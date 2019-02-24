В Астане пятерых полицейских уволили за драку

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Астане пятерых сотрудников полиции уволили из рядов органов внутренних дел за участие в драке, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции провел служебную проверку по факту драки между сотрудниками полиции, снятой на видео и распространенной в сети Интернет, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки командир роты дорожно-патрульной полиции освобожден от занимаемой должности, руководство дорожно-патрульной полиции привлечено к строгой дисциплинарной ответственности. Пятеро участников драки: двое участковых инспекторов полиции и трое сотрудников дорожно-патрульной полиции уволены из органов внутренних дел", - уточнили в полиции.

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