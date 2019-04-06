Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Эдуард Галлеев, отец пропавшей в Алматы Анастасии Галеевой, обратился к генпрокурору с просьбой содействовать раскрытию ее вероятной гибели, передает Kazakhstan Today.

Обращение отца пропавшей девушки появилось в Сети.

Напомним, что 22-летняя Анастасия пропала 10 февраля . Последней, кто ее видел, была ее подруга Маргарита, проживающая в поселке Жана Куат. Сначала девушка заявила волонтерам, что Настя пробыла у нее дома 9 февраля до 23.30, после чего ушла. Анастасию в течение двух недели разыскивали полиция и волонтеры, но в конце февраля Маргарита и ее муж признались, что девушки нет в живых.

Теперь родные девушки пытаются найти ее тело, а также требуют от правоохранительных органов выяснить все обстоятельства ее гибели и привлечь виновных к ответственности.

В обращении к генеральному прокурору Эдуард Галлеев пишет, что друзья, у которых она находилась в вечер своего исчезновения, "имели отношение к ее смерти". По их словам, Анастасия умерла в их доме, а они пытались оказать ей помощь.

Их показания сводились к следующему… испугавшись последствий, они избавились от тела, сбросив его в водосточный канал в районе поселка Комсомол и поселка Казцинк", - пишет отец.

Он отмечает, что поиски тела ведутся ежедневно, но пока результатов не дали.

При этом возмущение Эдуарда Галеева вызывает то, что люди, которые решили избавиться от тела девушки, находятся на свободе и в постоянном контакте друг с другом, что дает им возможность "договариваться между собой", "вводя следствие в заблуждение".

В этой связи отец Анастасии попросил генпрокурора создать оперативно-следственную группу из числа опытных сотрудников для раскрытия преступления, а также "изменить меру пресечения лицам, имеющим отношение к совершению данного преступления, с подписки о невыезде на арест".

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