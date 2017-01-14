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9 кызылординских памятников включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО14.01.2017
Общество  12:37

Кызылорда. 14 января. Kazakhstan Today - 9 памятников Кызылординской области включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе акима региона.

"В предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены девять историко-культурных памятников Кызылординской области. В частности, это средневековые городища Сыганак, Жанкент, Кескен-куюк, Чирик Рабат, Жент, мавзолей Баланды, Бабиш мола, памятники Жетыасарского оазиса и петроглифы Сауыскандык", - проинформировали в акимате, передает Kazakhstan Today.

Также отмечается, что в текущем году наряду с систематически проводившимися с 2014 года археологическими исследованиями на городищах Жанкент, Сыганак, Чирик Рабат, будут начаты раскопки в городищах Жент, Сортобе и мавзолее Кердери.

Как отметила на брифинге в Региональной службе коммуникаций и.о. руководителя областного управления культуры, архивов и документации Мира Абуова, согласно заключению специальной комиссии при Министерстве культуры и спорта, государственный список памятников истории и культуры республиканского значения пополнился еще девятью памятниками области.
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