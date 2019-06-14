В летний период по Казахстану будут курсировать дополнительные поезда

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АО "Пассажирские перевозки" сообщило о курсировании дополнительных поездов в летний период: № 201/210 сообщением Алматы - Туркестан, два раза в неделю с 13 июня по 30 августа 2019 года; № 207/208 сообщением Алматы - Шымкент, два раза в неделю с 13 июня по 30 августа 2019 года; № 205/206 сообщением Мангистау - Бейнеу, через день с 10 июня по 30 августа 2019 года.
Также с 30 июня по 30 августа 2019 года планируется запуск дополнительного поезда по маршруту Нур-Султан - Достык, который будет курсировать два раза в неделю.
Национальный перевозчик порекомендовал своим пассажирам заранее планировать поездки и заблаговременно приобретать проездные билеты.
Напомним, с 1 июля на поезда АО "Пассажирские перевозки" билеты будут продаваться по доработанной автоматизированной системе. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получили возможность весь год ездить на поездах бесплатно. Кроме этого, ранее перевозчик рассказал, багаж какого размера и веса можно провозить бесплатно в пассажирских поездах.
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