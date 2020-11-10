В Алматы планируется сдать 2,4 млн квадратных метров жилья

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства жилья, школ и детских садов, передает Kazakhstan Today.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о ходе строительства многоквартирных жилых комплексов по программе "Нурлы жер".

Жилищное строительство показывает хорошую динамику", - отметил аким мегаполиса.

Он заявил, что по итогам года планируется сдать 2396 тыс. квадратных метров жилья, что почти на 300 тыс. квадратных метров больше, чем в 2019 году. В том числе коммерческого жилья - 1591 тыс. квадратных метров, или 17 420 квартир, за счет средств госбюджета - 290 тыс. квадратных метров, или 5206 квартир, ИЖС - 510 тыс. квадратных метров, или 2062 дома, общежития - 4,6 тыс. квадратных метров.

Аким рассказал, что масштабное строительство развернуто в Новом Алматы. По программе "Нурлы жер" в Наурызбайском районе возводится ЖК "Алма сити" на 127 многоквартирных домов общей площадью 217 840 квадратных метров. В текущем году будет сдано 100 домов, остальные - в следующем. До конца года будет сдан ЖК "Нурлы дала" на 8 домов площадью 27 371 квадратных метров. В Алатауском районе строится ЖК "Мадениет" на 22 дома площадью 43 620 квадратных метров, 16 домов будут сданы до конца года. Оставшиеся - в следующем. Эти микрорайоны застраиваются комплексно, предусмотрены объекты социального назначения.

Аким Алматы также проверил темпы строительства школ. В Ауэзовском районе, в микрорайоне Жетысу-2, к школе №117 возводится пристройка на 900 мест. В Наурызбайском районе на территории школы №186 возводятся пристройка на 513 ученических мест и детский сад на 120 мест.

В целом к началу следующего учебного года планируем сдать 17 пристроек к школам на 8818 мест. До конца 2021 года - 8 школ на 12 600 мест в Алатауском, Наурызбайском, Турксибском районах", - сообщил Сагинтаев.

Также аким города посетил строительную площадку в микрорайоне Калкаман, где продолжается возведение нового корпуса приемного покоя ГБ №7 на 48 коек. В Алмалинском районе завершено строительство пристройки к Колледжу моды и дизайна на 80 мест.

По всем объектам поручил контролировать качество работ и соблюдение сроков сдачи в эксплуатацию. Необходимо позаботиться о благоустройстве территорий, подъездных дорог и своевременной поставке оборудования", - подчеркнул аким Алматы.

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