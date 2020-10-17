На посмертное донорство уже согласились 60 казахстанцев

Нур-Султан.16 октября. Kazakhstan Today - За три дня около 500 казахстанцев оформили свое отношение к донорству, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в начале текущей недели председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов анонсировал запуск на Egov.kz услуги по оформлению отказа или согласия на изъятие органов . Как сообщил сегодня на правительственном часе в сенате министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, с момента запуска услуги подано около 500 заявок.

По данным Минздрава, с момента введения нового Кодекса о здоровье казахстанцы в бумажном виде оформили около 300 отказов и всего шесть согласий. Однако с момента запуска услуги через Интернет уже 400 человек оформили отказ, а 60 - согласие на изъятие органов после смерти.

Как сообщалось ранее, для получения услуги необходимо авторизоваться через ЭЦП или одноразовый пароль, выбрать услугу "Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации" в разделе "Здравоохранение". Далее пользователь выбирает тип заявления: "Регистрация отзыва на согласие" либо "Регистрация согласия".

В случае регистрации согласия у пользователей есть возможность выбора определенных органов в целях трансплантации, которые указываются при подаче заявления на eGov.kz. Ранее сообщалось, что казахстанцы отказываются давать разрешение на изъятие органов умерших родственников

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