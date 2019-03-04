Алматы. 1 декабря. Kazakhstan Today - 960 единиц спецтехники участвуют в устранении последствий снегопада в Алматы, который начался накануне, 30 ноября, и продолжился сегодня, передает Kazakhstan Today.





В период снегопада, который продолжался с 19.00 30 ноября до 05.30 1 декабря, высота снежного покрова в городе Алматы составила 15 сантиметров, в горной местности до 30 сантиметров. Коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. В ночной период использовано 4600 тонн противогололедных материалов", - сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.





По информации ведомства, 01.30 организованы колонны спецтехники, которые ведут работы по подметанию и сгребанию снега. По состоянию на 8 часов утра на снежные свалки вывезено 1955 кубометров снега.





В работах по уборке и вывозу участвуют 960 единиц спецтехники, из них 155 пескоразбрасывателей. Дополнительно привлечено 110 самосвалов со строительных компаний для вывоза снега. Количество задействованных дорожных рабочих составляет 2620 человек. В настоящее время особое внимание уделено очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парковочных карманов", - отметили в управлении.





Также сообщатся, что 1-3 декабря планируется завершить вывоз снега со всех основных городских улиц.





В районных акиматах и акимате города организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке и вывозу снега.





Вместе с тем ведомство просит жителей города отнестись с пониманием к работе коммунальных служб по уборке снега и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог.





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