Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромета", 2 марта в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед, днем местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный - до 15-20 метров в секунду.

В этот же день в Западно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду. В Уральске - низовая метель, туман, гололед и ветер юго-западный, до 17 метров в секунду.

Кроме того, во второй половине дня 2 марта в Туркестанской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду. Такой же прогноз по городу Туркестану, говорится в штормовом предупреждении.

По прогнозу синоптиков, в Актюбинской области 2 марта днем ожидается местами низовая метель, гололед. Ветер южный, с порывами до 15 метров в секунду. В Актобе днем ожидается гололед.

В Костанайской области 2 марта местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, 3 марта в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, днем местами сильные (преимущественно снег). Местами метель, гололед, туман. Ветер юго-западный ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. Также в регионе ожидается повышение температуры воздуха днем до 2 мороза - 3 тепла, проинформировали в "Казгидромете".

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