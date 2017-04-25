39 жилых домов остаются подтопленными на территории Казахстана

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - На сегодня в Казахстане остаются подтопленными 39 жилых домов. За прошедшие сутки паводковые воды отведены и откачаны еще из 35 жилых домов. Также отведена вода из всех 574 дачных домов в Актобе, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

По данным ведомства, подразделениями КЧС, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, Национальной гвардии и привлеченных организаций продолжается проведение аварийно-спасательных и неотложных работ. В противопаводковых мероприятиях за сутки задействовано 1294 человек, 417 единиц техники, 23 водооткачивающих устройств и 27 плавательных средств, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областяхведутся работы по оповещению и эвакуации населения, оказанию психологической помощи, отгону домашних животных, откачке и отводу воды, отсыпке и укреплению защитных валов, проколу полотна автодорог, укреплению дамб, восстановлению автодорог и тел плотин, охране общественного порядка, мониторингу защитных обвалований, контролю за уровнем воды и патрулированию.

В Акмолинской области силами спасателей ведутся работы по переправе жителей, доставке медикаментов и продуктов питания в село Ягодное Астраханского района и поселок Ащикуль Атбасарского района.

Переливы талых и паводковых вод происходят на 22 участках автомобильных дорог, на 25 участках имеются размывы дорожного полотна. Продолжается перелив вод через железнодорожное полотно в Каркаралинском районе Карагандинской области на 166 километре железнодорожного перегона Буркутты - Саумалколь.

По данным прогнозных служб, в ближайшие сутки на реках Восточно-Казахстанской области ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, возможны разливы, подтопления. На реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности.

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