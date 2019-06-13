Жителей Костанайской области предупредили о грозе и граде

Костанай. 12 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

13 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.

В Костанае утром и днем 13 июня также ожидается гроза, ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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