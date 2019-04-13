Шымкент. 12 апреля. Kazakhstan Today - Неизвестные сожгли камеры "Сергек" в поселке Шымкента. Об этом сообщил заместитель акима города Данат Жумин, передает корреспондент Kazakhstan Today.

По словам замакима, камеры были сожжены в прошлом году.

В одном из населённых пунктов города мы установили камеры "Сергек". Спустя какое-то время их сожгли. Полиция начала расследование. Предположили, что местные "лихачи" таким образом решили выразить протест нашему начинанию по повышению безопасности на дорогах", - написал Данат Жумин в Facebook .

Вместе с тем, по его словам, именно местные жители попросили восстановить камеры, так как в районе выросло число ДТП.

На днях к нам поступило коллективное обращение от жителей этого же населенного пункта. Просят как можно скорее установить новые камеры на месте сгоревших. Говорят, что страдают из-за нарушителей ПДД, по чьей вине уже несколько людей здесь стали жертвами", - рассказал он.

Заместитель акима отметил, что большинство жителей Шымкента - "добрые, трудолюбивые и честные люди", но, "как и везде, в нашем городе есть и не самые лучшие его представители, чьи действия зачастую наносят урон всем остальным".

Наша задача создать во всех сферах города такие условия, при которых никто не будет иметь возможности безнаказанно нарушать общепринятые правила", - заключил он.

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