Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу "Голос. Дети" в связи с концертом в Алматы

Москва. 23 мая. Kazakhstan Today - Светлана Лобода, наставница дочери певицы Алсу 10-летней Микеллы Абрамовой, не будет участвовать в специальном выпуске шоу "Голос. Дети", который пройдет в пятницу в прямом эфире на Первом канале. Певица выступит в этот день в Алматы, передает Kazakhstan Today.

"У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena", - сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.

На уточняющий вопрос, проходили ли предварительные съемки шоу, пресс-секретарь ответила: "Ничего не проходило. Светлана на гастролях, она приезжает только 25 мая. В этот день она будет впервые за весь этот период в Москве".

Микелла Абрамова победила в "Голос. Дети" по итогам зрительского СМС-голосования. В пресс-службе Первого канала сообщили, что оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу. Первый канал принял решение аннулировать результаты финала , после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу.

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

Участник шоу "Голос. Дети" из Казахстана Ержан Максим по итогам голосования занял второе место, несмотря на то, что мальчик считался фаворитом в конкурсе. После финала многие звезды шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники из России и Казахстана поддержали Ержана, по праву оценив талант юного исполнителя.

Ержан Максим уже получает приглашения на выступления в Казахстане. В частности, 29 апреля он выступил на торжественном концерте в Нур-Султане, прошедшем после заседания XXVII Сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева. На одной сцене с Ержаном также спела другая юная звездочка Казахстана - победительница украинского телешоу "Голос. Дети. 2018", финалистка американского Всемирного телешоу талантов The World's Best Данэлия Тулешова

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