все телефоны контактные она получила. Мы готовы пойти навстречу в ускоренном оформление документов, пойдут ей навстречу, хоть обедом пожертвуют, но оформят ее", - заверила пресс-секретарь департамента внутренних дел города Софья Кылышбаева.

Сейчас Аня ждет ребенка. В поликлинике девушка не была - не принимают. Поэтому даже точный срок беременности она не знает. Аня надеется, что с будущим ребенком все в порядке и никаких отклонений нет. Больше всего Аня боится, что, если не сможет получить удостоверение личности, ее ребенка постигнет та же участь, что и ее. Детство без школы и будущее без перспектив.

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